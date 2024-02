Hlavně bezpečnost. Kampaň do EU odéesce zahájil Fiala

reklama

„Bezpečná Evropa, silnější Česko. S tímto heslem začíná naše kampaň koalice SPOLU do evropských voleb!“ oznámil šéf občanských demokratů Petr Fiala na sociální síti X.

V krátkém videu vyjmenoval zásadní priority, které bude koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v Evropě prosazovat.

„Zahájili jsme kampaň do Evropského parlamentu. První téma je bezpečnost, heslo ‚Bezpečná Evropa, silnější Česko‘. Bezpečnost je důležitá, víme to všichni. Naše vláda jako první schválila dvě procenta hrubého domácího produktu jako výdaje na obranu. Tím posilujeme bezpečnost a obranyschopnost České republiky.

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 20% Nemá 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5516 lidí

To jsou všechno věci, které budeme prosazovat v Evropském parlamentu,“ uvedl Petr Fiala.

Bezpečná Evropa, silnější Česko.



S tímto heslem začíná naše kampaň @SpoluKoalice do evropských voleb!



Naše vláda schválila jako první 2 % HDP na obranu a staráme se i o energetickou bezpečnost.



S tématem bezpečnosti souvisí také lepší boj s nelegální migrací, zejména… pic.twitter.com/4A3gZsN4bk — Petr Fiala (@P_Fiala) February 7, 2024

V tiskové zprávě koalice SPOLU také uvedla, že se ve své kampani se chce zaměřit nejen na bezpečí občanů, ale také „omezit byrokracii pro české podnikatele a posílit vliv naší země v Evropské unii“. „Společná kandidátka umožní představitelům koalice SPOLU efektivněji prosazovat české zájmy a hodnoty,“ věří.

Ukázala také první vizuál kampaně pro eurovolby.

Europoslanec a lídr kandidátky do Evropského parlamentu Alexandr Vondra (ODS) uvedl, že se opakovaně prokázalo, že koalice SPOLU je smysluplný a dlouhodobě funkční projekt, proto má podle něj smysl v něm pokračovat i na evropské úrovni. „Naší výhodou je, že máme osobnosti, které mají v evropské politice nemalé zkušenosti, znalosti i vliv. To je síla, kterou musíme zúročit. Do eurovoleb jdeme s jasnou společnou vizí: budovat silnější, prosperující a bezpečnější Česko v srdci Evropy. Jen bezpečná Evropa totiž znamená silnější Česko – a naopak,“ komentoval vzájemnou spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve volbách do Evropského parlamentu.

Prezident Petr Pavel vyhlásil termín letošních voleb do Evropského parlamentu na pátek 7. a sobotu 8. června. Strany a hnutí mají mít na sestavení a předložení kandidátních listin pro evropské volby čas do 2. dubna. Zástupci koalice SPOLU podle svých vyjádření pevně věří ve volební úspěch a silné zastoupení kandidátů v Evropském parlamentu.

Psali jsme: „Zábavní park“ EU v Praze. Hlavně pro mladé. Otevře zrovna před volbami Populisté a extremisté budou slibovat zákaz cizích potravin... Zdechovský po horkém bruselském týdnu Už se nezastírá, kdo je na Hradě pánem. Vyoral se opřel do Koláře Aby toho nebylo málo. Aktivista, který chtěl odvolat Zemana, taky založil stranu. A chce hlasy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE