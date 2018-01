Hlídací pes se pohrabal v majetku Andreje Babiše. Vypíchl hodinky a pozemky

06.01.2018 18:30

Předseda menšinové vlády hnutí ANO prý zchudl. Píše to alespoň server HlídacíPes.org, který se odvolává na mimořádné majetkové přiznání, které šéf vlády podal. Zchudl ovšem jen papírově. Svůj holding Agrofert převedl do svěřenského fondu, takže zisky Agrofertu nemusí do majetkového přiznání uvádět. Proto zchudl.