Hlupák! Nekřičte! Nechte mě domluvit! Nas*raný Filip, Witowská a Pirát na ČT. A po konci pořadu...

Úvodní otázka moderátorky Světlany Witowské směřovala na předsedu Filipa, zda byl v Číně jako předseda strany, jako místopředseda Sněmovny, jako poslanec či jako soukromá osoba? „Byl jsem tam jako předseda ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy na jednání s mezinárodním oddělením ÚVKS Číny, to byla dlouhodobě plánovaná cesta,“ odvětil Filip a vyjmenoval, s kým se sešel.

Fotogalerie: - Zasedání vlády

Anketa Líbí se vám Zemanův termín ,,lepšolidé"? Líbí 94% Nelíbí 6% hlasovalo: 1570 lidí

Filip po návratu mimo jiné uvedl, že spor o technologie Huawei a ZTE je umělá kauza vyvolaná konkurenčním bojem, který vedou Spojené státy a čeští úředníci se v něm nedokážou vyznat. „Vy ano, vy se v něm vyznáte?“ zeptala se Witowská, jež uvedla, že tato slova padla po Filipově návratu. A to jej rozhořčilo. „Omyl. Omyl. Řekl jsem to dávno předtím, než jsem tam jel,“ sdělil. „Já nevím, proč se na to ptáte. Přeci nebudu z pohledu České republiky nahrávat konkurenčnímu boji dvou firem IT,“ poznamenal Filip.

Pořad najdete ZDE.

Witowská se následně na obdobnou otázku zeptala i Lipavského. Ten tento spor jako konkurenční boj nevnímá. „Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost není žádný výrobce IT zařízení, to znamená...“ říká Lipavský, jehož moderátorka upozorňuje na smích pana Filipa.

„Ať se směje, já to dořeknu. Oni se starají o bezpečnost České republiky, o bezpečnost českých občanů a došli k závěru, že mají vydat to varování. Samozřejmě Pražský hrad, který má sponzorskou smlouvu s Huawei, a Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny, který si do Číny dojel pro instrukce, budou tvrdit, že se jedná o konkurenční boj. My bychom měli především sledovat náš zájem, občanů České republiky,“ sdělil Lipavský.

Witowská následně předala slovo Filipovi, aby mohl vysvětlit, co jej pobavilo. „Pobavila mě ta slova pana poslance Lipavského. To je ale ideologický hlupák. Podívejte se, já tady hovořím jednoznačně o tom, že tady jde o konkurenční boj dvou firem anebo respektive tří, protože Huawei byl třetí ve světě, pokud jde o technologie, teď je druhý. Samozřejmě, že překáží, a můžete mi říct, o jaké varování jde, když si kupujete nějaké technologické zařízení?“ zeptal se.

Varování od spojenců

Lipavský následně poukázal na zatčení představitele Huawei v Polsku či na Africkou unii. „Ta varování vychází od zemí, se kterými my jsme spojenci. To znamená Austrálie, Amerika. To jsou země, se kterými my máme blízké vztahy,“ sdělil Lipavský, jenž za hmatatelný důkaz považuje Africkou unii. „Konkrétní důkaz můžeme hledat v těch kauzách, které se odehrály, které byly medializovány, můžeme to hledat v případě toho zákona, můžeme to hledat v té Africe,“ sdělil.

„Pokud jde o mobilní operátory, to nejsou čínské firmy, ti vlastníci nejsou z Číny a to technologické zařízení slouží konkrétní firmě. Já jsem nenechal zprivatizovat ani Telecom, ani Teslu, nic takového. Čili Česká republika je odkázána na zahraniční technologie. Privatizovala i ten mobilní trh. Takže musíme se u toho využívání těch zařízení...“ začal reagovat Filip, ale moderátorka mu opakovaně skočila do řeči, což jej velmi rozhorlilo. „Paní redaktorko, nechte mě domluvit! Nechte mě domluvit!“ křičel Filip. „Nekřičte, prosím,“ odpověděla Witowská. „Buď jste si mě pozvali, chcete můj názor, nebo si to říkejte sama,“ dodal Filip.

Jan Lipavský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lipavský se následně vyjádřil i k prezidentu Miloši Zemanovi. „Bohužel se obávám, že on opravdu hájí zájmy v Nizozemí registrované společnosti, která ho z Číny vezla v letadle. To znamená, že tam jaksi je velký střet zájmů,“ podotkl.

Filip pak ještě zkonstatoval, že dle jeho názoru se vážné chyby dopustil ředitel NÚKIB, jenž varoval před firmami Huawei a ZTE. „Nejdříve informoval média místo toho, aby nejdříve informovat ústavní činitele a případně takové rozhodnutí vydala vydala Bezpečnostní rada státu. A to se mi vůbec nejeví jako správný postup úředníka České republiky,“ sdělil. „Ten hardware si kupuje nějaká soukromá společnost, jestli si to kupuje podle mého soudu při té prověrce na těch ministerstvech a na Úřadu vlády, šlo o celkem 9 kusů telefonů firmy Huawei. Sice nevím, kdo je má, ale je to opravdu věc, která jistě zasluhuje velké pozornosti. Ale znovu opakuji, pokud jde o hardware, tak ten používají určité firmy, ty, které provozují ten telekomunikační provoz. Software si přece můžeme dodávat sami jako Česká republika,“ dodal Filip.

Míchání jablek a hrušek

„Tady vůbec nejde o telefony, tady jde o kritickou infrastrukturu, která je tvořena velkými datovými centry. Pan místopředseda míchá jablka a hrušky,“ reagoval pak ještě následně v celé věci Lipavský, čímž šel do střetu s Filipem. „To vy mícháte. Vy jste prostě neoliberální anarchista, který tady mluví totální nesmysly. Prosím vás, poslouchejte mě. Jestliže my jsme tu kritickou infrastrukturu předali do soukromých rukou, tak se teď nemůžeme divit, že to ovládají zahraniční firmy, nebo firmy v soukromých rukách…“ sděloval Filip.

„Argumentace, že kritická infrastruktura je v soukromých rukou, a tudíž jako my, stát, na ni nemáme vliv, je naprosto absurdní. Samozřejmě pokud je kritická infrastruktura v soukromých rukou, stále to je kritická infrastruktura nezbytná pro chod tohoto státu a my jako politická reprezentace musíme udělat všechno pro to, abychom ji zabezpečili. Ať se jedná o datové sítě, vodárny, elektrické rozvody, bankomaty, bankovní sféru a tak dále, takže...“ podotkl Lipavský. „Tak to znárodníme,“ zareagoval Filip. „Tak pánové, v tomhle tématu se určitě neshodnete, děkuju vám, že jste byli hosty Událostí, komentářů, hezký večer,“ zakončila Witowská. Filip však ještě podotkl: „Ale prosím vás, tak to chcete řešit?“

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kdyby mi někdo v roce 1989 vyprávěl, že po třiceti letech budování demokracie bude předseda komunistů v televizi říkat rozumné věci, a naopak zástupce generace, jež vyrostla ve svobodných poměrech, bude z úst vypouštět pitomá ideologická klišé, nevěřil bych mu. Ale je to tak. Viz dnešní duel Filip (KSČM) versus Lipavský (Piráti),“ poznamenal bývalý radní pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek na svém facebookovém profilu.

„Ale čo to táram, ‚duel‘, žádný duel to nebyl. Opět dva na jednoho. Tradiční neférovost České televize a opětovně zoufalá Witowská. Být Filipem, tak se seberu a odejdu. Ať si to Witowská odvypráví sama, když ji vlastně vůbec nezajímá, co pozvaný host říká, a nenechá ho dokončit jedinou větu. Běs! Běs! Běs! Veřejnoprávní běs!“ dodal.

Opačný pohled má Štěpán Malát na serveru Forum24.cz. „Třicet let dělali komunisti nenápadné. Snažili se působit jako hodní strejdové, kteří s těmi zlými předrevolučními bolševiky nemají nic společného. Mnoho lidí nepřesvědčili. Moc nepomohly ani časté úlety jejich ultras: Semelové, Skály atd. No, a teď ujel i soudruh předseda Vojtěch Falmer Filip. V živém vysílání České televize křičel na moderátorku Světlanu Witowskou a urážel svého oponenta v diskuzi, poslance Pirátů Jana Lipavského. Výsledkem jeho trapného chování však byl jen posměch všech ve studiu,“ poznamenal.

„Od té doby, kdy se komunisté dostali díky Babišovi a Zemanovi do vlády, jsou stále méně opatrní a dovolují si stále více. Rozlézají se ve státní správě a teď už i křičí na moderátory nezávislé veřejnoprávní televize,“ dodal.

Původní text ZDE

A pořad sledoval i exposlanec topky František Laudát. „Soudruh se rozčílil, Pirát se moc ke slovu nedostal: ve večerních UK se nejvyšší soudruh Vojtěch Filip velmi rozčiloval ve věci Huawei. Po návštěvě na čínském ÚV v Pekingu zřejmě dostal sodu, jinak si jeho obrovskou nervozitu nelze vysvětlit. Buď věci nerozumí (vzděláním je právník, jehož krédem je ‚všechny sporné věci odstíhat‘), nebo záměrně dělá z lidí pitomce. Škoda, že si Pirát nevzal slovo stejně důrazně,“ poznamenal Laudát s tím, že nejde o mobily, jde o klíčové prvky kritické infrastruktury (nejen jen o datová úložiště), ale i další síťové prvky.

„A k oné svobodě soukromých firem pořizovat si sítě od kohokoli. Pokud jsou součástí (a jsou) kritické infrastruktury, tak se musí řídit platnými zákony země a podmínkami licence, na základě které provozování sítě získali. Navíc stát má plné právo z důvodů bezpečnosti svých občanů nařídit podmínky provozování jakýchkoli služeb. Škoda, že ani Piráti, kteří se samopasují do role mladých a nadějných IT v politice, dosud voličům Zemana nevysvětlili, že nepřítelem ovládaná síť nebude vybírat, jestli někdo zemře jako Zemanův fanoušek, nebo odpůrce,“ dodal.

„Vhodný“ nepřátelský atak to bude brát po řadě. A jestli si někdo nedokáže představit konkrétní možné cíle: třeba nemocnice, jednotlivé provozy firem, nebo celé továrny, ohrožení např. výroby potravin, úmyslné vyvolání kolapsů dopravy včetně dopravních nehod... A co bude třeba možné (už je to i dnes) na sítích 5G? Docela by mě zajímalo, jestli pročínský čučkař slyšel něco o ‚digitálním vysavači‘. Určitě by odpověděl, že je to klasický robot, který nám uklízí a sám se v dokovací stanici dobíjí. Jenže ouha. V reálu je digitální vysávání termín popisující shromažďování obrovského množství dat, v nichž se matematickými algoritmy selektuje určitý obsah a jeho souvislosti. Věřte, že potom lehce odhalí nejen slabá místa jednotlivce, skupiny, ale celé národní populace. Z velkých dat minulosti lze s velkým úspěchem s velkou pravděpodobností předvídat budoucnost sledované (šmírované) entity. Babiš na svých billbordech vykřikoval, že nás řídí nemehla. Situace se změnila v tom, že teď nás řídí nebezpečná nemehla,“ zakončil.

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Chceme dát realitnímu trhu jasnější pravidla Sněmovna rozhodne o karenční době a o podobě osobního bankrotu Richterová (Piráti): Seminář o holocaustu českých Romů měl napravit mezery ve vzdělání Ministr Petříček: Dezinformacím jsou vystaveny všechny členské státy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef