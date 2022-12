Hnědý poplach! Od pondělí v EU výpadky elektřiny, snížené napětí. Expert varuje

Evropská unie by podle spolku mohla brownout zakusit už začátkem příštího týdne. „Příští týden bude možná už v pondělí v EU brownout,“ oznamuje spolek na svém twitterovém účtu.

Pokles napětí v elektrické síti, který spolek Konec uhlí – Nová energie zmiňuje, se používá ke snížení zátěže v případě nouze nebo k zabránění úplnému výpadku elektrické sítě v důsledku vysoké poptávky.

Z toho, že Evropskou unii čeká brownout, protože požadavky na energii nelze uspokojit ze stávajících dodávek, viní spolek orientaci na „občasné“ zelené zdroje. „Bude tu vinou jejich jednostranné orientace na občasné zelené zdroje chybět elektrický výkon a spotřebitelé budou omezováni“.

Zároveň neopomíná připomenout, že České republice stačí k pokrytí své potřeby spotřeby pouze naše jádro a domácí uhlí. Elektřina z plynu je export.

Problém s nedostatkem elektřiny, který pravděpodobně bude Evropská unie řešit, je výsledkem zeleného aktivismu ve Francii. „V pondělí bude brownout v celé EU vinou zelených aktivistů, kteří zde léta zpochybňovali jadernou energetiku, pronikli i na ministerstvo ve Francii a tím zavinili špatnou údržbu francouzských jaderek,“ upozorňuje s tím, že největší import do Německa je z České republiky a z Německa jde stejné množství zase do Francie.

Více než polovina jaderných reaktorů ve Francii už několik měsíců stojí. Z celkového počtu 56 stojí zhruba 32 reaktorů, tedy nejvíce v historii. Do konce prosince by měla zprovoznit 27 reaktorů, zbývajících pět od začátku ledna do poloviny února 2023. Část z nich se potýká s potížemi s korodujícím potrubím. Jaderné elektrárny ve Francii běžně vyrábějí zhruba 70 % elektřiny, což je nejvíce na světě. Proto je odstávka více než poloviny reaktorů vážnou ranou nejen pro jednu zemi, ale i pro celý kontinent.

Začátkem prosince francouzská vláda připustila, že od ledna 2023 může docházett k „rotačnímu odpojení od sítě“. Otázka byla, kdy je vhodné připravit veřejnost na scénář cíleného a dočasného přerušení dodávek elektřiny. V polovině listopadu pak správce elektrické sítě RTE varoval, že riziko výpadků v lednu 2023 je vysoké kvůli prodloužené údržbě jaderných reaktorů, podotýká list Le Monde.

Mlluvčí vlády Olivier Véran se tak 1. prosince vrátil ke stylu krizové komunikace, která spočívá v přípravě veřejnosti na nejhorší a zároveň v opakování, že nejhoršímu lze předejít. „Neoznamujeme Francouzům, že dojde k výpadkům proudu,“ řekl ve francouzské televizi BFM-TV. V případě nutnosti však podle něj může 60 % obyvatelstva podstoupit „rotační výpadek“ na maximálně dvě hodiny ve všední dny v době nejvyšší spotřeby, tedy mezi 8. a 13. hodinou nebo mezi 18. a 20. hodinou. Výpadek proudu se dotkne až 4 milionů lidí najednou, a to v různých částech Francie,

Francouzské reaktory teď dělají přesčas i podle energetického experta Bloombergu Javiera Blase. Poprvé za dlouhou dobu překročily výkon 40 GW. „Každý GW navíc je dnes a zítra velmi vítaný, protože jsou potřeba,“ říká Blas.

French nuclear reactors pushing above 40 GW for the first time in a really long time — each extra GW is really welcomed today and tomorrow as they are needed. This is the electricity version of ‘allez les blues’ ???? ??