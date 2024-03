Hodnotová politika Petra Pavla. V ČT ji vysvětlil poradce Lebeda

Prezident Petr Pavel je rok ve funkci. Jak se mu radí, to prozradil v pořadu Interview ČT24 ředitel odboru vnitřní politiky Kanceláře prezidenta republiky Tomáš Lebeda. Zmínil i to, jakou roli má na Hradě Petr Kolář, že není šedou eminenci a démonem české politiky.

V pátečním bilančním rozhovoru pro Českou televizi Petr Pavel poprvé připustil, že druhou kandidaturu nevylučuje. Celý první rok opakoval, že s prvním mandátem končí. Z pohledu Tomáše Lebedy by měl mandát obhajovat. „Já jsem ho za ten rok poznal jako člověka, který je na české politické poměry výjimečný tím, jaký styl politiky chce dělat. Je to politika hodnotově orientovaná, je to politika, kde nejde o ego toho politika, ale o ty věci samotné. Takoví lidé se v české politice nenacházejí úplně snadno. Pokud bude nadále v české politice působit, bude to pro ni přínos,“ řekl v pořadu Interview ČT24 ředitel odboru vnitřní politiky Hradu.

Věří, že po takových politicích jako je Petr Pavel je na české politické scéně poptávka. „Vyhrál prezidentské volby nejpřesvědčivějším volebním výsledkem v historii, takže zdá se, že ano, minimálně u veřejnosti. Je ale pravda, že řada politických komentátorů tomu stále nechce rozumět a Pavlovo politiku, která je bližší Západu, která je věcnější, klidnější, považují za známku politické nezkušenosti, nedokonalosti. Je to ale vlastně jen tím, že neodpovídá představám, na které jsme byli zvyklí u silových hráčů typu Miloše Zemana, Václava Klause...“ míní Lebeda.

Roční působení prezidenta Petra Pavla na Hradě sám hodnotí velmi pozitivně, za nejdůležitější označil jmenování ústavních soudců. „Myslím, že se toho hodně podařilo. Za ten rok skutečně bylo odvedeno obrovské množství práce. Na prvním místě bych zmínil jmenování osmi ústavních soudců. Během svého funkčního období jich bude jmenovat třináct. Ten proces obměny Ústavního soudu je obrovská odpovědnost,“ podotkl Lebeda.

„Když si vezmu prezidentův diář a vidím to obrovské nasazení, které je enormní, tak si říkám, že se toho udělalo prostě obrovské množství,“ zopakoval Lebeda, jenž vyzdvihl i snahu prezidenta Pavla fungovat s vládou a s opozici, i jeho zájem o to, co trápí lidi v regionech.

Také pro docenta Lebedu byl přechod z univerzity do politiky velkou změnou. „Já jsem se první rok hodně učil, přišel jsem z akademického prostředí na Pražský hrad a dělám práci, která je pro mne v mnoha ohledech úplně nová. Je to ale mimořádně zajímavá práce a baví mě to,“ poznamenal šéf politického odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Vrátil se i k podpisu novely penzí, kterou prezident Pavel v září o den pozdržel a fakticky prodloužil lhůtu, po kterou lidé mohou žádat o předčasný odchod do penze podle starých pravidel. Podle Lebedy to nebyl promyšlený vzkaz vládě. „Bylo to promyšlené, ale nebyl to žádný vzkaz vládě. Takové vzkazy, to by bylo trošku dětinské a malicherné. Šlo o to, aby lidé měli čas na to, rozmyslet si, jak se zachovají,“ podotkl, a že nebude komentovat, kdo v té věci co prezidentovi radil.

Zmínil také, jak se radí prezidentu Pavlovi: „Co jsem pro pana prezidenta začal pracovat, mě vlastně velmi překvapilo, jak hodně se naše politické pohledy na různé politické otázky blíží. Na Hrad jsem šel s tím, že na tenhle práci bude možná nejtěžší umět často skousnout, když s tím rozhodnutím nesouzníte. Protože když děláte takovou práci, tak si nemůžete dovolit se vymezit. Ale to těchto situací se téměř nedostávám. Je to velmi příjemná spolupráce,“ řekl, že na řadu věcí se s prezidentem dívají podobnou optikou.

Podle nejnovějších volebních průzkumů je dost pravděpodobné, že hnutí ANO vyhraje příští parlamentní volby. Jak tyto výsledky Lebeda s Pavlem komentují, nechtěl prozrazovat. A jak by se prezident stavěl k tomu, pokud by hnutí ANO sestavovalo příští vládu například s hnutím SPD? „Pan prezident by postupoval v souladu s Ústavou,“ řekl jasně Lebeda.

Tento princip by podle něj mohl být teoreticky narušen pouze obavou o samu podstatu demokracie v této zemi. Mohla by koalice ANO a SPD s ústavní většinou ve Sněmovně způsobit takovou obavu? „Asi by velmi záleželo na aktuální situaci. Pokud by kterákoli strana v České republice, která by se ucházela o sestavení vlády, vykazovala silné známky toho, že je nebezpečím pro demokratickou budoucnost této země, pak má smysl se tím naprosto vážně zabývat,“ pokračoval Lebeda.

Na dotaz, proč prezident nejedná s šéfem SPD Tomiem Okamurou, řekl, že jej o schůzku nepožádal. Okamura tvrdí, že žádal o schůzku opakovaně. „Kdyby o schůzku požádal, tak si o tom budeme s panem prezidentem povídat,“ pousmál se Lebeda.

Komentoval také atmosféru na Pražském hradě: „Když má spolu najednou spolupracovat velké množství lidí, kteří se do té doby neznali, tak samozřejmě se najde pár případů, kdy to prostě zaskřípe.“ Na dotaz, jak vnímá na Hradě roli poradce Petra Koláře, řekl: „Upřímně, já potkávám Petra Koláře na Hradě strašně málo, on tam zase tak často nebývá, je to jen takový mýtus, že je to taková šedá eminence,“ poznamenal, a že mu nic nemusí reportovat, ani s ním nic konzultovat. „Jen výjimečně se potkáme. Pokud by měl být někdo šedou eminenci, tak tam musí být pořád a sledovat to dění, musí mít všechny informace, to ale není vůbec případ Petra Koláře,“ pravil Lebeda.

Petra Koláře však média jako šedou eminenci nezřídka vykreslují. Měl by proto Petr Kolář zmizet z blízkosti Petra Pavla? „Možná by to pomohlo, možná by to bylo pragmatické řešení. Ale fakt se chcete odříznout od nějakých lidí jen proto., že to bude mediálně bezpečné? Je to lidsky v pořádku? Petr Kolář není žádný démon české politiky,“ řekl Lebeda, a že by Kolář neměl jednat na základě tlaku médií. „Bylo by to smutnou výpovědí,“ doplnil.

Zítra má prezident Petr Pavel udělit státní vyznamenání americkému exprezidentovi Billu Clintonovi. O jaké vyznamenání půjde, to Tomáš Lebeda nesdělil. „Přišli byste o překvapení,“ uzavřel s úsměvem.

Ukrajinští státní zaměstnanci na dovolených za peníze USA. A Putin, Biden, Pavel? Josef Mašín vytáhl těžký kalibr Fialova vláda nemá důvěru. Bezpečnostní situace si žádá předčasné volby. Právník se hlásí Místo vojáků pošleme na Ukrajinu „formy asistence". Aneb jak generál stosedmička krájí salám, baví se Vyoral Z těch lží už se Fiala nevybabrá. Čím má menší podporu, tím je agresivnější, povšiml si Holec

