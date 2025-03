Holec po výstupu v Bílém domě: Spratek v teplákách z východu. Choval se jako v Praze

Veřejná část naplánované schůzky v Bílém domě začala před novináři celkem optimisticky, Donald Trump vyjádřil úctu ukrajinským bojovníkům. Debata se zvrtla poté, co Trump mluvil o obchodní dohodě obou zemí, načež Zelenskyj pronesl, že tato dohoda nestačí, protože hlavně potřebuje silnou armádu, jež by zastavila Putina, kterému se diplomaticky nedá věřit. Mimo jiné také zmínil, že očekává, že USA v rámci bezpečnostních garancí Putina přinutí vrátit Ukrajině všechna obsazená území. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3826 lidí

Do debaty se zapojil viceprezident J. D. Vance, který Zelenskému připomněl, že jeho silná armáda teď nemá kde brát lidi a americké zprostředkování je tak pro budoucnost země v podstatě jedinou šancí. Ukrajinský prezident dál vysvětloval, že zabijáku Putinovi se nedá věřit. „Nemáte na tu hru moc dobré karty,“ skočil mu do řeči Trump.

Setkání, při kterém si ukrajinská velvyslankyně schovávala hlavu v dlaních, skončilo odchodem Zelenského, připravená hospodářská dohoda nebyla podepsána. Bílý dům zveřejnil stanovisko, podle kterého „se prezident Zelenskyj může vrátit, až bude připraven na mírová jednání“; a mezi novináře pustil bizarní detail, že občerstvení, připravené pro Zelenského, bylo rozdáno zaměstnancům prezidentské kanceláře.

Média v USA připomínala, že Zelenského podpořila opozice z Demokratické strany, ale velmi kriticky se k němu vyjádřil i Lindsay Graham, senátor, který byl doposud největším sympatizantem tvrdého postupu proti Rusku.

Česká vládní koalice se naopak jednohlasně postavila na stranu Volodymyra Zelenského a ujistila jej, že není sám a že stojí za Ukrajinou. Jan Bartošek hovořil o prezidentu Trumpovi, že se choval jako gauner. A ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák šířil spekulace, že prezident USA chce pomáhat Putinovi a jeho představě míru.

Odbor strategické komunikace Úřadu vlády České republiky:

Komentátor Petr Holec se obává, že Zelenskyj očividně pořád nepochopil, že v Bílém domě už nesedí vetchý stařík, který je myslí dávno v dětství a ani neví, kdo vedle něj zrovna sedí.

„Zaprvé se choval jak spratek v teplákách z Východu, jímž i je a kterého z něj udělali naši lídři,“ připomíná Holec pro ParlamentníListy.cz. Kostým v barvě khaki, který někdejší herec nosí už od počátku války, Zelenskému ve vrcholné fázi hádky vytkl i J. D. Vance.

Psali jsme: Trump: Zelenskyj válku skončí, nebo uvidí, co se stane

Zelenskyj vyjádřil lítost. Chce zachránit vztah s Trumpem

„Pro Evropu pr***r.“ Důsledky roztržky Trumpa a Zelenského

„A zadruhé, do Ameriky znovu přivezl své ohrané falešné šlágry, které dokola pouští našim evropským pokrytcům typu Fialy s Pekarovou a ti mu za to pořád dávají naše peníze. A sice, že Ukrajina bojuje za celou Evropu a Rusko napadne i další státy,“ připomíná dále komentátor.

Jenže Trump je byznysmen a na rozdíl od naší vlády hájí národní zájmy své vlastní země, která ho kvůli tomu platí. „Proto správně chápe, že dosavadní ukrajinská politika Americe jen uškodila. Ukrajina i s její pomocí prohrává, sama si tím ale proti sobě spojila Rusko s Čínou a Íránem, čemuž vždycky ze všech sil bránila,“ připomíná Holec geopolitický kontext války za Dněprem.

V zájmu USA je tento blok rozbít, a celkem logickou cestou je pokus vtáhnout Rusko zpět do své hry. Z Prahy je tato geopolitická hra některými interpretována jako „přebírání kremelských narativů“.

„Zelenskyj to odmítá pochopit a v Bílém domě se navíc choval stejně drze jako v Praze, kde mu to samozřejmě prošlo. A co hůř, v Kyjevě mu neřekli, že zrovna Trump pro drzouny nemá slabost,“ uzavírá Petr Holec.