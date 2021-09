Holec řádil v XTV: Koho volit? Už i uklízečka má jasno. Prý dá hlas tomu plukovníkovi v červený vestě, co zvládl tornádo

reklama

Úvodní téma patřilo dopravě v Praze, kdy Holec popsal, jaká byla jeho cesta za Xaverem. „Minule jsem byl nas*anej kvůli tomu, že jsem cestou sem uvíznul v dopravní zácpě. Dneska jsem jel úplně tou samou cestou a v té samé zácpě jsem uvíznul znovu. Jenže během týdne se udály důležité věci a primátor pirátský Hřib řekl, že on vlastně nenese žádnou zodpovědnost za tu Prahu. Za tu dopravní situaci. A současně nám tak vzkázal, že situace je dobrá, že tady máme koordinátory toho celého a komunikátory. A jak jsem stál v té zácpě a už jsem se znovu nasíral, chtěl jsem třísknout do toho volantu a najednou jsem si vzpomněl na toho Hřiba a řekl jsem si: No jo, nebuď blbej, měj dobrou náladu, jsou tady na to komunikátoři a koordinátoři, takže se nic neděje, dopravní situace je úplně v pořádku. A ještě jsem si řekl: Seš takovej pitomec, že sis myslel, že primátor pražskej nese nějakou politickou zodpovědnost za Prahu, vůbec nevím, jak mě to mohlo napadnout,“ podotkl Holec a přinesl recept na dopravní zácpy v hlavním městě. „Si myslím, že Praha už potřebuje nějaké projímadlo v těch příštích volbách. Protože takhle to tady asi dál nejde,“ podotkl.

Fotogalerie: - IV. defenestrace

Následně se oba muži rozhovořili o tom, koho budou volit, což ani jeden z nich podle svých slov neví. „Každé volby mi způsobují horší a horší dilema,“ poznamenal Holec. „Já jsem dneska po dlouhé době potkal uklízečku a říkala, že už je rozhodnutá. Volbami ona žije. A říkala: Já budu asi volit toho plukovníka. A já jsem jí říkal: A myslíte, že je to dobré? A ona začala, že on to všechno zvládnul kolem té, jak byla ta tornáda. Byl jsem dezorientován. A říkám: Počkejte, koho myslíte, plukovníka? A ona: No toho, kdo má tu červenou vestu. A ona myslela Hamáčka!“ popsal Veselý příběh.

Holec se následně rozmluvil o tom, jak máme oba prezidenty – současného Zemana i minulého Klause – v nemocnici. „Spousta lidí je tak negativně posedlá, že nedokáže odlišit svůj politický názor a preferenci od toho lidského aspektu, že když je někdo v nemocnici, tak mu obvykle přejeme, aby se uzdravil co nejrychleji a nejlíp. Maximálně, jak to jde. Takže tady lidé začali přát prezidentovi a exprezidentovi Zemanovi a Klausovi smrt a já nevím, co všechno, a to už je skutečně posedlost,“ podotkl Holec.

Oba muži následně spekulovali, proč hradní mluvčí Jiří Ovčáček v situaci s hospitalizací Zemana sdílel na twitteru žalmy. „To nemělo souvis žádný,“ sdělil Veselý svůj názor a popřál Zemanovi i Klausovi pevné zdraví. „Zemanův mluvčí to ale přiživil. Když najednou vypustíte žalmy, tak co to evokuje?“ ptal se Holec a podotkl, že Ovčáček měl raději složit nějakou hezkou pozitivní básničku na počest Zemanovy hospitalizace.

„Myslím si, že Miloš Zeman už maraton nepoběží, ale že v pohodě dovládne, to si myslím, a potom stráví podzim života na chaloupce u lesa. Fakt si myslím, že se nic neděje, a doufám, že se nemýlím,“ dodal Veselý.

A řeč přišla i na profesora Flegra, evolučního biologa, který v době covidu-19 publikuje své ostré názory týkající se pandemie. „To je ten šílený profesor, co se radí s kocourem?“ ptal se Holec. „Jo, jo, to je Flegr. Já když jsem ho viděl poprvé, toho Flegra, když začal promlouvat k té pandemii. Já jsem zrovna měl, jak to máte někdy, že máte televizi bez zvuku, puštěnou, jen tak... A to bylo nějak kolem té pandemie a poprvé jsem viděl na Prima CNN toho Flegra, aniž by něco říkal. A já jsem si zcela vážně myslel, že to je klaun. A já jsem říkal: V takovéhle vážné situaci, tady začíná pandemie a oni pozvou na rozhovor klauna. A pak se ukázalo...“ vyprávěl Veselý. „Já jsem se na něj poprvé podíval a hned jsem si říkal: A, to musí být expert,“ odvětil Holec.

Veselý následně přečetl tweet, jenž Flegr zveřejnil poté, co se dozvěděl, že jsou v nemocnici Zeman i Klaus. „Hospodin to už nevydržel a rázně vstupuje do předvolebního klání. Václav Klaus byl hospitalizován ve vojenské nemocnici o víkendu. Miloš Zeman v úterý. Pane Babiš, co vy na to?“ četl Veselý. A právě „pane Babiš“ zaujalo Holce. „On neví, že se v pátém pádu oslovuje...“ podotkl Holec. „Mám z toho pocit, že kocourovi asi nebylo úplně nejlíp, že byl trošku zatemněnej,“ dodal Holec. „Takovéhle věci píše jenom on a Olga Richterová a popřípadě lhář, trabantář Přibáň,“ rýpl si následně Veselý.

