Homosexuálové. Jurečka otočil a Okamura vybuchl: Kam vítr, tam plášť!. Voliči, tak už jsme jediní...

Okamura ve svých pravidelných aktualitách na YouTube poukázal na rychlý názorový obrat Mariana Jurečky, který v pátek prohlásil, že nevstoupí do vlády, pokud by měla v programu manželství pro všechny. Jurečka ale hned v sobotu otočil s tím, že hlasování poslanců může být otevřené a on jen vyjádřil svůj názor.

„Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a lidovci opustili křesťanské hodnoty. Kvůli účasti ve vládě s neomarxisty je ochoten tolerovat manželství pro homosexuály. Dosud byly v Poslanecké sněmovně pouze dvě strany, které říkaly, že manželství je svazek muže a ženy, nyní zbylo pouze SPD, protože lidovci toto vymění za účast ve vládě s Piráty,“ pustil se do Jurečky Okamura.

„Takže vidíte plastický charakter lidovců, kteří kvůli vládním korytům dokážou ustoupit od všeho. Tím se potvrzuje historie KDU-ČSL, která se dokázala spojit s kýmkoliv, jen aby se dostala k moci. Kam vítr, tam plášť,“ kritizuje lidovce Okamura.

Anketa Je pro vás manželství homosexuálů důležité téma, podle kterého se bude rozhodovat ve volbách? Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě podpoří 1% Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě odmítne 87% Ne, není to důležité téma 11% Nevím 1% hlasovalo: 8569 lidí

„Prý je špatně, že tam potraviny prodávají velcí čeští producenti. A co je na tom špatně? Od počátku říkáme, že tam budou za tyto levné ceny prodávat čeští producenti kvalitní české potraviny. Nikdy jsme neříkali, že tam budou pouze malí farmáři nebo sedláci. A nikomu z dodavatelů jsme za účast na našem jarmarku nic neslíbili,“ pokračoval Okamura s tím, že podle jeho informací prodávají za stejné ceny, za jaké prodávají do supermarketů. „Takže na tom zaprvé normálně vydělávají a zadruhé to ukazuje na nehorázné marže hypermarketů,“ dodal Okamura.

Fotogalerie: - Český jarmark ve Varech

SPD podle něj chce poukázat na to, že ještě v 90. letech byla Česká republika potravinově soběstačnou zemí, co se týká základních potravin, které lze produkovat na území České republiky. „Ale dotační politika EU zničila naše zemědělství, takže dnes se na úrodné půdě místo mrkve nebo brambor staví solární elektrárny nebo se tam pěstuje řepka,“ hřímal Okamura.

„A na to my chceme upozornit, že bychom se mohli vrátit zase zpátky k potravinové soběstačnosti. Navíc by to i snížilo ceny potravin, je to protiinflační opatření. Takže toto jsou pouze pomluvy od médií, která nechtějí, abychom byli svobodní a měli levné potraviny. Máme tři týdny do voleb a ty pomluvy budou pokračovat dál, všechny ty Deníky N, Respekty a Reflexy už připravují další. Ale my to ustojíme, preference stoupají, my to vždycky vysvětlíme na sociálních sítích a řekneme, jak je to ve skutečnosti,“ prohlásil již s klidem šéf SPD.

Poté Okamura přešel k dalšímu tématu, kterým je požadavek na vládu, aby uznávala protilátky proti covidu. „S tím tématem jsme v létě přišli jako první a chceme, aby to uznávání protilátek bylo možností prokazování bezinfekčnosti. Donutit lidi s protilátkami k očkování může ohrožovat jejich život, takže to vládní tlačení na očkování musíme absolutně odmítnout. Já protilátky mám a mně moje doktorka očkování nedoporučila, protože už bych těch protilátek měl moc velké množství. Chceme proto, aby se protilátky uznávaly, třeba pomocí testů protilátek, jako tomu je v Rakousku,“ vysvětloval postoje SPD Okamura.

„A na závěr musíme vyjádřit znepokojení nad délkou a závěry vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě. Viníci musí být potrestání, protože při této ekologické katastrofě došlo k úhynu všeho živého v délce 40 kilometrů. My jsme podpořili vznik Sněmovní vyšetřovací komise, která celý případ zanalyzuje, aby se již do budoucna nic podobného neopakovalo,“ pronesl Okamura k případu, který je stále plný nejasností.

