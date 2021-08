Homosexuálové, manželství... Nacher se pustil do debaty, jenže se to trochu vyhrotilo

reklama

Nacher před samotnou debatou natočil vstup, kde vysvětlil svůj postoj k této problematice. „Já mám konzistentní názor od začátku, jsem pro to, narovnat práva pro stejnopohlavní páry, ale nepojmenovávat to jako manželství. Celou tuhle debatu zasazuju do rubriky politické hyperkorektnosti, která je tady velmi výrazná v posledních letech. A neříkám to, protože to snad chtějí slyšet voliči, ale říkám to, co si opravdu autenticky myslím,“ řekl v úvodu, než se spustila mela.

Podle Nachera v poslaneckém klubu ANO nepanuje nad tématem shoda a není tam žádné nařízení jak hlasovat. „My u nás v poslaneckém klubu v tomto nejsme jednotní, dalo by se to rozdělit tak na třetiny, kdy třetina je, dejme tomu, konzervativní a ta podpořila ten návrh ústavního zakotvení manželství jakožto svazku muže a ženy. Třetina podporuje to manželství pro všechny a třetina na to nemá vyhraněný názor,“ řekl Nacher s tím, že v klubu ANO je situace poměrně otevřená, ale on sám nepodporuje manželství pro všechny tak, jak je v současnosti navrženo.

Nacher prosazuje vlastní návrh, o kterém mluví už od roku 2018, ale na veřejnosti ho ještě nepředstavil. „Ten návrh existuje, už ho četla Helena Válková a řekla, že je to velmi dobře napsané a jde o narovnání všech práv, která dneska ty stejnopohlavní páry nemají. Je tam osvojování dětí, příjmení, společné jmění, prostě všechno, co teď ty stejnopohlavní páry nemají. Jenom se to nejmenuje manželství, ale partnerství,“ vysvětloval Nacher.

Ačkoliv práva by tak měly ty páry stejná, manželství to stejně není, protože tam vždycky bude ten milimetrový rozdíl. Manželství je prostě vztah muže a ženy, vychází to i etymologicky z toho, jak to slovo vzniklo. A z takového manželství může teoreticky biologicky vzejít dítě. A jak jsem se bavil s několika přáteli z LGBTQ komunity, tak jim jde primárně o to narovnání práv,“ dodal ke svému návrhu Nacher s tím, že by mohl mít podporu právě v komunitě.

Právě slovíčko manželství se ale stalo hlavním jádrem sporu v pokračující debatě. „Tak pokud chcete slovíčkařit s tím, že slovo partnerství je méně důstojné než manželství, tak i vy používáte špatný termín. Manželství pro všechny je přece blbost, to by znamenalo manželství třeba pro více lidí nebo pro příbuzné, tak používejte termín manželství pro stejnopohlavní páry,“ bránil se Nacher a pustil se zejména do moderátorky, která podle něj byla zbytečně ironická.

Nacherovi vadí zejména názor, že když je někdo proti manželství pro všechny, tak vlastně homosexuálům ubližuje. „Vy se tady oháníte tím, že to manželství je nějaký symbol, a proto ho ty stejnopohlavní páry chtějí. No ale mnoho lidí jako já zase vnímá manželství jako symbol svazku muže a ženy, takže proto stojí o jeho zachování. Důležité je hlavně narovnání těch práv, to je to, oč tu běží, a ani to spousta lidí nechce,“ varoval Nacher, že by měl boj probíhat jinde, a ne na slovíčku manželství.

