Hon na řidiče? To je lež, rozčiluje se ministr Kupka. My nabízíme celý příběh

Po volbách do Evropského parlamentu zaznívala ujišťování, že nejspíš dojde k revizi cílů i cest, které si Evropská komise stanovila pro Green Deal.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ale v neděli u Václava Moravce naznačil, že ze slov Ursuly von der Leyenové pochopil, že „velmi decentně říká, že na Green Dealu se nic měnit nebude“.

„Před pěti lety bylo nejvíc sexy téma ochrana planety, mladí to chtěli, aby se něco dělalo pro záchranu. Firmy lákaly své zákazníky, jak jsou zelené. A najednou je tohle téma téměř tabu, nikdo nemá odvahu ho vytáhnout a staví se, podle mého nesmyslně, proti konkurenceschopnosti Evropy vůči Americe a Číně,“ začal u Moravce zostra ministr Dvořák.

Pak uznal, že ve vládě je se svými postoji „tak trochu disentní“, protože ostatní ministři reflektují výsledek voleb, ve kterých posílily „antizelené akcenty“. Z jeho pohledu je to nezodpovědné. Pak se ohradil proti pojmu „zelené šílenství“ a své spoludiskutující vykládal, že jako dědeček od čtyř vnoučat sdílí starost o budoucnost planety.

A nakonec uvedl, že boj proti Green Dealu je v ruském zájmu.

„Zdražování pohonných hmot samozřejmě přijde, jestli to bude o dvě koruny, tři koruny, o pět či o deset, to já teď nevím. O třicet to nebude. Chci říct, že cílem těchto opatření není, aby se lidem hůře žilo, ale aby spotřebovávali méně fosilních paliv a mimo jiné abychom také nedávali vydělat Rusku, které je největším producentem fosilních paliv, na nichž jsme dlouhodobě byli závislí a teď se toho pomalu a těžko zbavujeme,“ řekl do kamery.

Zvýšení cen pohonných hmot, zdůvodňované tím, že nedáme vydělat Rusku, bylo pro mnohé silné kafe. A to i z vládní koalice.

Ekonomický expert opoziční SPD Radim Fiala rovnou mluvil o „velkém resetu v plném provozu“.

Velký reset otevřeně v plném provozu. Zdražením pohonných hmot se zdraží i služby a zboží, které se musí dovézt od výrobce ke spotřebiteli. Budete jíst brouky a nebudete nikam jezdit, ale zbyteční ministři zbytečných ministerstev příkladem nepůjdou. O to víc však budou mudrovat! https://t.co/K6Mbtkx8jT — Radim Fiala (@RadimFialacz) September 9, 2024

„Zdražením pohonných hmot se zdraží i služby a zboží, které se musí dovézt od výrobce ke spotřebiteli. Budete jíst brouky a nebudete nikam jezdit, ale zbyteční ministři zbytečných ministerstev příkladem nepůjdou. O to víc však budou mudrovat,“ napsal na síti X.

Hon na řidiče? Lžete, vzkazuje ministerstvo

K regulaci množství vozidel na silnicích ale neslouží pouze ceny pohonných hmot, ale primárně kontrola způsobilosti vozidel, všeobecně známá pod názvem „technická“. Kontroly prováděné v pravidelných intervalech na Stanici technické kontroly jsou ale podle Ministerstva dopravy čím dál pochybnější a je třeba se zaměřit na jejich důslednější kontrolu.

Ministr dopravy Martin Kupka v minulém týdnu představil plán na zpřísnění kontrol nejen fungování STK, ale technického stavu vozidel obecně. Současně hovořil o tom, že od 1. 7. 2025 má za tím účelem být zřízena nová Inspekce silniční dopravy, která má mít šířeji definované pravomoci.

Hlavním důvodem jsou podle něj podvody na stanicích STK, o kterých si podle ministra „cvrlikají vrabci na střeše“.

Intenzivnější kontroly ale nebudou probíhat jen směrem ke stanicím STK, ale i směrem k řidičům. Ti podle ministra často zanedbávají péči o svá vozidla a výsledkem je, že ta kvůli tomu v mezidobí mezi kontrolami přestanou splňovat limity.

Čelit tomu Ministerstvo dopravy chce důslednějším uplatňováním současných možností kontroly a zavedením několika nových.

„Získají pravomoc samostatně zastavovat vozidla, ukládat pokuty a vybírat kauce, které se zvýší ze 100 tisíc na 200 tisíc korun. Budou mít také oprávnění zadržet řidičský průkaz a registrační značku,“ avizoval Martin Kupka.

Mezi pravomocemi Inspekce by měla být i možnost zabránit další jízdě vozidla, které testem neprojde.

„Chceme důslednou kontrolu a hlavně, aby tu nebyla auta, která překračují limity a nemusí je překračovat, stačí aby jim majitelé věnovali péči," řekl také ministr.

„Některé kontrolní mechanismy již máme a musíme je jen intenzivněji využívat. Jiné musíme doplnit,“ uvedl ministr Martin Kupka ve čtvrtek.

Téhož dne bylo o tématu informováno ve večerních Událostech. Večer pak probíhala debata před krajskými volbami, kde projevili údiv i lídři kandidátek.

Hned následujícího dne vydalo Ministerstvo dopravy tiskové prohlášení: „Jasně říkáme, že chystaná opatření zaměřujeme na chybující, nebo dokonce podvádějící stanice, rozhodně ne na běžné řidiče. Jestli někdo oznámené změny interpretuje jako hon na řidiče, a zvláště na řidiče starších vozů, tak prostě lže.“

V tiskové zprávě je také uvedeno: „Nechystáme nový úřad pro kontrolu technických a emisních stanic a nemíříme na řidiče.“

Citujeme z tiskové zprávy z předcházejícího dne: „Odbornou kontrolu technického stavu vozidel v provozu v současné době provádějí pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) za nutné asistence Policie ČR. Od 1. 7. 2025 dojde k transformaci CSPSD na Inspekci silniční dopravy (INSID), která bude moci kontrolovat technickou způsobilost vozidel včetně kouřivosti samostatně. To umožní zvýšení počtu kontrol vozidel v provozu, z jejichž dosavadního průběhu je zřejmé, že řidiči často zanedbávají údržbu vozidel v mezidobí mezi technickými kontrolami a vozidly v nevyhovujícím stavu, byť s platnou STK, ohrožují životní prostředí i bezpečnost silničního provozu.“

Bude tedy řidiče na silnicích kontrolovat nová inspekce vybavená širšími pravomocemi, nebo ne?

Pro ParlamentníListy.cz Ministerstvo dopravy vysvětlilo: „Nový úřad nevzniká, jde o přeměnu stávajícího Centra služeb pro silniční dopravu v inspekci.“

K dotazu, jak bude kontrola zaměřena proti řidičům, Ministerstvo dopravy pro ParlamentníListy.cz vysvětlilo: „Asi každý řidič jel za autem, přes které nebylo pro kouř vidět, nebo za kamionem, který byl viditelně přetížený. Nechali jste si vyčistit filtr pevných částic, ale soused se vám směje, protože si ho nechal odstranit? Chceme to? Nikdo se nechystá bezdůvodně zastavovat vozidla. To nedělá ani policie. Vozidla se tipují a zastavují se jen taková, která jsou evidentně v kritickém technickém stavu. Neadekvátně kouří, místo výfuku mají lešenářskou trubku, vydávají extrémní hluk.“

Současně ale Ministerstvo dopravy ujišťuje: „Nezavádíme žádné nové povinnosti nad rámec nastavených platných pravidel. Jde nám o to, aby se na stanicích technických kontrol a měření emisí, tak jako jinde v Evropě, kontrolovalo a měřilo poctivě.“

Nová inspekce má mít skutečně k dispozici nové kontrolní mechanismy, které dnes Centrum služeb pro silniční dopravu nemá.

„Jedná se zejména o větší využití dat z Informačního systému technických prohlídek (ISTP). Ministerstvo připraví automatické nástroje upozorňující na podezřelá měření a průběhy kontrol. Ty pak budou předávány na krajské úřady nebo obce s rozšířenou působností k provedení kontroly na stanicích. Legislativně také chystáme dvakrát a dost pro trestaného technika, stanovení spodní hranice sankce, aby nebyly směšně nízké, a možnost předvolání vozidla mimo pravidelnou technickou prohlídku v případě podezření na nesprávné provedení STK,“ vysvětluje ministerstvo.

Ministerstvo ujišťuje, že protože dochází jen k transformaci staré instituce na novou, nebude to daňové poplatníky stát nic. V to věří i opoziční poslanec Jan Hrnčíř z SPD, podle něj by cokoliv jiného bylo plýtváním peněz daňových poplatníků.

„Je potřeba důsledně vymáhat dodržování stávající legislativy, která už je dost přísná. Další zpřísnění může snadno vést k šikanování motoristů, kteří zkrátka nemají peníze na koupi stále se zdražujícího nového automobilu.

Ministerstvo ujišťuje, že nic takového se nestane. „Vnímáme kritické připomínky, které se objevily v médiích i na sítích, a samozřejmě jim věnujeme patřičnou pozornost,“ ujišťuje v tiskové zprávě.

