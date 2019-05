Honila Slávka Jandáka. Slečno, ne, bránil se. VIDEO z ČT

Jak jsme již psali, na konci dubna na sebe upozornil herec a bývalý poslanec a ministr kultury Vítězslav Jandák. Na schůzi rozhlasové rady, jíž je členem, se velice nevybíravě ohradil vůči článku Jany Machalické z Lidových novin a pak pokračoval přes Jindřicha Šídla až k Jiřímu Černému, o kterém prohlásil, že za to, co o něm napsal mu „jednu flákne“. Včera se konalo zasedání Rady Českého rozhlasu a Newsroom ČT24 informoval, že na Jandáka Radě přišlo celkem 7 stížností. Reportérka Newsroomu se z Jandáka snažila dostat reakci. Jandák k ní příliš sdílný nebyl, ale za svými slovy si stojí.

Jandák v onom „prokletém vystoupení“ na konci dubna střílel na všechny strany.

„Já přece nemůžu od paní Machalický čekat něco chytrýho, inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle vodpadu. Nejde to. Tyto skupiny, skupinky, oni řvou strašně nahlas, ale mluví o tom, že je tu nenávist a rozdělená společnost, ale to oni rozdělují tu společnost,“ pravil Jandák a ve své řeči zmínil též publicistu Jiřího Černého. „Já jsem v životě pana Černýho neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu. Ale proč jsou lidé, kteří mají možná jiné myšlení, neustále v této zemi napadáni od lidí, o který bych si neotřel ani boty,“ pokračoval Jandák a dodal, že ví, že se zasedání nahrávají.

Když od dotčených novinářů i jiných přišla očekávaná reakce, Jandák ještě přitvrdil. „Čekal jsem, že svým monologem v rozhlasové radě píchnu do vosího hnízda. Použít totiž peprnějších výrazů pro presudointelektuální kruhy není dostatečně salonfahig. Výjimku tvoří urážení prezidenta republiky a premiéra, případně českého národa. Tam je povoleno vše a ještě za to následuje pochvala před nastoupenou jednotkou pravdy a lásky.

Krasoduchové se z toho (a na mě) sesypali! Reakce byly zoufale nenápadité a rádoby vtipné. Žlučovitý novinář Šídlo, žijící z peněz filantropa Zdeňka Bakaly, překonal laťku, zvednutou poměrně vysoko útoky na Miloše Zemana.“ Kopl si také do moderátora Newsroomu ČT24: „Pana Rosího s Newsroomu, zvaného His Master’s Voice, a politizující sporťačku Vymětalíkovou, oba nositele jediného správného názoru, tedy názoru ČT, si dokonce spolufinancuji televizními poplatky.“

Přišlo také odsouzení od místopředsedy Rady Jiřího Vejvody. „Pro mě je naprosto nepřijatelné, aby se na veřejném zasedání kontrolního orgánu, který je zvolen Poslaneckou sněmovnou, mluvilo jako v páté cenové. Dokud tam já budu, tak budu proti tomu zvedat hlas. A mám pocit, že příště budu rychlejší,“ ujišťoval Vejvoda v DVTV.

Newsroom ČT24 téma opět otevřel včera na Facebooku. Rada ČRo dostala prý od posluchačů celkem sedm stížností na Jandákovy výroky. „Rada ČRo dnes zasedala poprvé od kauzy kontroverzních výroků Vítězslava Jandáka. Podle předsedkyně rady Hany Dohnálkové má každý radní právo na svobodný projev, nicméně se jí nelíbilo, že na jednání zazněla sprostá slova. ‚Připomněla jsem kolegům, že mají krotit své emoce‘,“ řekla členům Rady dle Newsroomu.

Z Jandáka se reakci na stížnosti snažila dostat reportérka Tereza Řezníčková. Jandák sice reportérce řekl devětkrát ‚Ne“, ale když zmínila, jak se proti jeho výrokům vymezoval místopředseda Rady Jiří Vejvoda, tak se Jandák rozhovořil: „Myslíte toho pána, co mi pogratuloval po mém vystoupení, a pak to šel udat? To je ten člověk, kterýho máte na mysli?“ Řezníčková ještě dodala, že místopředseda Rady mluvil i o tom, jestli by poslanci a volební výbor neměli zvážit Jandákovo odvolání, protože jeho projev mohl být porušením důstojnosti, kterou má člen Rady zachovávat.

Vítězslav Jandák reaguje na otázky Newsroomu ČT24

Jandák vrhl na Řezníčkovou všeříkající pohled a řekl jí: „Slečno, necháme toho, necháme toho. Hlavně ten pán, kterej to říkal, ať nemluví o důstojnosti.“ Řezníčková se ještě zeptala, zda si za svými výroky stojí, což Jandák potvrdil slovy: „Samozřejmě, absolutně.“ Reportérka se ještě vzdalujícího se Jandáka stačila zeptat, zda trvá i na výrocích o Jiřím Černém, tedy „že mu jednu flákne“. I na těch si Vítězslav Jandák trval.

