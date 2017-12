Horáček prozradil, za jakých okolností by porušil slib. A znovu udeřil na Drahoše

Textař, antropolog a hráč Michal Horáček je jedním z mužů, kteří by se rádi stali hlavou českého státu. V rozhovoru pro server iHNed.cz Horáček prozradil, za jakých okolností by porušil svůj vlastní prezidentský program, u něhož jinak voličům slibuje, že ho bude dodržovat. Rýpl si také do profesora Jiřího Drahoše a konstatoval, že Češi si v sobě nesou jedno historické trauma.

Není to tak dlouho, co Michal Horáček o Jiřím Drahošovi řekl, že mu jeho prezidentský protikandidát připomíná mlhu, které se nedá čelit. V rozhovoru pro Echo TV zase Horáček řekl, že mu Jiří Drahoš připomíná fňukala, který běží za premiérem, protože má obavy o to, kdo všechno může ovlivňovat volby v Česku. Jako by o tom české tajné služby nevěděly své a v případě potřeby se tomu nesnažily čelit. Do třetice teď Jiřího Drahoše přirovnal k vodě bez vody a bez zápachu. Je to prý člověk, který se vyhýbá tomu, aby řekl nějaký jasný názor.

Pokud by se stal prezidentem Michal Horáček, lidé prý vědí, co od něj mohou čekat, protože dopředu zveřejnil svůj prezidentský program. Černý na bílém. Prozradil však, kdy by tento svůj program porušil. Horáček voličům slibuje, že jako prezident by slaďoval svou zahraniční politiku s vládou, protože prezident je spolutvůrcem zahraniční politiky, ale odpovědnost za ni nese vláda.

V případě, že by vláda plánovala odchod Česka z EU a z NATO, Horáček by se postavil jasně proti. Stejně nekompromisní by prý také byl, kdyby mu na stole přistál návrh na zrušení senátu. „Slibuji, že zrušení senátu bych se do krve bránil,“ prohlásil Horáček.

Jako antropolog se Horáček domnívá, že si v sobě Češi nesou určité trauma, se kterým se prozatím nedokázali zcela vypořádat. „Máme v sobě historické a kulturní trauma, protože si musíme připustit, že jsme totalitnímu režimu extra nevzdorovali,“ řekl vystudovaný antropolog Horáček, když komentoval chování lidí za éry socialistického Československa.

