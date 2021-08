Hořejší: 6 milionů Čechů chráněno proti covidu. Očkováním, promořením. Ve školách se testovat nemusí

Imunologové Václav Hořejší a Jiří Šinkora se shodli, že je nyní již mnoho lidí v Česku proti covidu-19 chráněno a hrozbou tak nebude ani návrat dětí do škol. Míní též, že by podání třetí dávky vakcíny mělo být individuální pouze lidem s nízkými protilátkami. Mladí by se podle Hořejšího měli nechat očkovat i přes nízkou míru rizika. „Je to pro ně onemocnění srovnatelné s chřipkou – a chřipka není žádné lehké onemocnění,“ uvedl s poukazem na rizika. Ve vysílání zpráv CNN Prima News též Šinkora varoval před očkováním lidí po prodělaném covidu-19.

Se slovy Hořejšího souhlasí i Šinkora. Ukázal, že sice v zemích s velkou proočkovaností probíhá třetí epidemická vlna, mnoho lidí je však ochráněno. Doplnil, že si také myslí, že se s koronavirem setkaly miliony lidí.



K opětovnému zavírání škol by už dle Hořejšího tentokrát dojít nemuselo. Opatrnost ministerstva považuje za správnou, míní ovšem, že stejně školy podle něj ohniskem nebudou. „A pokud, tak by to byla jenom nákaza, nikoliv nemoc. Jsem v tom velmi optimistický," míní.

Šinkora dodal, že zároveň považuje za nesmysl očkovat děti pod 12 let. Očkování dle něj mohou být stejně přenašeči viru, takže pro malé děti nemá smysl. Za „neetické“ označil i provádět analýzu výskytu koronaviru ve společnosti za pomoci trojice testování dětí školního věku. „Ničemu to nepomůže. Děti budou akorát vystaveny zbytečnému stresu,“ podotýká.



„Myslím, že by se nic hrozného nestalo, ani kdyby se v těch školách netestovalo, ale bude lepší, když se budou dodržovat ta pravidla nastavená Ministerstvem zdravotnictví,“ reagoval Hořejší. K očkování dětí doplnil, že by ho doporučil, jakmile bude schválené, jelikož velmi vzácně u promile případů může koronavirus napáchat komplikace i menším dětem. Šinkora si stál za svým názorem, ale podotkl, že to stejně nakonec bude politické rozhodnutí.



Že se mladí nechtějí očkovat, Hořejší nechápe, řekl, že budou mít jednodušší život a zároveň předejdou vážným komplikacím. „Je to pro ně onemocnění srovnatelné s chřipkou – a chřipka není žádné lehké onemocnění," uvedl.

Podle Šinkory by neměla být vakcinace přikazována, ale měly by být k dispozici kompletní data úmrtnosti, aby každý znal, do jakého rizika při odmítání vakcíny jde. Varoval také před očkováním imunních, kteří prodělali covid-19, dle něj mají někteří z nich i velmi vážné následky.



Očkování třetí dávkou by mělo být dle Šinkory individuální a pomůže podle něj těm, kterým protilátky poklesly. Hořejší doplnil, že nevíme, jaká hladina protilátek je dostačující. Třetí dávka prý může pomoci, ale raději by prý vakcíny přenechal dalších zemím, aby bylo chráněno co nejvíce lidí. Těm, co mají dvě dávky vakcíny od Pfizeru ze začátku roku se podle jeho informací sice může stát, že se nakazí, budou však mít mírný či až bezpříznakový průběh.

