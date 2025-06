Hoří tankery u Íránu. Na místě kudy proudí ropa do celého světa

V současné době panují obavy, že se USA přidají k Izraeli v útocích na Írán. Izrael a v jeho posledních prohlášeních i Donald Trump to zdůvodňují tím, že chtějí Íránu zabránit v tom, aby měl jaderné zbraně. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dokonce v rozhovoru se stanicí ABC prohlašoval: „Dnes je to Tel Aviv, zítra New York.“

Nicméně, Írán nemusí mít jadernou zbraň, aby mohl Spojené státy velice citelně poškodit. Stačí mu na to jeho poloha, tedy to, že se nalézá na pobřeží Perského zálivu a zejména Hormuzské úžiny. A podle dat americké agenutry pro informace o energii z roku 2023 je skrze Hormuzskou úžinu přepravováno 20,9 milionu barelů ropy denně, což je druhý největší objem po Malackém průlivu.

Ropu skrze Hormuzský průliv přepravují Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar, Irák i samotný Írán.

Oil exports via the Strait of Hormuz by country.



via JPM pic.twitter.com/APWWiz3I1n — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) June 15, 2025

O tom, že by Írán mohl uzavřít Hormuzskou úžinu nebo nějakým způsobem znemožnit plavbu v ní, se už čile spekuluje. Dle serveru Euronews se už velitel revolučních gard Sardar Ismail Kosari nechal slyšet, že o uzavření Hormuzské úžiny Írán uvažuje. Jak server dodává, Írán má schopnost zaútočit na infrastrukturu, ropovody i na lodě proplouvající úžinou, může zaútočit střelami a drony.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 18% Neměl 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2390 lidí

„Blokáda by mohla vyvolat vojenskou konfrontaci za účasti námořnictva USA, EU a států Perského zálivu, což by mohlo vést k širší regionální válce. Evropa by mohla být do konfliktu zatažena prostřednictvím závazků vůči NATO nebo spojenectví, zejména pokud by země jako Francie nebo Spojené království udržovaly v regionu námořní přítomnost,“ varuje Euronews.

Velké obavy způsobil čerstvý incident, kdy reportér Mehdi H. Oznámil, že v Ománském zálivu, který navazuje na Hormuzskou úžinu, hoří tři lodě. Okamžitě se vyrojily teorie, že se jedná o íránský útok nebo dokonce o útok pod falešnou vlajkou ze strany USA. Vzpomenuto bylo i na incident v Tonkinském zálivu, kvůli kterému USA vstoupily do války ve Vietnamu.

Three ships are on fire in the Gulf of Oman near the strait of Hormuz. pic.twitter.com/GQU5N8gjdu — Mehdi H. (@mhmiranusa) June 17, 2025

Will the Strait of Hormuz be the new Gulf of Tonkin? — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) June 17, 2025

Podle amerického odborníka na lodní dopravu Salvatore Mercogliana a dalších se však nejednalo o akci Íránu, pouze se srazily dva tankery, a to konkrétně Adalynn a Front Eagle.

Nicméně, agentura poskytující data o lodní přepravě Marhelm uvádí, že v úžině už dochází k elektronickému boji a že to má vliv na navigaci lodí. „Majitelé lodí hlásí, že jsou nuceni přejít na jiné metody navigace než GPS,“ uvádí agentura a dodává, že navigovat v úžině bez některých navigačních možností je obtížné a že očekávají další nehody.

The fire outside the Strait of Hormuz was a collision between the tankers Adalynn and Front Eagle. pic.twitter.com/SDQun2rQX4 — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) ?????????‍?? (@mercoglianos) June 17, 2025

To give you an idea of how difficult it is to navigate in the Strait of Hormuz without full navigational capacities...



Probably a lot of accidents will occur https://t.co/tnHw1dHSaA pic.twitter.com/yiseZzDVMb — Marhelm (@MarhelmData) June 17, 2025

Psali jsme: Trump: Je chyba, že tu s námi není Rusko Další válka? Velké obavy z toho, co Trump řekl „Náhubek“ pro Netanjahua? Írán vyzývá Trumpa Írán trhá smlouvu. Netanjahu varuje Trumpa. Loď USA v pohybu