Horší než Esmeralda! Výbuch ČT se show o ,,fake news": Trošku jde o Zdeňka Trošku

Pořad ČT To se ví v hodnocení o něco poklesl. Nyní má na Československé filmové databázi hodnocení 14 %. Satirická stránka Agentura Fejk ňůs provedla analýzu seriálů, které pořad ČT překonal. Stále zaostává za Esmeraldou a tvorbou Zdeňka Trošky. Přitom se najdou tací, kteří tvrdí, že právě pro diváky Troškových filmů je pořad určen...

„Pořad ČT o odhalování fake news ‚To se ví‘ zazářil. Je 5x lepší než seriál Mladí a neklidní,“ píše satirická agentura. Pro zajímavost, seriál Mladí a neklidní drží příčku nejhoršího seriálu na ČSFD se třemi procenty.

„Krkavčí Hory, (fň!) – Česká televize včera opět ukázala, že by se bez ní naše mladá demokracie opravdu neobešla. Její žertovný pořad o odhalování fake news ‚To se ví‘ potěšil každého slušného příznivce Evropské unie. ‚Jsme nadšeni, jak se nám podařilo pořad udělat. Jiskří inteligentním humorem a řádně rozhýbal stojaté vody žertovných pořadů o fake news,‘ pochvaluje si ředitel ČT Dvořák,“ píše agentura.

A dodává: „Kvalitu ocenili také filmoví fajnšmekři, díky jejichž vysokým hodnocením se dnes kolem 19:00 hodiny držel pořad na úctyhodných 14 %. ‚O tak vysokém hodnocení se nám nezdálo ani v těch nejrůžovějších snech. Považte, že podle žebříčků seriálů jsme skoro 5x lepší než seriál Mladí a neklidní a 2x lepší než seriál Manuela. Jen kousíček nám schází k úžasnému seriálu Esmeralda,‘ září růžolící programový ředitel ČT Milan ‚Pašík‘ Fridrich.“ Parlamentní listy mohou potvrdit, že 14 % si pořad drží a tak stále o procento zaostává za Esmeraldou. Mikuláš Ferjenčík Piráti

„Ihned po odvysílání prvního dílu ‚To se ví‘ navrhli poslanci za TOP 09, STAN, Piráty a KDU-ČSL, aby byla Česká televize prohlášena za nedotknutelnou. ‚V praxi to znamená, že jakákoli kritika ČT by se trestala stahováním z kůže a promítáním hromadné soulože z Kliniky. Přesně v tomto pořadí,‘ svěřil se tiskové agentuře pirátský poslanec Ferjenčík,“ ironizuje Fejk ňůs.

Zmíněn byl i kritik Jan Rejžek: „Známý vulgární kritik Jan Rejžek po odvysílání pořadu sepsal nekrolog Putina. ‚Takovou dardu nepřežije. Hned v prvním díle byly odhaleny všechny dezinformace, které od roku 1456 rozšířil po světě. V podstatě je to politická mrtvola,‘ soudí Rejžek. ‚Nemohl jsem se odtrhnout od obrazovky. Hlavně ta šťavnatá neruská prdelka Aleše Hámy tomu dodala grády,‘ píše náš reportér Jakub Unda.“

Přesto má pořad i svého zarytého obránce. Je jím Topolánkův bývalý poradce Martin Schmarcz. „Náhodou, zásah. Ruští trollové – pod vedením vrchního hradního trolla – bijí na sítích na poplach,“ pochválil pořad.

Ostatní diskutující nedokázali uvěřit, že někdo pořad brání. „Jestli tuhle zoufalost považujete za nějaké vítězství, tak nás potěš pámbu. A jestli ČT vidí nějakou cestu v tom, že bude kopírovat moderátorské postupy Jaromíra Soukupa, tak tuplem,“ napsal bývalému poradci Martin Gust. Schmarcz ovšem vytáhl statistiky. „Nejen já, mělo to slušnou sledovanost – cca 330 tisíc, 2. místo za Novou, která měla cca 520. A když už mluvíte o Soukupovi, tak ten měl s jeho zprávami 110 tisíc. A to běžel v prime timu, ne po 22. hodině...“

Schmarcz také vysvětlil, pro koho je pořad určen. „Tak pokud jste městský liberál, vysokoškolák, tak ten pořad nebyl primárně pro vás. Primárně byl pro diváky Troškových filmů. Pokud těmito lidmi, kteří milují Zemana, nenávidí migranty, věří řetězovým mailům a mají v zábavě spíše bulvární vkus, pohrdáte, tak pohrdáte svými spoluobčany. Já jimi nepohrdám a ČT se podle mého povedlo připravit slušný pořad pro jejich vkus.“ Ovšem to, že těmito lidmi nepohrdá, bylo zpochybněno: „Evidentně je máte za úplné debily, pokud si myslíte, že ten pořad sledovali.“ Schmarcz jen dodal, že to by nikdy neřekl.

Pokud opět vezmeme Československou filmovou databázi jako bernou minci, pak proslulé Babovřesky Zdeňka Trošky mají hodnocení 23 % a Kameňák dokonce 29 %. Schmarcz tedy vkus troškařů poněkud podceňuje. I pohádka Kouzelník Žito z dílny režiséra Zelenky si udržela 24 %.

Jedna z diskutujících se ještě ptala, zda Schmarcz trpí nějakou těžkou obsesí. „Prostě rád lovím ruské šváby,“ přiznal se bývalý poradce.

Fotogalerie: - Král je nahý

