Hospoda s důchodcem Fanoušem dostala 9 tisíc flastr. Stejně nezavře

Podle výkladu majitele restaurace ve chvíli, kdy je jeho hospoda petičním místem, může mít od 11 do 20 hodin otevřeno. Lidé zde mohou podepsat petici proti současným omezením, posedět si a v klidu si ji přečíst. A zkonzumovat to, co si sami přinesli.

Na svém facebookovém profilu provozovatel restaurace informuje o dění v restauraci a mimo jiné sdílí video ze zásahu policistů s dodatkem „Komedie“. Celkem jej před týdnem v sobotu navštívilo 30 policistů.

„Dobrý den, jste pan majitel?“ ptá se policie muže, jenž celou věc natáčí. „Skoro, manžel,“ odvětil. „Dopouštíte se porušení podle krizového opatření. Nesmíte poskytovat žádné restaurační služby, to znamená nalévat tady, rozdávat tady jídlo. Tím vás vyzývám, abyste okamžitě vyzval všechny, kteří tady jsou, aby opustili restaurační zařízení,“ vyzval muž zákona restauratéra.

Ten však oponoval tím, že nemá restaurační zařízení, ale petiční místo. „Všichni, co tady sedí, tak přišli podepsat petici,“ odvětil. „Petice slouží jenom k tomu, aby tady podepsali, nicméně neopravňuje vás to k tomu, abyste tady poskytoval restaurační služby,“ oponoval mu policista.

Restauratér však tvrdil, že nic neposkytuje, že si to lidé donesli všechno svoje. „To točené pivo si také donesli?“ zeptal se policista. „To není točené, to je z té lahve, to si donesli,“ odvětil. „Aha, to se omlouvám,“ řekl policista. Restauratér následně všechny vyzval, aby dopili. „A podepíšete to třeba zítra. Jestli jste si to nedoštudovali, tak přijďte zítra to proštudovat,“ vyzval v poklidu restauratér.

Důchodce Fanouš v akci

Zároveň se však zeptal příslušníků policie, proč jich přijelo tolik. Na místě jich je opravdu více než desítka, restauratér napočítá 16 mužů. „Na to jsou peníze, na to jsou peníze,“ rozčílil se jeden z přítomných petentů, který se následně zvedl a odešel. „To si myslím, že je starost někoho jiného,“ odvětil mu policista.

„Fanoušku, uklidni se,“ křičí ještě restauratér na odcházejícího muže, který si bere kabát a rozčiluje se nad počtem policistů v místnosti. „Já su důchodce, ale ten hromotluk by mohl dělat něco jinýho,“ uvedl. „Já su nas*anéééj. 73 let mám, ale toto jsem nezažil,“ rozčiloval se. „Zakrytý držky mají, abych neviděl, kdo to je,“ pokračoval, restauratér jej však uklidňoval.

„Můžeme tady všichni zdechnout hlady, že jo. Kdo je tady velitel zásahu?“ řekl pak restauratér přítomnému majorovi, který oponoval, že on ta opatření nevytváří. „Nevytváříte, ale sloužíte tady tomu. Sloužíte tady této nepravosti, úplně neskutečné diskriminace a já nevím čeho všeho možného,“ poznamenal restauratér a poukázal na počet policistů v místnosti. Následně policistům oznámil, že mohou přijet další den znovu, že opět petiční místo otevře. Ti mu vysvětlují, že je to jejich práce.

„Kluci, nemusíte, nemusíte sloužit tady těm zm*dům,“ oponoval restauratér. „Je to moje práce, snažím se to dělat...“ řekl policista. Restauratér se mu snažil vysvětlit, že nikdo neví, v jaké situaci on je. Stěžoval si na výši kompenzačního bonusu a uvedl, že těch pár korun, co vydělá, je na to, aby mohl „dát dceři nažrat. Abych se mohl já nažrat. Ne, abych zaplatil nájem,“ řekl. Následně se sice mužům zákona omluvil, že na ně křičí, jejich výzvu k zodpovědnosti však respektovat nechce. „Když to naše vláda nebere zodpovědně, tak já určitě ne,“ prohlásil.

„Děkujeme všem, co se vyjádřili jak negativně, tak pozitivně. Dnešní den byl z mého pohledu milník. Dnes u nás bylo celkem 30 policistů. První 2 z Bystřice, kteří to naprášili těžkooděncům. Za hodinu přijeli, to jste viděli ve videu, jak to dopadlo. Pokračovali jsme v petiční činnosti a přijeli znovu, tentokrát jen 4... Po 15 min. zase 4... a v 20.15 další 2. Milníkem mám na mysli to, že všichni, co tu dnes byli, vědí, že jsme v právu a že vědí, že jsme v PRDELI. To jsem poznal z jejich vystupování. Myslím si, že přijde doba, že i policisté pochopí, že není všechno v pořádku a že se vzepřou té lůze, co nám vládne. Po dnešku tomu věřím. Děkuji policii za dnešní výkon, a vím, že to dělat musíte... Nashle zítra,“ napsal následně v sobotu restauratér na svůj facebookový profil.

Přišli i v neděli

I v neděli pak skutečně ve své činnosti pokračoval nadále. Policie přijela na základě informace od kolegů, že v restauraci bylo viděno několik lidí, majitel restaurace to však popřel. „Máte to nafocený? Nevěřím vám,“ bránil se. Uvedl, že jen pustil maminku s dětmi na toaletu, protože děti potřebovaly kakat, a muže, který mu spravuje počítač. „Porušujete krizové opatření vlády,“ vyslovil policista. Muž však v danou chvíli má prázdnou hospodu, a tak se ptá, co tedy porušuje. Muži zákona opakují usnesení vlády a uvádějí, že celou věc zaevidují.

Vláda jako součást opatření proti šíření koronaviru uzavřela restaurace už loni na jaře, ke stejnému kroku sáhla v polovině října. Zákaz od té doby s výjimkou krátkého období před Vánoci trvá dodnes. Restaurace mohou sice prodávat jídlo a nápoje z okénka, podle výzkumné společnosti Nielsen ale gastronomické odvětví v Česku každým dnem uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun.

Podle průzkumu společnosti Up Česká republika chybí možnost vyrazit s rodinou nebo přáteli do restaurace 66 procentům Čechů.