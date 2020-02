Houby! Babišova vláda prdí a telefonát kvůli Křečkovi. Gazdík rozehrál u Xavera koncert

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík zavítal k Lubošovi Xaverovi Veselému a dozvěděl se, že být předsedou strany je to nejdůležitější. Ale houby, odvětil okamžitě Gazdík a rozehrál slovní koncert, do nějž zahrnul Rusko i Čínu, dezinformace o placených demonstracích, rodinu, učitelství, ombudsmana Křečka, prezidenta Miloše Zemana a předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), který prý prdí. Na dnešní třicátníky.

reklama

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 14854 lidí Místopředseda STANu, to je teď to nejdůležitější,“ představil Gazdíka Luboš Xaver Veselý. „Ale houby! Nejdůležitější je snad dobrý člověk, manžel, otec, tady ty funkce nebrat,“ pravil Gazdík. „Vy mě budete dneska školit, já už to vidím,“ smál se Xaver Veselý.

Podle Gazdíka je důležité také učitelování, jen ty platy jsou prý ve školství podstatně slabší než ve Sněmovně. Faktem ale je, že učitel musí umět mluvit s lidmi, což se hodí i v politice.

A když už byla řeč o politice, Gazdík zmínil volbu ombudsmana Stanislava Křečka.

„Celá ta volba byla nešťastná už od nominace z Hradu paní Válkové a její aféry s panem Urválkem, komunistickým prokurátorem, následné stažení její kandidatury, následná nominace z Hradu pana Křečka. Souhlasím s tím, že se mělo lépe diskutovat. My jsme se snažili jako opoziční strany, my jsme spolu diskutovali, dohadovali jsme se o postupu, snažili jsme se postupovat jednotně, ale je to tajná volba. Zlí jazykové říkají, že telefonát z Hradu po obědě včera (ve středu) přinutil poslance ANO, aby změnili názor po první volbě a dali ty hlasy pro pana Křečka,“ nastínil situaci Gazdík.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místopředseda STAN není nijak šťasten z toho, že se ombudsmanem stal Stanislav Křeček, neboť by jím prý neměl být člověk, který dává najevo, že mu na menšinách nezáleží. Ombudsman by se o to víc měl starat o lidi, kteří si sami mohou pomoct jen těžko. Osm tisíc podnětů, které ombudsman řeší, ukazuje podle Gazdíka, že tuto instituci potřebujeme.

Xaver Veselý poté otevřel téma důchodové reformy a Gazdík bez obalu prohlásil, že vláda Andreje Babiše (ANO) „prdí na dnešní třicátníky a čtyřicátníky“. Kdyby na ně neprděla, oznámila by jim, jak bídně na tom budou ve svůj podzim života se státním důchodem a lidé by mohli začít přemýšlet nad úsporami na stáří sami.

Hnutí ANO prý sice říká, že by reforma byla potřeba, ale jak premiér Babiš, tak ministryně financí za ANO Alena Schillerová říkají, že se to nestihne a že na to nejsou peníze. A ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z koaliční sociální demokracie sice o nějaké reformě mluví, ale nemá na ni peníze. A když na ni nemá peníze, stejně žádnou reformu nezajistí.

Podle Gazdíka je třeba nastavit systém tak, aby byl důchodový systém udržitelný.

Fotogalerie: - Možná přijde i premiér



„Dobrá vláda se pozná podle toho, že myslí dál než na jedno volební období. A tady to momentálně tak nevpadá, protože, přestože jsme pořád v ekonomickém růstu, tak se ten rozpočet víceméně drancuje. Už se rozprodávají hmotné rezervy, už se rozpustil Fond národního majetku. A ty nestandardní zdroje, jako je třeba Fond národního majetku, měly být přece určeny právě na tu důchodovou reformu. A tato vláda se o to nestará, tato vláda rozpouští ty peníze do běžného provozu země. Ale přitom přiznává, že po roce 2035 už na důchody nebude,“ zdůraznil Gazdík.

Podle místopředsedy STAN by prý např. stálo za to zrušit deváté třídy základních škol, vrátit se k osmiletému modelu a zkrátit tím dobu studia. Tím by pak lidé dřív zakládali rodiny a stihli by mít více dětí.

Ve druhé polovině rozhovoru se věnoval i mezinárodní politice.

Nikterak prý nezpochybňuje, že musíme dobře vycházet i s mocnostmi, jako jsou Rusko nebo Čína. „Určitě je dobré diplomaticky vycházet po dobrém. To ale znamená, že nebudeme jejich podržtašky a že jim nepolezeme do zadku víc, než je zdrávo, a že nebudeme říkat věcí, které jsou nepravda,“ uvedl Gazík.

Jak Čína, tak Rusko využívají prostředky hybridní války, využívají dezinformací a lží – a lži a hoaxy mohou být nebezpečné. „Nebezpečný hoax třeba je, že demonstrace jsou placené,“ dal příklad Gazdík, protože tím se popírá to, že máme svobodnou volbu jít do ulic a vyjádřit svůj názor, aniž by nám za to někdo platil.

Čtenáři dezinformací pak mohou mít pocit, že se svět bortí a může to v nich vyvolat různé reakce, které mohou být i nebezpečné. I když po inteligentních lidech hoaxy a dezinformace jen stečou, což je podle Gazdíka jednoznačně dobře.

Psali jsme: Místo Kubery Vystrčil? Podporují jej i lidovci Pokud ztratíme soucit s dětmi a sirotky, propadneme se na morální dno. Ale skoro dospělí muži, to je něco jiného, upozorňuje Petr Gazdík Senátor Růžička stále touží vystřídat Kuberu. U kolegů ale narazil Vakcíny a dezinformace? Langšádlová vyslala vážné varování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.