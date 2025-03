Hřib dostal dotaz na Lipavského. Podle něho se sloučí TOP 09 s ODS

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský bude v nadcházejících parlamentních volbách kandidovat jako nestraník na pražské kandidátce koalice SPOLU za Občanskou demokratickou stranu (ODS). Lipavský, který dříve působil jako člen Pirátské strany, ze strany vystoupil po jejím odchodu do opozice, aby mohl pokračovat ve funkci ministra zahraničí jako nestraník.

„Je to rozhodnutí Honzy Lipavského, jeho integrita, jeho kariéra. Asi by se to dalo říct jako nějaký logický předstupeň před tím nejspíš i očekávatelným sloučením TOP 09 a ODS, protože původní úvahy byly o tom, že bude kandidovat za TOP 09,“ reagoval Hřib v pořadu Interview ČT24 na oznámení, že Lipavský bude v příštích sněmovních volbách kandidovat za koalici SPOLU.

„My se soustředíme teď na to, abychom představili odborníky, které na tuto problematiku ve straně máme,“ řekl předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v Interview ČT24.

Piráti se soustředí na vlastní odborníky, ODS hledá posily

Na otázku, zda Piráty mrzí odchod Jana Lipavského, odpověděl předseda strany Zdeněk Hřib, že se nyní zaměřují na vlastní experty v oblasti zahraniční politiky. „My se soustředíme teď na to, abychom představili odborníky, které na straně máme na tuto problematiku. Konkrétně Vladimíra Votápka. Každému přeji vše nejlepší.“

Zároveň poznamenal, že ODS mohla Lipavského angažovat i z personálních důvodů, protože v minulosti přišla o některé výrazné politiky. „Je fakt, že ODS byla historicky oslabena různými odchody. Když vezmu třeba Radima Fialu, který přešel z ODS do SPD, nebo Vildumetzovou, která nyní září v Senátu za ANO, tak asi potřebovali nějakou personální posilu,“ pousmál se šéf Pirátů. Připustil, že z trojice stran tvořících koalici SPOLU je ODS na politickém spektru názorově nejdál od Pirátů.

Přítomnost Lipavského ve SPOLU není překážkou pro budoucí spolupráci

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že případná budoucí spolupráce Pirátů s koalicí SPOLU po volbách nebude záviset na kandidatuře Jana Lipavského. „Je to jeho rozhodnutí, jeho integrita, jeho kariéra,“ řekl s tím, že Piráti mají v politice problém spíše s osobami, které čelí trestnímu stíhání, nikoli s konkrétními politickými rozhodnutími jednotlivců.

Následně dodal, že k Janu Lipavskému nemá osobní výhrady, nicméně s některými jeho postoji nesouhlasí. „S Lipavským nemám osobní problém, ale s některými jeho názory nesouhlasím. Teď jsem četl v nějakém rozhovoru pro Deník N, kde vyjádřil svůj názor, že mu nepřijde, že by pan Trump jednal proruským způsobem. Já naopak vidím v jednání pana Trumpa velmi proruské rysy. Jeho narativy, například že Zelenskyj je diktátor, jsou jednoznačně ruské narativy. To je názor, se kterým já bych s panem ministrem Lipavským nesouhlasil,“ dal za příklad Zdeněk Hříb.

Klíčové investice do zpravodajství a protivzdušné obrany

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib komentoval plánované zvyšování obranných výdajů a zdůraznil, že je nutné zaměřit se na konkrétní oblasti, které jsou pro bezpečnost České republiky klíčové.

Těmi podle něj jsou zpravodajství a protivzdušná obrana: „My to řešíme s našimi odborníky v hrubých rysech, ale docela určitě to, co my potřebujeme, je investovat do zpravodajství. To je bezpodmínečná záležitost, protože na tom jsme v tuto chvíli hodně závislí na Americe,“ uvedl s tím, že dalším klíčovým tématem je podle Hřiba protivzdušná obrana, kterou považuje za naprostou prioritu v kontextu současného vývoje na Ukrajině. „Vidíme, že Rusko útočí na civilní cíle. To, co bude velký problém pro Ukrajinu v případě definitivního zastavení americké pomoci, je třeba absence systémů Patriot. Ty jsou schopné sestřelit rakety a chránit civilní infrastrukturu, jako jsou teplárny nebo další strategické objekty.“

Premiér Petr Fiala hovoří o dosažení tří procent HDP na obranu, výdaje na obranu by se podle něj měly každoročně zvyšovat o 0,2 % HDP, což v dnešních cenách znamená patnáct až šestnáct miliard korun navíc ročně. Tento postup bude pokračovat až do roku 2030, kdy by se podíl obranných výdajů měl dostat na tři procenta HDP. Podle vlády je toto navýšení klíčové nejen pro bezpečnost země, ale také jako příležitost pro rozvoj výzkumu a inovací v obranném sektoru.

