Hřib rovnou na premiéra, prolétlo okamžitě

„Musíme především přestat řešit sami sebe a začít řešit problémy běžných lidí, kteří nás chtějí volit. Chci Piráty vycentrovat, aby byli hlavní politickou silou na liberálním středu, získali opět schopnost zaujmout svým programem centrální proud voličů a aby prosazovali politiku opřenou o expertizu a data,“ napsal Hřib v tiskové zprávě, prostřednictvím které svoji kandidaturu oznámil.

Piráti, kteří musejí najít nového lídra poté, co dílem kvůli nefunkční digitalizaci stavebního řízení a dílem kvůli neúspěchu v krajských volbách skončil v jejich čele Ivan Bartoš.

Ne všichni jsou ale z Hřibovi kandidatury nadšení.

Hřib je poslední šance Michálkova křídla, jak se udržet ve vysoké politice. Nebojuje se jen o předsedu, ale i místa na kandidátkách do sněmovny. V Praze mezitím posílilo protihřibovské křídlo, které revoltuje i v rámci magistrátního zastupitelského klubu. #PirátiRP https://t.co/9P414DnTj6 — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) October 10, 2024

Zakládající člen Pirátské strany Dalibor Záhora glosoval Hřibovo rozhodnutí jako poslední šanci pro lidi okolo šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka.

„Hřib je poslední šance Michálkova křídla, jak se udržet ve vysoké politice. Nebojuje se jen o předsedu, ale i místa na kandidátkách do sněmovny. V Praze mezitím posílilo protihřibovské křídlo, které revoltuje i v rámci magistrátního zastupitelského klubu.“

??‍>? Náměstek primátora Prahy Hřib oznámil, že bude kandidovat na předsedu Pirátů … ale vlastně jo, dobrý, náměstek primátora pro pochvalu sebe sama (trefně Luděk Staněk před časem) tam sedne jako prdel na hrnec. pic.twitter.com/5PBYDrZjI7 — Daniel Dočekal (@Medvidekpu) October 10, 2024

Mediální a PR poradce Daniel Dočekal zase našel v Hřibově oznámené kandidatuře známé české přísloví a nezapomněl se ani zmínit o tom, že se Zdeněk Hřib rád sám pochválí.

„Náměstek primátora Prahy Hřib oznámil, že bude kandidovat na předsedu Pirátů… ale vlastně jo, dobrý, náměstek primátora pro pochvalu sebe sama (trefně Luděk Staněk před časem) tam sedne jako prdel na hrnec.“

Kdo se ale Hřiba zastal, byl profesionální sázkař a politický komentátor Michal Sirový, podle kterého si Hřib počínal velmi dobře ve volbách a lidé ho znají.

Pokud má někdo vést Piráty k úspěchu v dalších volbách a nemůže to být Bartoš, tak by to měl být Hřib.



– uhrál dobrý výsledek v časech dobrých (2018)

– uhrál dobrý výsledek v časech horších (2022)

– lidé ho relativně znají

– zvládá kampaň i pod tlakem



Tak co, @ZdenekHrib? :-) pic.twitter.com/7UrKJKtpUR — Michal Sirový ???? (@sssirda) October 9, 2024

„Pokud má někdo vést Piráty k úspěchu v dalších volbách a nemůže to být Bartoš, tak by to měl být Hřib.

??uhrál dobrý výsledek v časech dobrých (2018)

??uhrál dobrý výsledek v časech horších (2022)

??lidé ho relativně znají

??zvládá kampaň i pod tlakem“

Jo! Jo, Hřib se mi líbí. Sice tady byla nedávno nějaká aféra, ale v pozici náměstka primátora totálně zastiňuje dědka Svobodu. Jako by byl primátor Hřib a ne Svoboda. Sem pro. Vlastně jsme tajně doufal, že se přihlásí. Přijde mi seriózní. Liberál kravaťák místo liberála dredaře https://t.co/PLFrgRgDM3 — Tomasz eurofederalist fella Peszyński (@PeszynskiTomasz) October 10, 2024

Velké podpory se Zdeněk Hřib dočkal i od známého proevropského aktivisty Tomasze Peszynského. Ten byl z jeho kandidatury doslova nadšený.

„Jo! Jo, Hřib se mi líbí. Sice tady byla nedávno nějaká aféra, ale v pozici náměstka primátora totálně zastiňuje dědka Svobodu. Jako by byl primátor Hřib a ne Svoboda. Sem pro. Vlastně jsem tajně doufal, že se přihlásí. Přijde mi seriózní. Liberál kravaťák místo liberála dredaře,“ obul se zároveň do vizáže dosluhujícího pirátského kapitána Bartoše a přidal ještě postřeh o podobnosti Hřiba s premiérem.

„Hřib kromě jiného vypadá jako premiér. A to je v dnešní době jisté plus,“ uvedl, aniž by konkretizoval, v čem se náměstek pražského primátora podobá premiéru Fialovi, či v čem vidí pro Hřiba bonus v podobě s premiérem.

Hřib kromě jiného vypadá jako premiér ?? A to je v dnešní době jisté plus. — Tomasz eurofederalist fella Peszyński (@PeszynskiTomasz) October 10, 2024

Své si k tomu, že by se mohl stát předsedou Pirátů člověk, kterého dlouhodobě kritizuje pro jeho neprofesionalitu, klientelismus a podezřelé zakázky, řekl i pražský zastupitel za ANO Ondřej Prokop.

Zdeněk Hřib je podle jeho vyjádření pravý opak toho, co by Piráti od nového předsedy potřebovali a může stranu i poškodit, stejně jako podle Prokopa poškozuje Prahu.

„V roli náměstka pro dopravu postrádá jakékoliv manažerské schopnosti, což se projevuje naprostým kolapsem dopravy a pochybným řízením klíčových projektů. Ani transparentnost není jeho nejsilnější stránkou,“ pokračuje Prokop s odkazem na odhalení, které přinesly audity Dopravního podniku i městské společnosti Operátor ICT.

??Zdeněk Hřib svým působením ve vedení Prahy ukazuje pravý opak toho, co by Piráti od nového předsedy potřebovali. Ve své roli náměstka pro dopravu postrádá jakékoliv manažerské schopnosti, což se projevuje naprostým kolapsem dopravy a špatným řízením klíčových projektů. Ani… https://t.co/GubpoN1xCt — Ondřej Prokop (@oprokop) October 10, 2024

„Otázka je, zda nemá právě v této situaci připustit odstoupení z klíčové pozice náměstka pro dopravu, kterou už tak nezvládá. Pokud se stane předsedou potápějící se strany, jeho působení na zásadní pozici v pražské radě bude ještě katastrofálnější než dosud,“ zakončil svůj příspěvek na síti X Ondřej Prokop (ANO).

Dodejme, že kandidaturu na šéfa Pirátů již oznámil i končící senátor Lukáš Wagenknecht.

Naopak ji veřejně odmítli místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová, šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek, poslankyně Klára Kocmanová i jediná pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.