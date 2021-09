Hřib už ohrožuje životy, na pár facek. Slyšeli jste ho?! Mluvili jsme s partnerem Pirátů. Ano, měli by se bát

reklama

Rekonstrukce komunikací v Praze každoročně částečně omezují provoz po městě během léta. Zpravidla však byla situace pro řidiče snesitelná ať už díky menšímu množství uzávěr, jejich důslednou koordinací i tím, že vše probíhalo pouze během dvou prázdninových měsíců a nástupem dětí do škol bylo hotovo.

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 17% Ne, bude to výrazně víc 68% Ne, bude to výrazně méně 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5656 lidí

Letos je všechno jinak. Opravy probíhaly sice i v létě, jenže neskončily úderem 31. srpna. Začal třetí zářijový týden a kolaps v hlavním městě kvůli uzávěrám trvá.

Mnozí se také ptali, proč vedení magistrátu hlavní část rekonstrukcí neprovedlo už během jarních měsíců, kdy byl kvůli přísnému covidovému lockdownu provoz v metropoli snížen na nebývalé minimum.

Své rozčarování nad situací vyjádřil dokonce i prezident Miloš Zeman, který v otevřeném dopisu zkritizoval primátora Zdeňka Hřiba a vyzval ho, aby zvážil rezignaci.

„Nijak nesnižuji seznam Vašich politických úspěchů z období jara a léta roku 2021, mezi které soudě dle Vašich mediálních výstupů patří například vyjednání slevy na vstupné v Muzeu vidlí či nabídka bezplatných výpůjček růžových sdílených kol. Přesto Vás nyní jako hlava státu, které náleží dbát o dobro všech obyvatel naší země, vyzývám k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby. Důsledkem naprosto amatérského přístupu k plánování a dohledu nad opravami pražských silnic, či dokonce zcela záměrného diletantství směřovaného vůči pražským i mimopražským řidičům je hlavní město naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním,“ pustil se Zeman do Hřiba.

Připomněl také primátorovi, že vlivem kolapsu místy nelze ani spolehlivě využívat městskou hromadnou dopravu. „Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná. Automobil slouží především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě zboží, objemných nákupů, transportu dětí do škol či k vyšetřením v nemocnici. Současná dopravní situace je tak kritická, že v konečném důsledku zasahuje i Vámi propagovanou MHD – například v ulici Zenklova, kde kvůli okolním uzavírkám stojí jak auta, tak tramvaje, či nově v ulici Veselská, kde pro změnu stojí autobusy dopravující do Prahy lidi z širokého okolí,“ napsal prezident republiky primátorovi Prahy s tím, že jeho počínání přivedlo hlavní město na pokraj chaosu.

Podobná slova se naše redakce dozvěděla i z útrob pražského magistrátu. Hrubá nespokojenost s primátorem a jeho podřízenými je cítit i v jeho vlastní pražské koalici.

Fotogalerie: - Papírový Babiš

„Tohle je naprostá tragédie. Ještě nikdy ve své dlouhé historii nezažívalo hlavní město takový kolaps. Praha je paralyzovaná takovým způsobem, jaký tu snad nebyl ani během Pražského povstání s barikádami proti okupantům. Bez ironie. Nikdo nezpochybňuje, že je potřeba kontinuálně pražské komunikace a inženýrské sítě rekonstruovat, k tomu ale potřebujete týmy expertů, na které zjevně primátor kašle. Rozhodli to od stolu bez rozmyslu a posouzení dopadů, jaké to celé bude mít. Skoro stovka různých omezení často bez objízdných tras, komplikace pro tramvaje a autobusy, které stojí mnoho desítek minut zaseknuté v kolonách stejně jako osobní auta. Připadá mi, že kdyby chtěla nějaká cizí mocnost paralyzovat Prahu, nepovedlo by se jí to tak efektivně jako Pirátům,“ řekl nám pod podmínkou zachování anonymity představitel pražské koalice.

Problém prý je i to, že magistrát nemá vůli k rychlé nápravě. „Sledujete ta jejich vyjádření? Hřib v televizi arogantně do všech kope a žádné svoje pochybení nepřipouští. A když už ho někdo dotlačí k odpovědi, namyšleně odsekne, že komu se to nelíbí, ať jezdí na kole nebo MHD. Chová se jako arogantní spratek, zasloužil by pár facek. Ať poradí třeba svobodné matce s dvěma dětmi, která jede na nákup, aby si vzala kolo nebo koloběžku. U toho bych chtěl být. Nejsmutnější je, že to může stát i lidské životy. Na řadě míst mají sanitky problém s dostatečně rychlým průjezdem, auta nebo autobusy prostě nemají kam uhýbat a pozdní příjezd může naše občany stát zdraví nebo i životy,“ dodává náš zdroj.

I z veřejných výroků politiků dalších stran plyne, že za pirátským vedením v Praze aktuálně nestojí kromě Pirátů už vůbec nikdo. O opozici nemluvě. Pražská ODS se na zastupitelstvu minulý týden pokusila situaci uklidnit a navrhla zřízení koordinátora, který bude za hladký průběh oprav zodpovídat. Se svým plánem ale neuspěla.

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10257 lidí

„Plivnutí do tváře řidičům v Praze. Tak označuje pražská ODS důvod, proč koalice v čele s Piráty odmítá koordinátora, který by měl zprůjezdnit Prahu. Zřízení koordinátora, který by měl sladit termíny dopravních staveb a uzavírek, tak aby řidiče práce na silnicích omezovaly co nejméně, navrhla na jednání zastupitelstva hlavního města pražská ODS. Reagovala tak na neschopnost pražské koalice v čele s primátorem Hřibem lépe plánovat dopravní uzavírky a vést komunikaci se všemi dotčenými organizacemi. Se svým návrhem ale neuspěla, koalice ho odmítla projednat,“ uvedli po jednání zastupitelstva opoziční představitelé pražské ODS.

Připomněla, že do plánování uzavírek nejsou adekvátně zapojeny ani dotčené městské části. „O chystaných uzavírkách a omezeních na silnicích se často dozvídají od úředníků až v době, kdy už je nemohou ovlivnit,“ uvedli občanští demokraté.

„Tato pirátsko-aktivistická koalice řidiči opovrhuje a nejradši by nás všechny posadila na kolo nebo do MHD, která je ale také přetížená. Hlavně autobusy mají v rozkopaných ulicích problém a nabírají obrovská zpoždění. Podle této koalice jsou stavební projekty v oblasti dopravy koordinovány dostatečně. Žádný problém prý neexistuje,“ komentovala záležitost Alexandra Udženija, zastupitelka hlavního města a místostarostka Prahy 2.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.