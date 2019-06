Hřibův pražský problém, nejsou byty. Jen kecy, aby byly hezké kavárničky. Drsný verdikt novináře

Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 17% Neokrádá 83% hlasovalo: 14745 lidí

Pečinka okomentoval i nedostatečnou bytovou politiku, to, že vzniká nedostatek bytů, prý už dávno měl řešit primátor Zdeněk Hřib. Poukázal, že kdyby se byty v Praze řešily, tak již mohla mít o milion obyvatel více. „Když se do čela Prahy dostanou aktivisté, kteří pohrdají těmito věcmi, pro které developeři jsou ‚develotři‘, jak oni sami říkají, když dělají tato gesta určená pro jejich voliče, tak to v Praze bolí vzhledem k postavení Prahy, které bylo od středověku,“ komentoval Pečinka nedostatečný rozvoj Prahy. A přidal příklad Vídně, kde je v centru dvakrát tolik bytů, co v Praze.

Hřib by prý v současné situaci měl okamžitě vytvořit krizový štáb, který by v situaci ohledně bytů započal konat.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pražská koalice dle Pečinky vůbec nepochopila úlohu české metropole a její důležitost. Místo toho vede „kecy, jak napomáhat tomu, aby byly pěkné kavárničky“. Nestabilní koalice se prý v Praze střídají již od roku 2010.

Pečinka připomněl i dle něj „socialistické“ záměry znějící z pražské koalice a neopomněl ani kauzu ohledně elektroměrů. Od záměru kontrolovat elektroměry v bytech a zjišťovat touto cestou, kolik bytů v Praze je vlastně prázdných, nakonec v dubnu pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib ustoupil europoslanci a předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi. Avšak současně konstatoval, že bylo dosaženo vítězství těch, kteří prázdné byty v Praze považují za problém.

Podle Hřiba k tomuto rozhodnutí dospěla koalice Pirátů, Praha sobě Jana Čižinského a Spojených sil pro Prahu TOP 09 a STAN v čele s Jiřím Pospíšilem. Partneři se podle Hřiba shodli na tom, že prázdné pražské byty představují problém, ale analýza přesnějšího počtu prázdných bytů v tuto chvíli nebude nutná, protože se tak jako tak dozvíme pravdu při dalším sčítání občanů, které chystá Český statistický úřad. Pravda tedy vyjde najevo asi tak za tři roky.

Fotogalerie: - Piráti na magistrátu

„Momentálně se pražská koalice shodla, že prázdné byty problém jsou. Že se týká starší i nové zástavby a že hodláme majitele pozitivně motivovat, aby se v bytech bydlelo. Buď aby byty pronajímali, nebo je kupovali za účelem vlastního bydlení. Především jde o vítězství těch, kteří tvrdili, že to problém je. A to proto, že jsme se shodli, že to problém je a že ho budeme řešit. Zásadní a přínosný je podle mě pohled na ekonomiku města. Pokud dosáhneme toho, aby v prázdných bytech bydleli lidé, město dostane více peněz z rozpočtového určení daní. To může použit na rozvoj veřejné infrastruktury. To je to dnešní vítězství,“ uvedl v dubnu letošního roku primátor.

Psali jsme: Hřib ustoupil Pospíšilovi. Elektroměry se v Praze kontrolovat nebudou

„Připomíná to 50. léta, kdy se nadměrné byty rozdělily a zničily se tak ty nejhezčí v Praze,“ řekl k problému Pečinka.

Pečinka se opřel i do opozice proti vládě premiéra Andreje Babiše. Předseda ODS Petr Fiala a předseda Pirátů Ivan Bartoš by dle Pečinky měli přejít spory mezi sebou a spojit se proti Babišovi. Kdyby si Fiala s Bartošem „sedli“, bylo by to dle Pečinky zajímavé a „byla by to ukázka, že umí ještě něco jiného než program Antibabiš a žalovat do Bruselu“.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Bureši za katr

Na demonstracích Milionu chvilek pro demokracii, dle něj, by měla velkou šanci se zviditelnit i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, záleží ovšem, jestli prý příznivci Babiše a Zemana „nevytáhnou“ někoho podobně silného.

„Pánové, já musím na demonstraci,“ dodal závěrem vůči kolegům Tomáši Jirsovi a Michalu Půrovi Bohumil Pečinka a ukončil tak celý rozhovor, natáčený před úterní demonstrací organizovanou spolkem Milion chvilek.

Celý podcast si můžete poslechnout ZDE.

Psali jsme: Babiš má stále v rukou docela dobré karty, upozorňuje demonstranty zkušený Pečinka „Díky Macronovi zchudneme. Na Babiše se řítí katastrofa. Zeman se bojí.“ Analytik Pečinka šokuje dva dny po volbách Klus s Haškem na Václaváku? Vzpomínky na Havla. Za „totáče“ to prý přerostlo v „samet“ Zeman jako Švejk? Potomek české posluhovačky ukazuje Rakušákům, že je panstvo, píše Pečinka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak