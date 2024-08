Hromobití z Příčov: Nejsme svině, Foltýne. Jsme svobodní občané, ne ovčané

Hosty byli komentátor a publicista Ivan Hoffman, spisovatel a scénárista Jan Tománek, ekonom a vysokoškolský pedagog Miroslav Ševčík a publicista a vydavatel časopisu Šifra Milan Vidlák.

Úvodního slova se chopil moderátor panelu Michal Semín. Podle Semína vzdoruje Česká republika progresivní úderce jak na globální úrovni, tak i té lokální. Aktivní účast na Vlasteneckém setkání v Příčovech vede podle Semína ke stigmatizaci a vyštvávání ze zaměstnání. Semín popsal i snahy plukovníka Otakara Foltýna, který „vykolíkoval vepřín“, sice bezklecový, ale celorepublikový.

Ale jak přežít v dnešním systému?

První se chopil slova Ivan Hoffman. Podle něho není těžké přežít, ale chybí důstojnost žití. „Není těžké přežít, chybí důstojnost, v tom je háček. Generální návod na to není,“ zkonstatoval Hoffman.

Zaměřil se ve svém příspěvku na to, že mizí pluralita. A jak mizí pluralita názorů, o to víc se zjevuje totalita a totalitní myšlení. „Hodně autorů v českých médiích řeší, jak zabránit totalitě. Myslím si, že v totalitě už žijeme. Vytratila se pluralita. V soutěži myšlenek velcí a střední zlikvidovali ty malé, pak velcí ty střední,“ řekl Hoffman a poukázal na naši českou politickou realitu. „Pět různých stran, ale je to vlastně strana jedna – vytratila se politická diskuse,“ varoval Hoffman.

A porovnal minulý režim s tím současným. „Z minulé doby na to máme své know-how – na čem záleží, je vnitřní svoboda. Na té vnější málo záleží, ta se vybojuje na barikádách. Ta vnitřní ale není možná bez zodpovědnosti,“ myslí si Hoffman. „Podobná byla tehdejší doba v tom, že lidé ,v podzemí’ byli stejně kultivovaní a vnitřně svobodní jako lidé v dnešní alternativě,“ dodal.

A ukázal rétoricky na média hlavního proudu. Dobří autoři z nich utekli, zbyli jen propagandisté, myslí si Hoffman. „Někdo má za to, že média je potřeba kultivovat, aby nesloužila vrchnosti. Vážím si takových, kteří chtějí kultivovat hlavní proud, ale jsem skeptický. Tomu, kdo hledá pravdu, tomu jsou mainstreamová média k ničemu. Všechny autory, které čtu, jsou v alternativě. Utekli. V mainstreamu zůstali jen propagandisté,“ zhodnotil současný stav mediální scény v České republice Hoffman.

Jak a kde hledat informace? V mainstreamu určitě ne, dovozuje Hoffman. „Média hlavního proudu doporučuji sledovat jen periferním zrakem, jinak s nimi neztrácet čas. A kultivovat naše svobodná média,“ naznačil cestu publicista. Po jeho projevu zámeckou zahradou v Příčovech zazněl uznalý potlesk posluchačů.

Slova se následně chopil režisér, spisovatel a scénárista Jan Tománek. Podle něho je potřeba začít u sebe a tím měnit společnost jako takovou. „Co máme dělat? Každý musí začít u sebe. Nikoho nemůžete přesvědčit, ti lidé se musí přesvědčit sami, sami musí prohlédnout. Něco se musí přihodit v tom jeho sametovém žití, pak prohlédne,“ řekl zapáleně spisovatel Tománek.

A tématicky se obrátil k době covidové. „Lidé měli pocit, že když zmizel covid, zmizely jim problémy. Že by ovšem změnili sami sebe, to udělalo velmi malé množství lidí. Naskočili na další hru jako je Ukrajina, energetická krize a další,“ pokýval smutně hlavou Tománek.

A jak se bránit nastupující totalitě? „Stačí jednoduché – říct ne. To je ten základ. Když se podíváte na jakoukoliv totalitu. To nebyl Babiš a Hamáček, to byli lidé, kteří vás buzerovali. Hitler nepěchoval lidi do vagónů. Stáli za tím lidé, kteří nedokázali říct ne. Není to lehké, říct ne, je v tom strach z věcí budoucích. Když byly covidové represe, stačilo říct ne… a nic se nestalo,“ řekl Tománek a ukázal, že v době covidu firmy vyhrožovaly svým zaměstnancům, že pokud si nevezmou roušky, pokud se nenechají očkovat, vyhodí je na ulici. A někteří řekli ne. A co se stalo, ptal se Tománek. Nic, nikdo nikoho nevyhodil. Podle něho za nástupem stojí „vlastní srabáctví“.

A naznačil, čeho se obává v dalších týdnech a měsících. Nástupu něčeho podobného, jako byl covid. „Bojím se, že se brzy vrátíme do podobné situace, která ukončí divadlo na Ukrajině,“ řekl a zmínil opičí neštovice. „To, co předtím zvládli za několik týdnů až měsíců, u opičích neštovic to rozjíždí daleko rychleji. Je to stejný scénář, kdy potřebujete zničit jakoukoliv léčebnou metodu, abyste mohli vyvinout nouzovou vakcínu. Jsem zvědavý, kdo dokáže říct ono klíčové ne,“ uzavřel za bouřlivého potlesku Jan Tománek svůj projev. Moderátor Michal Semín poznamenal, že v tomto případě si přeje, aby byl Jan Tománek špatným prognostikem, protože další covidové restrikce, nyní spojené s opičími neštovicemi, by nechtěl. Ač by uvítal, kdyby konečně skončila válka mezi dvěma slovanskými národy na Ukrajině.

Poté se mikrofonu chopil ekonom Miroslav Ševčík a v obecenstvu se strhl velký potlesk.

„Dostali nás do stagnace. Eurokraté jsou podvodní, Green deal je zcestný. DSA je cenzura v takzvaných demokratických státech. Covid byla pandemie strachu. Začínají tu působit akční úderky. Uvědomělé komise, které se nás snaží vyakčnit,“ spustil Ševčík hromobití argumentů proti nynějšímu systému. Do jeho hromobití se okolní příroda rozhodla ukázat praktickou ukázku toho, jak se aplikují Ševčíkova slova a silně se rozpršela. „To, co dělají, vede k nedostatkové ekonomice. Kdo si myslí, že to jde překonat, mýlí se. Bohužel nám vládne bruselská nomenklatura. Bohužel jsme opět na cestě do otroctví. Začíná tu působit ideopolicie,“ sypal Ševčík z rukávu obvinění za obviněním.

Na závěr svého úvodního slova ekonom Ševčík zvolal do nadšeného, ač značně zmoklého davu: „Nejsme svině, Foltýne, jsme svobodní občané, ne ovčané, a my to nevzdáme,“ vykřikl Ševčík do prudkého deště, který Vlastenecké setkání poléval v plných proudech.

Poslední se slova ujal publicista a vydavatel časopisu Šifra Milan Vidlák.

Vidlák sepisuje časopis Šifra sám jako jediný redaktor. Podle něho je to cesta, jak se nezbláznit. Dnes podle něho není možné psát normálně v normálním médiu, tak si založil vlastní.

Vidlák se zaměřil na rizika očkování proti covidu. „I přežít fyzicky je problém,“ řekl a rozhovořil se o očkování proti covidu, které mnohým lidem rozbilo imunitu. Ti jsou teď daleko náchylnější k nákazám a viry tak daleko více roznáší. „Můžou za to i roušky. Množily a mutovaly v nich plísně a viry,“ řekl Vidlák a popsal, jak byl na dvou setkáních a pak tři měsíce proležel s těžkou virózou. Přičítá to tomu, že se lidé nechali očkovat proti covidu a svou rozbitou imunitou roznáší víc nemoci.

A jak podle publicisty Vidláka přežít dnešní dobu a nezbláznit se? „Používat humor a nadhled. Oni se požerou sami,“ řekl a ukázal na olympiádu v Paříži. „Pozorovat sportovce jak plavou v zahovněné Seině a pak je vozit na ambulanci, protože ekologie a udržitelnost. Postavili jim postele z kartonového papíru, přitom lepidla použitá na jejich výrobu jsou neekologická, kdyby jim udělali postele ze dřeva, bylo by to daleko ekologičtější,“ ukázal Vidlák pokrytectví doby.

Vystoupení Milana Vidláka skončilo velkým potleskem doprovázeným zesilujícím deštěm. Po potlesku bylo na pódiu vidět, jak ekonom Ševčík zápolí s PET lahví. Jakmile Ševčík svůj boj proti nařízení EU vyhrál, chopil se mikrofonu. „Jedna z největší idiotštin, která napadla Timmermanse,“ řekl Ševčík a pustil se i do „ekologických“ brček. „Děláme sebedestrukci. My jsme znovu v době normalizace totalitního režimu, který tu byl po roce 1948,“ dodal.

Přišel dotaz z publika s tím, jak legálně zbavit Fialovu vládu moci. „Máme šanci to zvrátit už teď, nebo až při volbách?“ zazněl dotaz.

„Koryt se budou tak držet, podívejte na digitalizaci a na Bartoše, neodstoupí,“ řekl ekonom Ševčík a upozornil na přisátí Pirátů ke státním cecíkům. Jedinou cestu vidí v šíření myšlenek a změně politické mapy ve volbách. „Šiřte ve svém okolí své myšlenky. Přesvědčujte, argumentujte, sdílejte informace, aby šli lidé k volbám už teď do Senátu, aby volili lidi se zdravím selským rozumem,“ nabádal Ševčík a zmínil na Praze 12 kandidujícího Borise Štastného nominovaného Motoristy sobě s podporou hnutí ANO, nebo na Zlínsku kandidujícího dlouhodobého senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Zásadní je, aby se zvolili politici se zdravým selským rozumem. Právní a legální cestou by shodit vládu Petra Fialy nešlo, míní Ševčík.

Ale mikrofonu se chopil Jan Tománek a zdůraznil, že politici nejsou samospásné řešení. „Politici to nevyřeší. Nepřijede žádný princ na bílém koni. Musíme se změnit my všichni. Za každým Fialou je další 20 šašků, kteří ho nahradí a nic se nezmění. My se musíme změnit,“ řekl bojovně Jan Tománek.

Na závěr pak Miroslav Ševčík varoval i před bezhotovostní ekonomikou. „Když nám seberou hotovost, tak nás budou ovládat už úplně. Nesmíme dovolit, aby nás donutili používat jen elektronické peníze. Hotovost je základ pro zachování elementární svobody. Buďte vždy proti tomu, aby se zrušila hotovost,“ uzavřel Miroslav Ševčík.