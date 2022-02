Hrozba Zemanovi. Zabolí. Po show Primy zní od KDU-ČSL

reklama

„Lidé, kteří šibenice přinesli, by měli být potrestáni,“ řekl k demonstracím. „Nepotřebujete změnu zákona. Jednou, až budu zdravější, tak vezmu metr a odkrokuji si, kolik je od Sněmovny na Malostranské náměstí, protože podle platných pravidel do 100 metrů od Sněmovny se nesmí demonstrace konat. Demonstrace nedodržovala ani povinné rozestupy, demonstranti neměli roušky a už tady bez změny zákona máte několik důvodů k zásahu,“ vadilo mu.



„Když nějaký hlupák přinese šibenice a policie místo toho, aby ho takzvaně zhaftla, tak jenom rozpačitě koktá, že na šibenicích nejsou nápisy těch, kteří by mohli být pověšeni, tak tito lidé s šibenicemi by měli jít do vězení. Samozřejmě až po projednání soudem,“ dodal Zeman, že tyto lidi považuje za blázny. Stejně tak považuje za blázny ty, kteří například hovořili o čipech či o letadlech, která měla nad Brnem „rozsévat“ nákazu covidu-19. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pozornost vzbudilo i prezidentovo tvrzení, že je nezavedení povinného očkování „chyba“. „Budou další mutace toho koronaviru, nejsem odborník, ale toto říkají odborníci. A bylo by dobré chránit se očkováním před těmito mutacemi,“ zmínil Zeman, že se premiérovi Petru Fialovi (ODS) snažil nezavedení povinného očkování rozmluvit.



Zeman v rozhovoru neopomenul okomentovat ani dění kolem skartovaných dokumentů týkajících se teroristického útoku spáchaném ruskou zpravodajskou službou GRU ve Vrběticích na Zlínsku, nejvíce pozornosti však vyvolalo Zemanovo vyjádření k riziku ruského útoku na Ukrajinu.



Ruská invaze na Ukrajinu podle Zemana není příliš pravděpodobná, jelikož si Rusové podle něho musejí uvědomovat, co by napadení Kyjeva pro Rusy znamenalo. „Rusové nejsou blázni. Útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině vojenské varování, ale daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí. Protože nejsou neinteligentní, vyjde jim, že by na tom prodělali,“ zmínil prezident.



Případný vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se tak bude podle predikcí Zemana odehrávat maximálně na územích okupovaných proruskými separatisty. V případě konfliktu bychom tak prý neměli Ukrajině vojensky pomáhat. „Považuji to opět za chřestění zbraněmi. Ukrajina není členem NATO, není tak důvod, abychom tam posílali vojenské jednotky,“ sdělil Zeman. Psali jsme: Chyba BIS. Skartovaná zpráva? Zeman vrací i s úroky Fotogalerie: - Zeman a krajané z Ukrajiny

Slova českého prezidenta o nevyslání vojenské pomoci Ukrajině v případě konfliktu na jejím území měla mezinárodní dosah u západních spojenců, v Rusku i na samotné Ukrajině.



Právě Ukrajinci slova české hlavy státu, že se k nim v případě konfliktu s Ruskem otočíme zády, brali značně nelibě a na Zemana reagoval i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.



„Další pokus prezidenta Zemana poškodit česko-ukrajinské vztahy skončí jako další neúspěch. Těšíme se na návštěvu Ukrajiny českého ministra zahraničí Jana Lipavského, jenž zastupuje odpovědnou vládu, která si uvědomuje hrozbu ruské agrese proti Ukrajině pro Česko i celou Evropu,“ vyjádřil se k Zemanovým slovům Kuleba.



Bývalý eurokomisař Pavel Telička však ukrajinského ministra uklidňoval se slovy, že by na Zemana raději ani neměl reagovat. „Pane ministře, jsem si vědom toho, že musíte reagovat na vyjádření prezidenta Zemana. Na druhou stranu mu tím věnujete pozornost, kterou si on nezaslouží a kterou většina Čechů nemá. Klíčové instituce a Češi jsou s Ukrajinou,“ ujistil někdejší eurokomisař Ukrajince.

Minister, I am aware that you have to react to the statement of President Zeman. On the other hand, by doing so you are giving him attention which he does not deserve and which majority of Czechs don´t. The key institutions and Czechs are with Ukraine. — Pavel Telička (@Telicka) February 6, 2022

Také poslanec Petr Letocha (STAN) se v podobném duchu distancoval od názorů české hlavy státu. „Prezident Zeman nesdílí obavy z možné ruské intervence na Ukrajině. Nevím, jak moc sleduje pan prezident aktuální situaci, ale možná by se měl občas podívat na zprávy. Rusko je hrozba a jsem rád, že Ministerstvo zahraničí v čele s Janem Lipavským ví, na čí straně je třeba stát,“ vyjádřil rovněž podporu Ukrajině.

Prezident Zeman nesdílí obavy z možné ruské intervence na Ukrajině. Nevím, jak moc sleduje pan prezident aktuální situaci, ale možná by se měl občas podívat na zprávy. Rusko je hrozba a jsem rád, že @mzvcr v čele s @JanLipavsky ví, na čí straně je třeba stát. ???? — Petr Letocha (@petr_letocha) February 6, 2022

Lidovecký poslanec Šimon Heller pak pojal zhodnocení rozhovoru s prezidentem souhrnně. „Dnešní rozhovor s prezidentem na CNN Prima NEWS mě utvrdil v přesvědčení, že snížit rozpočet Hradu bude správné rozhodnutí,“ utnul rázně Heller.

Kriticky se k Hradu vyjadřovali nejen příznivci a politici vládní koalice, prezidentovy názory dnes nesedli ani poslanci za ANO Patriku Nacherovi. „No prosím, tak budu konzistentní padni, komu padni a s klidem napíšu, že s prezidentem Zemanem nesouhlasím ani s povinným očkováním, ani s názorem na pandemický zákon,“ nesouzněl Nacher s mnohými názory, jež dnes vyšly z úst prezidenta.

No prosím, tak budu konzistentní padni komu padni a s klidem napíšu, že s prezidentem Zemanem nesouhlasím ani s povinným očkováním, ani s názorem na pandemický zákon ??>?.

Dobrou chuť, pokud právě obědváte — Patrik Nacher (@PatrikNacher) February 6, 2022

Psali jsme: Možná mu to skartovali. Fischer zaútočil na Zemana věcí o Rusku Chyba BIS. Skartovaná zpráva? Zeman vrací i s úroky „Za hranou.“ Hrad žaluje Stehlíkovou. Ta zatím přitvrdila Ruský plyn si kupujeme z Německa za násobky ceny. Vitásková udeřila na politiky

