Hrozí další zvýšení daní? Stanjura špatně spočítal rozpočet, bude hodně chybět

Ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že se Ministerstvo financí zásadně mýlilo v tom, kolik peněz vybere na mimořádné dani. Ministr financí Zbyněk Stanjura očekával, že se vybere kolem třiceti miliard korun, ve skutečnosti to ale budou jednotky miliard korun. „Pan Stanjura se prostě mýlil, je to zásadní minela, protože s tím vláda počítala v rozpočtu,“ říká Kovanda s tím, že peníze bude muset vláda v příštích letech najít jinde, a když je nevybrala od bank, vybere je od občanů.

Vláda v rozpočtu na letošní rok počítala s výběrem třiceti miliard korun na windfall tax, ve skutečnosti se ale vyberou jen jednotky miliard korun. „Vláda to počítala špatně, ona nechala tu daň spočítat až za letošní rok a ne za ten loňský, kdy měly banky rekordní zisky. Ty banky tak měly dost času na to, aby daňově optimalizovaly, aby si různými způsoby ponížily letošní daňovou povinnost. Zkrátka vláda jim nechala čas na to, aby to učinily, a toto vláda neodhadla a netušila, že banky budou tak vynalézavé a tu daňovou povinnost si poníží,“ vysvětloval Kovanda v rozhovoru pro Rádio Impuls.

„Podle mě ta daň neměla být uvalena vůbec, ale pokud už chtěla vláda vybrat nějakou částku, tak by vybrala vyšší, pokud by banky neměly čas se na to připravit. Vláda to podcenila, banky měly čas na to, aby si tu daňovou povinnost optimalizovaly,“ zopakoval ekonom.

Podle Kovandy je chování bank pochopitelné a pro koncového klienta vlastně i pozitivní. „Pro lidi to možná může znít špatně, ale není to tak, protože jedním ze způsobů je i to, že banky navýšily úroky na účtech, protože pro ty banky je pořád lepší, když ty peníze dají klientům, než aby je odevzdaly státu v rámci mimořádné daně. Když to dají svým klientům, tak tím zamezí odlivu klientů, kteří by chtěli jít k menším bankám, které nejsou zatíženy tou mimořádnou daní,“ prohlásil Kovanda.

Kovanda také připomíná, že vláda touto jednoduchou chybou ztratila třicet miliard v rozpočtu, a srovnává to s tím, jak složitě vláda prosazovala snížení valorizace penzí, což ji stálo mnoho politických hlasů a přineslo jen dvacet miliard korun. „Pan Stanjura se prostě mýlil, je to zásadní minela, protože s tím vláda počítala v rozpočtu. Srovnejte si to třeba s tou řeží, která se odehrála kvůli důchodům, kdy vláda silou prosadila, že nebude letos proplacena zákonná mimořádná valorizace. Tím se ušetřilo dvacet miliard korun, ale třicet miliard teď ztratila tím, že se pletla ve svém odhadu. Ty příjmy bude nyní muset hledat jinde a o to více budou muset lidem zvýšit daně. Vláda si to tak nevybere od bank, ale od občanů,“ uzavřel Kovanda.

