Hrušínský? „Ubožák.“ „Dotační loudil, hrdě podepsal antichartu!“ Po včerejším výlevu je zle. Reagují politici i Klausův muž

„Okupant jako okupant. Nácek nebo komunista. Kde se děje nějaká špína a svinstvo, tam jsou vždycky i Rusové. Vy všichni, kteří volíte Zemana, Babiše, Filipa, komouše a estébáky, udavače, lháře a zloděje, všechny ty polonacistické Trikolory, SPD a Přísahy – styďte se. Dnes je 21. srpna…,“ napsal Hrušínský k fotkám ruských vojáků.

Jenže netrvalo dlouho, a přišla reakce.

Poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová prozradila, že si sice Jana Hrušínského jako herce vždy vážila, ale toto nemůže nechat bez komentáře.

„Poté, co však dnes veřejně nazval naše hnutí Trikolora polonacistickým, bych mu ráda vzkázala, aby se raději věnoval svému hereckému talentu, a ‚nemrhal‘ s ním jinde. Je ho škoda. Ještě jednu věc, pane Hrušínský: ‚Styďte se za svá slova‘. Nazvat slušnou ženu (beru si vaše slova osobně) polonacistkou, může pouze ubožák,“ udeřila poslankyně na ředitele divadla na sociální síti Facebook.

Mgr. Tereza Hyťhová



Proti slovům Jana Hrušínského se důrazně ohradil také Jindřich Rajchl, další kandidát Trikolóry, Soukromníků a Svobodných.

Sdělil Hrušínskému, že nikoli Rusové, ale Němci byli podle něj u každého svinstva moderních dějin. Zdá se mu ale, že Hrušínského znalosti české a evropské historie jsou příliš chabé na to, aby to pochopil.

„V Německu vznikl marxismus. V Německu byl proškolen, zaplacen a do Ruska vyslán agent Vladimír Iljič Uljanov, který přijal přezdívku Lenin, jenž provedl v carském Rusku bolševický převrat, jenž negativně ovlivnil celoevropské dění na dalších 70 let. Německo bylo hlavním iniciátorem první i druhé světové války. V Německu vznikl nacismus. A Německo momentálně určuje naprosto mylný historický kurz Evropské unie směrem k bruselskému superstátu, jenž neodvratně tuto instituci dřív nebo později zničí. Rusko se tak do českých dějin zapojilo výrazně negativním způsobem pouze jednou – a to právě v roce 1968 (jenž následně vyústil v tragikomickou éru Husákovy normalizace). A to ještě pod vlivem ideologie, kterou do Ruska implementovalo právě Německo,“ sdělil Rajchl Hrušínskému.

Jedním dechem dodal, že Trikolóra nikdy nehájila ani ruské, ani německé zájmy, nýbrž jen a pouze zájmy české.

Nakonec poznamenal, že pokud něco ohrožuje svobodu českých občanů, není to podle něj Rusko, nýbrž Evropská unie.

„Respektive bruselský byrokratický aparát, jenž se nám snaží diktovat, co smíme, a co nesmíme vyrábět, kolik migrantů máme přijmout, jakou měnou máme platit, jakými auty můžeme, či nesmíme jezdit, a dokonce co si máme, a nemáme myslet. Pokud jste ještě nezaznamenal, že mráz v současné době přichází ze západu, tak patrně ve Vašem případě neplatí narativ o tom, že umělci bývají k ohrožení svobody citlivější než běžní lidé. Ono se ale asi ani není čemu divit – když je někdo ‚povoláním syn‘, tak většinou ve svém oboru nikdy nedosáhne kvalit svého otce či děda. Ve Vašem případě je tato skutečnost myslím zcela očividná,“ uzavřel svůj post na sociální síti Facebook Rajchl.

Do třetice se ozval i Petr Macinka z Institutu Václava Klause, který Hrušínského popsal jako „dotačního loudila“. A prohlásil, že kdyby v listopadu 1989 nepřišla změna režimu, z Jana Hrušínského by dnes podle jeho názoru byla vzorná „komunistická sv*ně“.

„Jan Hrušínský (dotační loudil z Divadla Na Jezerce) je bezcharakterní člověk, který dnes frajersky kráká proti komunismu a ‚kádruje‘ ostatní – kdo má právo na život a jaký je správný světonázor. Připomeňme proto Hrušínskému právě dnes – 21. srpna, že když hrdě podepisoval komunistickou antichartu, tak tady ti Rusáci už více než osm let byli... Zvláštní, že tehdy mu nevadili a že statečným bojovníkem proti Leonidu Brežněvovi se stal, až když už fakt nehrozilo, že by mu někdo zatnul tipec... Nebýt listopadu 1989, byl by dnes podle mě soudruh Hrušínský prvotřídní kariérní komunistická sv*ně!“ nebral si servítky spolupracovník Institutu Václava Klause.

