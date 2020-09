Hulvát. Miloš Vystrčil promluvil o Pavlu Novotném. A slova o Tchaj-wanu

REPORTÁŽ „K nám jako občanským demokratům patří, že v okamžiku kdy vidíme, že někdo začíná prodávat naši svobodu a nezávislost, je naší povinností se proti tomu postavit a říci takhle ne,“ řekl na debatě v Liberci v hotelu Imperial předseda Senátu při vysvětlování své mediálně velmi známé cesty na Tchaj-wan. „Rozhodnutí to bylo vlastně jednoduché, protože všechny kroky, které mu předcházely, jasně ukazovaly, že kdyby člověk udělal cokoliv jiného, tak by už se nemohl na sebe podívat do zrcadla,“ doplnil. Mluvilo se třeba i o Pavlu Novotném. „Já nemám rád, když je takový hulvát. Některé výroky Pavla Novotného jsou přes čáru,“ mínil Vystrčil.

Na úvod celé akce vystoupila její hlavní hvězda – předseda Senátu Miloš Vystrčil. Mluvil – jak jinak – o návštěvě Tchaj-wanu. „Jsem přesvědčený, že k nám jako občanským demokratům patří, že v okamžiku kdy vidíme, že někdo začíná prodávat naši svobodu a nezávislost, je naší povinností se proti tomu postavit a říci takhle ne,“ konstatoval. „Vždycky jsme říkali, že nejcennější kromě prosperity je pro nás svoboda a demokracie. Když se ukázalo, že je naší zemi vyhrožováno, a že si dokonce nedemokratická země myslí, že je potřeba se chovat jak ona říká, a že dokonce máme prezidenta – který má sice plná ústa toho, že se s teroristy nevyjednává a naše země je naše a že je potřeba si stát za svými názory – tak řekne pozor – jsou tu nějací lidé, kteří říkají, abychom je poslouchali. A když je nebudeme poslouchat, stane se to či ono. Pak si říkám – sakra, co se s tou zemí děje. Opravdu jsme se zbláznili? Začneme zase za kus salámu kousky své svobody, suverenitu a nezávislosti prodávat?“ otázal se. Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 4187 lidí

„To je jedna z věcí, která měla zásadní vliv na to, že jsem nakonec nejen já, ale i celý Senát – hlasovalo pro to 50 z 52 přítomných senátorů – podpořil cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan. Předtím to samé udělal v době, kdy byl předsedou Senátu Jarda Kubera, který s tou myšlenkou přišel a stál si za ní až do té doby, než odešel. Nikdy se nedozvíme, jestli to, že byl pod nějakým psychickým tlakem, mělo vliv na jeho zdravotní stav nebo ne,“ řekl s tím, že okolnosti je schopna objasnit jen prezidentská kancelář, která se rozhodla, že bude mlčet. „Jediný, kdo jim to může přikázat, je prezident republiky, který to neudělá. Je totiž dle mého názoru pod velkým vlivem svých spolupracovníků z prezidentské kanceláře. Což je tedy veliká škoda a zároveň je to velmi nebezpečné pro tento stát,“ domníval se Vystrčil.

„V tom okamžiku bylo na mně, jak se rozhodnu. Rozhodnutí to bylo vlastně jednoduché, protože všechny kroky, které mu předcházely, jasně ukazovaly, že kdyby člověk udělal cokoliv jiného, tak by už se nemohl na sebe podívat do zrcadla. Přispělo k tomu i to, že Tchaj-wan je země svobodná a demokratická, má úžasný potenciál, žije s velkým bratrem za zády, což mi dobře známe a užili jsme si toho dost a dost. Je to země, která si velmi dobře uvědomuje, že je to právě Evropa a demokratické země, na které by se měla fixovat a daleko více s nimi spolupracovat,“ uvedl.

„To byly hlavní důvody – hospodářský rozvoj, narovnání páteře a solidarita a pomoc demokratické zemi, která to nemá vůbec jednoduché. Takže jsme si řekli – odjedeme na Tchaj-wan, uvidíme jak to tam bude vypadat, když to bude možné, tak je trochu podpoříme, když se bude někdo vztekat, tak to vydržíme. Věřme, že lidi v této zemi to většinově pochopí. A ukáže se, že máme charakter, sílu, morálku a odpovědnost, že nám vždycky nezáleží jen na tom, co nám všichni slibují, kolik z toho budeme mít, ale jak to bude jednou s našimi dětmi a našimi vnuky,“ vysvětlil předseda Senátu České republiky.

Tchaj-wanem nic nekončí Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 4596 lidí

Podle ohlasů, které má, Vystrčil soudí, že náš národ je daleko zdravější a rozumnější, než si mnozí umí představit. „Dlouho jsme v klidu, ale pak se v každém z nás ten Blanický rytíř probudí a najednou jsme schopní dělat úžasné věci, které nikdo jiný v Evropě dělat nedokáže,“ řekl a poděkoval za podporu. „Smysl té cesty je říci, že dneska máme svobodu a demokracii, tak to využijme pro propagaci a prosazování těchto myšlenek, protože si myslíme, že jsou správné. Pokud si myslíme, že někdo to nedělá správně a je špatný, tak to řekněme. Když to nebudeme dělat my, tak to nikdo jiný neudělá,“ konstatoval. Na závěr své úvodní řeči doplnil: „Tchaj-wanem nic nekončí. Začíná to,“ sdělil. Ještě něco k tomu dodal, jeho slova však zanikla v potlesku přítomných.

Po promluvě lídra ODS do krajských voleb Dana Ramzera a předsedy liberecké ODS Petra Židka přišel čas na dotazy. Hned ten první byl, řekněme, zajímavý. Pronesl ho bývalý náměstek na liberecké radnici a také bývalý člen KDU-ČSL Kamil Jan Svoboda. „Pan předseda Vystrčil je jednou ze dvou osob, které mě přiměly k tomu, že budu volit v parlamentních volbách ODS. Díky vašemu postoji a cestě na Tchaj-wan. Tím druhým je Pavel Novotný, který mě velmi baví. Když to vyjde, vyřídím si voličský průkaz a pojedu ODS volit do Prahy,“ prozradil. „Budu ODS volit i proto, že hledám stranu, která vystaví stopku hnutí ANO. Proto chci vyslovit lítost i znepokojení nad tím, že jak v kraji, tak i městě Liberci je ODS v koalici s ANO. Je to sice těžké, ale jde to udělat tak, že se s nimi prostě hrát nebude. Já jsem se před třemi lety rozhodl vzdát politické kariéry právě proto, že moje strana s ANO spolupracovala. Prosím, buďte tady někdo takový, najděte tu sílu a prostě ANO kopněte do zadku,“ vyzval.

Některé výroky Pavla Novotného jsou přes čáru

K osobě Pavla Novotného se však přítomní politici ODS na pódiu vyjadřovali poněkud rezervovaně. „Mediální prostor, který zaplňují já a který zaplňuje Pavel Novotný, nemá téměř žádný průnik. On to dobře ví, my jsme si svoje řekli. Já nemám rád, když je takový hulvát. Některé výroky Pavla Novotného jsou přes čáru,“ konstatoval Miloš Vystrčil. A co se týče spolupráce s ANO vysvětlil situaci na Vysočině, kde byl hejtmanem. Poté vyhrála ČSSD a chtěla přibrat ODS do koalice. „Nešli jsme, protože jsme tehdy nesouhlasili s tím, aby se z krajského rozpočtu platily zdravotnické poplatky,“ uvedl. ČSSD vládla s podporou KSČM, což se pak opakovalo i v dalším volebním období. Potřetí pak na Vysočině zase vyhrála ČSSD. „Byly dvě možnosti. Buď bude ČSSD potřetí vládnout s komunisty, nebo bude ČSSD vládnout s jinými stranami. Šlo o to, jestli tam ODS bude nebo nebude. Nakonec to dopadlo tak, že jsme dneska v kraji Vysočina také v koalici s ANO. Ne že by ANO bylo určující partner, ale jsme tam s nimi. Je to rozhodnutí, které jsme učinili. Vím, že není správné. Bylo by lepší, kdyby to bylo jinak. Ostatní možnosti jsme – po zkušenostech, které máme – viděli ještě jako horší. Neměli jsme sílu už potřetí za sebou skončit v opozici a nemít na nic vliv. Potřetí po té obrovské dřině, kdy lidé ve svém volném čase měsíc dělali a dělali. Možná jsme tu sílu mít měli, ale neměli jsme ji. Šlo o to vůbec tu partaj udržet při životě. Nakonec jsme udělali tento závěr,“ objasnil s tím, že jsou v koalici nastavená jasná pravidla a dodržují se.

Dan Ramzer zase vysvětlil, že ve Frýdlantě, kde je starostou, koalice s ANO nepřicházela vůbec v úvahu, na kraji to bylo jiné. „Nikdo z ANO se tam vůči ODS nevymezoval. A být v opozici se Změnou, komunisty a SPD jsem být nechtěl,“ konstatoval. Je však třeba říci, že v Libereckém kraji před čtyřmi lety jasně zvítězili Starostové pro Liberecký kraj a jsou v něm tedy dominantní politickou silou. K Pavlu Novotnému Ramzer uvedl: „Některé věci se můžou říkat a některé se říkat nemůžou. Jeho poslední výroky vůči prezidentovi a premiérovi byly vysoce přes čáru. Pokud na výkonné radě bude nutné některé věci řešit, tak je vyřešíme. Ale myslím, že Pavla Novotného si vyřeší v Řeporyjích místní skupina,“ domníval se.

Vždycky, když se rušil Senát, byla to cesta do pekel

Vystrčil krátce vysvětlil význam Senátu. „Kdyby nebylo Senátu, nebyla by cesta na Tchaj-wan. Co chcete víc,“ sdělil. Ke slovu se přihlásil také mezi diváky sedící jeho bývalý předseda Přemysl Sobotka. „Byl jsem v něm dvacet let a myslím, že se nám ho podařilo postavit na nohy. Když se podíváme do historie – Senát byl za první republiky. Nejdříve ho zrušili Němci. Poté komunisti. A pak někteří – jako pan Babiš – ho také chtěli zrušit. Vždycky, když se rušil Senát, byla to cesta do pekel a končila demokracie,“ řekl za potlesku přítomných.

Anketa Považujete Miloše Zemana za lháře? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 12709 lidí

Poté se opět mluvilo o Tchaj-wanu. „Tchajwanci jsou velmi stateční lidé, žijí v neustálém napětí, neví, co je čeká. Přesto jsou ochotni riskovat, přesto si demokracii drží. Měli bychom je v tom podpořit, protože je to správné a důležité pro nás pro všechny. Když se budeme starat jenom sami o sebe, může to dopadnout tak, že to, co máme rádi, si sice uhájíme, ale okolo nás už to nebude. A pak už to nebude ani u nás,“ řekl předseda Senátu.

Covid: Buďme opatrní, ale ne podělaní

Poslední dotaz debaty byl na vhodnost roušek a co ve věci kolem covidu dělá opozice. Odpověděl na ni Přemysl Sobotka, který je náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví. „Teď jsme se zrovna dočetl, že ODS vyzvala ministra Vojtěcha, aby podal demisi. Slavný covid se stal celosvětově mediální obrovskou hrou. Nechci to zlehčovat. Není to úplná sranda. Z mého pohledu je to silnější chřipka. Ona nezmizí. Mladí lidé jsou odolnější, jsou na tom líp. Naše generace – co jsem já – má řadu dalších chorob. V tom je ten problém. Letos v zimě zemřelo dva tisíce lidí na chřipku. Slyšeli jste někde něco o tom?“ otázal se. „To, že nám současná vláda předvádí nepředstavitelný tyátr rozporuplných vyjádření – na to je nejlepší léčba. Nepouštět si televizi, neposlouchat zprávy a dělat si svým selským rozumem svoji strategii. Buďme opatrní, ale ne podělaní,“ vyzval a přál si, aby tato vláda odešla. „Dělá totiž v nás všech obrovskou paniku. Obrací se na mě řada lidí, že jejich známí či oni sami by potřebovali psychiatra nebo psychologa, protože někteří lidé – hlavně ti starší – tři, čtyři měsíce nevyšli z bytu. To se musíte zecvoknout, ať se vám chce nebo nechce. Berte to tedy s rozumem. V Libereckém kraji se nám to daří udržet v nějakých mezích. Držme si palce a naučme se s covidem žít. On nás fakt neopustí,“ uzavřel celou debatu Přemysl Sobotka.



