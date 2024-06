I letos Čechy zaskočilo Chorvatsko cenami. Jenže jinak

Chorvatská drahota? Nevěřte všemu, co se u nás píše…

Tak by se dal shrnout příspěvek RaptorTV, který reaguje na mnohdy přehnané informace, která nám tuzemská média servírují v souvislosti s nadcházející prázdninovou sezonou, kterou opět bude spousta Čechů trávit v oblíbeně destinaci na břehu Jaderského moře.

Zatímco minulý rok se média předháněla s titulky, které upozorňovaly na chorvatskou drahotu, vypadá to, že letos je situace jiná.

V přiložené tabulce je poměrně jasně vidět, že se chorvatské a naše ceny mnohdy neliší vůbec, někdy je chorvatské zboží o něco dražší, než to české, jindy je tomu naopak.

Třeba jogurt je možné koupit v přepočtu za 7,15 Kč, místní pivo za 24,42 Kč, litr vína za 53,04 Kč a kuchyňský olej dokonce v přepočtu za 32,69 Kč za litr.

Tedy nic, proč by se měli čeští turisté bát nakupování v chorvatských obchodech.

A vypadá to, že nemusí mít ani strach zajít si do tamních kaváren. O tom svědčí účtenka, kterou RaptorTV zveřejnil v dalším příspěvku. Ta uvádí, že za deci vína, minerálku a velkou kávu zaplatil zákazník cca 120 korun.

I tato cena se některým diskutérům pod příspěvkem zdála nepřiměřeně velká.

„To je 1 dcl vína a 0,25 l vody a kafe,“ konstatoval jeden z nich.

„Naúčtována decka, ve skleničce byly dvě,“ reagoval autor s tím, že vína bylo ve skutečnosti daleko více. Nicméně i další diskutující argumentovali tím, že cena by byla s tou naší srovnatelná.

„Káva u nás stojí okolo 75 Kč, voda ve skle bude stát okolo 30 Kč a víno 1 dcl okolo 45 Kč. To jsou ceny v restauraci u nás v ČR. Takže přibližně stejná cena v. Chorvatsku. Kdo chodí do restaurace (a ne do kiosku), tak mi musí dát za pravdu. Pražské ceny budou ovšem vyšší,“ podotkla jedna diskutérka a na ní navázala i další.

„Po přepočítání to vyjde cenově podobně jako u nás, a to je Vsetín malé město, takže vo co go? Záleží, v jaké destinaci jste. Makarská bude určitě dražší než méně známé místo.“

To je určitě správný postřeh, protože ceny se mohou poměrně značně lišit v závislosti na tom, zda už probíhá turistická sezóna, či na atraktivitě polohy restaurace, či její úrovni.

Ponecháme na každém, aby posoudil další okolnost, zda se chorvatské ceny meziročně snížily, nebo ty české šly nahoru, každopádně bát se chorvatské drahoty podle všeho letos Češi nemusí.