Igor Lukeš opět nakládá Trumpovi. Komu záleží na Americe, ten se prý tohoto prezidenta musí hrozit

Profesor Igor Lukeš před pár měsíci upoutal pozornost veřejnosti, když se v ČT pustil do křížku s neúspěšným kandidátem do Senátu Ladislavem Jaklem. Zatímco Jakl hájil 45. prezidenta USA Donalda Trumpa, Lukeš na současném Trumpovi nenechal nit suchou. Profesorovi v jednu chvíli ruply nervy a osopil se na Jakla, že nebude diskutovat s někým, kdo má „ohon“. Teď se Lukeš vrátil k Trumpovi. A znovu ho začal cupovat na kousky.

Igor Lukeš z Boston Univerzity v New Yorku se nijak netají tím, že nemá v lásce Donalda Trumpa. 45. prezident podle jeho názoru páchá zlo. Útěchou Lukešovi je, že se Trump projevil jako velmi neschopný, takže toho zla nestihne napáchat tolik.

Svůj názor si jen potvrdil při četbě bestselleru uznávaného novináře Boba Woodwarda Strach: Trump v Bílém domě. Při četbě knihy je podle Lukeše patrné, že se Trumpova počínání obávají i jeho nejbližší spolupracovníci. Už proto, že se současný prezident USA vůbec nezatěžuje fakty. Jednou je schopen tvrdit jednu věc a o rok později věc zcela opačnou. Jako když napřed podporoval právo žen na rozhodnutí o potratu, ale když se stal konzervativním kandidátem na prezidenta, byl najednou proti potratům.

Kdo Trumpovi radil, co má říkat? Jeho hlavní stratég Steve Bannon, který dnes objíždí Evropu a snaží se vybudovat hnutí blízké Donaldu Trumpovi. Současnému prezidentovi USA poradil tři věci. Aby se stal hlasem lidí, kteří mají pocit, že jim globalizace ublížila. Těm měl slíbit, že je ochrání před migranty, Také měl slíbit, že vrátí lidem práci. A nakonec měl slíbit, že zastaví války. Tyhle tři body měl opakovat stále dokola v různých obměnách. Zbytek měl ukázat čas.

A ukázal. Ukázal prý, jaký je Trump amatér. „Trumpovo amatérství se plně projevilo, když měl jmenovat svůj prezidentský tým, nemluvě o 4000 dalších místech, která bylo třeba zaplnit. Když si konečně začal vybírat mezi možnými kandidáty, používal podivná měřítka: jeden propadl, protože měl „hrozný knír“, druhý sice uspěl, ale „pozor! měl levný oblek“, třetího Trumpovi lidé nedokázali najít, i když byl jen na Bahamských ostrovech,“ napsal Lukeš v textu pro sobotní MF Dnes.

Další problém nastal ve chvíli, kdy se lidé v Bílém domě snažili vysvětlit výhody globalizovaného obchodu, ze kterého Američané těží, a že řada továren zanikla, kvůli pokroku. Kdysi existovaly továrny, ve kterých se vyráběly koňské kočáry a biče, dnes je většina Američanů zaměstnána v sektoru služeb, zatímco si levné zboží kupují od výrobců z Číny či z Mexika, takže jim zůstane víc peněz na účtech a mohou si spořit na důchod.

„I těm nejoddanějším prezidentovým spolupracovníkům začalo docházet, v čem se to ocitli. Jeho přístup k problému Severní Koreje přivedl generála Johna Kellyho, organizačního šéfa Bílého domu, k zoufalství. „Prezident není mentálně stabilní,“ řekl. Při jiné příležitosti vybuchl, že Trump je „idiot. Nemá cenu se ho snažit o čemkoli přesvědčit. Je to blázen a my všichni žijeme v blázinci.“ Rob Porter, Trumpův hlavní sekretář, si stěžoval, že prezident nechápe, jak funguje americký politický systém. Měl často s prezidentem konflikty, protože jeho šéf chtěl neustále vydávat příkazy a zákazy, i když k tomu neměl ústavní právo. „Proto musel Porter, stejně jako Kelly, Cohn a další v Bílém domě před Trumpem doslova ukrývat rozkazy k zahraničněpolitickým iniciativám, které by mohly způsobit krize," pokračoval Lukeš.

Sečteno a podtrženo, kniha podle Lukeše ukazuje, že Trump je opravdu nebezpečný. Fandové Trumpa ji prý asi zavrhnou jako nesmysly amerických kavárenských novinářů, ale lidé, kterým leží na srdci blaho USA, se při četbě knihy pravděpodobně zhrozí nad tím, kdo dnes řídí jejich zemi.

autor: mp