Incident ve Sněmovně? Křik? Reportér ČT to popsal zcela jinak. A přidal příběh

Jak jsme vás již informovali, novinářka Lucie Groene Odkolek si dnes postěžovala na chování Davida Vondráčka z Reportérů ČT. „Čekal na mě ve Sněmovně a snažil se mě natočit překvapenou s kamerou, i když naše setkání, na které jsem mu kývla, sám nedávno zrušil. Ano, ječela jsem na něj, že dělá ČT ostudu a chová se jako bulvár," napsala na Facebooku novinářka. Jde o spletitou historii jména Odkolek. Do kontextu je třeba zmínit, že Lucie Groene Odkolek kandiduje do Rady ČT a ve Sněmovně byla, jako další kandidáti, kvůli tzv. grilování ze strany volebního výboru.

„Kolem Vánoc se mi ozval redaktor Vondráček z České televize s tím, že mu je sympatická moje snaha o rekonstrukci hrobu Odkolků na Malostranském hřbitovu a chtěl by o tom natočit reportáž. Na všechny jeho dotazy jsem mu otevřeně odpovídala, poslala všechny informace i to, že svůj původ odvozuji od Frederiky Josefy Odkolek, která byla sestrou Franze Odkolka, který je na Malostranském hřbitově pohřbený. Každý asi ví, že jméno Odkolek jsem převzala minulý rok, a to v souvislosti se sporem o ochrannou známku. Nikdy jsem netvrdila, že jsem ‚dědičkou pekáren‘, ale že jsem přímým potomkem Frederiky Odkolek. To je pravda a snažila jsem se mu vysvětlit, že to musím dokládat soudu, aby tedy počkal, jak soud rozhodne, a neovlivnoval situaci předem,“ popsala pozadí situace.

Obvinila Vondráčka, že se ji snažil „nalákat na peníze“. „Ve stejnou dobu jako Vondráček se mi ozvala paní, která předstírala, že chce na rekonstrukci hrobu poskytnout větší částku. Této paní jsem sdělila informace o veřejné sbírce, která je na hrob povolená a kam je potřeba poslat peníze, a poslala materiály o poškození hrobky, které vypracovala Správa hřbitovů. Od té doby se neozvala. Paní měla stejné informace, jako jsem dávala redaktorovi, takže mě napadlo, že to spolu souvisí. Když jsem kontrolovala, komu patří tento e-mail, jestli nenajdu telefon, abych jí poděkovala, zjistila jsem, že jde pravděpodobně opravdu opět o akci redakce.“ Když Vondráčka konfrontovala, reportér prý neodmítl, že by se o něco takového pokusil.

Dle Groene Odkolek se Vondráček zajímal o její vzdělání, tvrdil, že si nechává říkat baronko a zmínil, že v reportáži bude i něco o jejím milostném životě. „Bude to velká špína a podle toho, jak dnes pan Vondráček nereagoval na žádné moje argumenty, bude to tragédie,“ shrnula novinářka.

„Ptala jsem se pana redaktora, proč vadí redakci veřejnoprávní televize, že jsem založila nadační fond Odkolek, který chce bádat a historii Odkolků vyjasnit, včetně všech diskuzí a tezí, ale on říkal, že už je to 150 let, a já s ním tedy už příbuzná nejsem. Na odpověď, proč tady raději neřeší, že po Praze jezdí auta s nápisem Odkolek od roku 1850, když firma, které patří vznikla před velmi krátkou dobou, tak to mu nevadilo. Konec hlášení. Chápu, že je to pro někoho nepochopitelné, že něco někdo dělá z přesvědčení, a ne pro peníze, ale já to tak mám už hodně dlouho,“ zakončila svou stížnost na práci reportéra Davida Vondráčka.

K zmíněnému incidentu už se ParlamentnímListům.cz vyjádřil i reportér David Vondráček, který uvedenou situaci popsal jinak. Předně uvedl, že zahlédl v novinách informace, že potomek pekařského podnikatelského šlechtického rodu Odkolek se bude soudit o ochrannou známku Odkolek s firmou Penam náležící do svěřenského fondu Andreje Babiše. „Jelikož se dlouhodobě zabývám žijícími potomky podnikatelských rodů povýšených za zásluhy do nejnižší šlechty. Takto jsem měl v Reportérech Daňky von Esse, ČKD, Šimonky, Škoda Plzeň, a Špačky, hrad Kokořín. Říkal jsem si, budu mít i Odkolky, ale zarazilo mě, že jsem o nich jako o šlechtě nikdy neslyšel,“ vysvětlil reportér, proč ho téma zaujalo.

„Proto jsem se spojil s předními historiky a genealogy. Naprosto dokázaná fakta. Velkopekaři nikdy nebyli novodobá ani historická šlechta. Existuje jistý středověký vladycký rod Odkolků z Pardubicka, který ztratil šlechtictví počátkem 17. století. Historici nikdy neprokázali spojitost mezi pekaři Odkolky původem z Roudnicka a bývalým vladyckým rodem z Pardubic,“ informoval ParlamentníListy.cz Vondráček. Zda se jedná, nebo nejedná o šlechtický rod, však není v soudním sporu příliš relevantní a ani v otázce hrobky Odkolků.

„Mezitím jsem zjistil, že paní Odkolek je bývalá redaktorka z bulvárního Prásku na Nově pod jménem Lucie Krugová. Která ale třikrát změnila příjmení. Naposledy mezi březnem a zářím minulého roku. Na Frederica Odkolek. Chlubí se rodokmenem k jisté Frederice pět generací nazpět. Nevíme, zda je rodokmen pravý. Připouštíme, že ano. Šlo by o vedlejší větev pekařů Odkolků, o nichž skutečná rodina velkopodnikatelů nic nevěděla a nic s nimi neměla společného. Čerstvě přejmenovaná paní Odkolek tedy bojuje za ochrannou známku rodiny, s níž nemá nic, nebo něco dávno vzdáleně společného,“ zpochybnil nároky a původ novinářky reportér. Fotogalerie: - Stojím za ČT

„Genealogové, třeba Martin Kotačka, mi říkají, že to je, jako kdyby jakýsi Škoda z Nuslí chtěl žalovat Volkswagen, že jméno nesmí použít, dokud se nevyplatí jeho příjmení v názvu firmy,“ dodal. „Navíc firma Odkolek byla zestátněna už před únorem 1948. Podle mých expertů volila soud proto, aby se s ní majitel ochranné známky mimosoudně vyrovnal, jelikož v podobných soudech vždy klesá cena značky i produktu,“ spekuloval Vondráček o motivech.

Doplnil, že se mu zdálo pikantní, že „paní nově přejmenovaná Odkolek“ kandidovala za ANO do Senátu, a nyní se soudí s Agrofertem. Zde doplňme, že Penam je pouze jednou firmou spadající pod koncern Agrofert a Andrej Babiš tvrdí již dlouho, že na Agrofert nemá žádný vliv.

„S paní Odkolek jsem se chtěl dvakrát sejít bez kamery, jen tak věci probrat. Dvakrát zrušila. Mám její zrušení dvakrát časově chronologicky prokázáno. Proto se jevil normální neagresivní rozhovor v kuloárech Sněmovny. Souhlasila s ním. Mile odpovídala, a ještě si nás při tom natáčela,“ popsal reportér incident, na který si kandidátka do rady ČT stěžovala. A dodal, že všechny své kroky konzultuje s právníky ČT. K tématům, která dle Lucie Groene Odkolek v rozhovoru s ní nadzvedl, se nevyjádřil.

