Infiltrace Pirátů v Praze pustí k moci hodně kontroverzní jméno. Detaily výhradně na PL

Tamní situaci jsme již dříve detailně popisovali s ohledem na postup místní buňky TOP 09/STAN. Její lídr Jiří Ptáček v povolebních vyjednáváních ignoroval vítěznou koalici ODS, KDU-ČSL, Svobodní a začal jednat o koalici s Piráty a Stranou zelených. Náš zdroj z místní TOP 09, který s námi situaci konzultoval, poukazoval především na Ptáčkovu osobní touhu stát se starostou Prahy 3.

Nyní však začaly na povrch vyplouvat detaily z Ptáčkovy minulosti, okruhu jeho známých a schémat, která byla očividně formovaná již dlouho před volbami. Tato situace je o to kurióznější s ohledem na fakt, že minulý týden byla místní buňkou TOP 09 vydána tisková zpráva informující o vzniku koalice TOP 09 se Zelenými a Piráty, a to s Jiřím Ptáčkem jako kandidátem na pozici starosty Prahy 3.

Psali jsme: Já, já, já, jenom já… Lídr pražské TOPky chce být starostou za každou cenu. Na povrch začínají vyplouvat smrduté detaily Pospíšilovy partaje

Příběh Jiřího Ptáčka a jeho „blízkých“

Ptáčkova povolební strategie ignorující koalici s ODS byla pro místní politické harcovníky překvapením. Očekáváním lídrů bylo rychlé vytvoření koalice s vítěznou ODS, která by TOP 09 zajistila většinovou účast v radě městské části na základě výhradního partnerství s jedním subjektem. Ačkoliv by takové uspořádání počítalo s funkcí starosty pro ODS, bylo by pro TOP 09 tou nejsrozumitelnější variantou. Místo jasného řešení pevné koalice však začal Jiří Ptáček jednat výlučně s Piráty a Zelenými. Toto rozhodnutí se mnohým zdálo jako krkolomná cesta s nejasným výsledkem, která by na konci mohla zcela uzavřít možnost návratu k jednacímu stolu s ODS. Nyní to však vypadá, že Ptáčkovo rozhodnutí bylo zřejmě založené na strategii, kterou rozehrál již dlouho před volbami.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Abychom porozuměli uvažování Jiřího Ptáčka, je nutné se zaměřit na místní buňku Pirátů. Krátce před volbami totiž došlo v buňce ke změnám, které do popředí kandidátky katapultovali jistého Pavla Musila. Je to právě postava tohoto advokáta, která je klíčem k Ptáčkovu povolebnímu jednání. Podle veřejně dostupných materiálů totiž jde o jeho dlouholetého kamaráda a obchodního partnera. Tito dva spolupracovali na řadě projektů. Jako příklad uveďme iniciativu Stop ČKP. Tato iniciativa, ve které byl Jiří Ptáček společníkem, se zaměřovala na vymáhání pojistného z České kanceláře pojistitelů. Dodavatelem právních služeb pro tuto společnost byla advokátní kancelář K.M.V.S. Právě v této advokátní kanceláři figuruje Pavel Musil jako partner (o iniciativě Stop ČKP shromažďujeme více informací s ohledem na domnělou participaci na pojistných podvodech).

Psali jsme: Vyplavalo na povrch: Dva pražští Piráti kandidovali v minulosti za Víta Bártu. Lídryně Pirátů slíbila odpovědi, pak se po ní slehla zem

S ohledem na přátelství a obchodní vazby mezi Ptáčkem a Musilem lze vyvozovat, že Musilovo náhlé angažmá a růst v buňce Pirátů nebyly produktem náhody, ale propracovaným plánem, což potvrzuje náš zdroj z TOP 09: „Účelem dosazení Musila byla infiltrace organizace Pirátů a následné zajištění jejich přízně v povolebních vyjednáváních. Jiří Ptáček tak začal formovat koalici s jistotou, že z pozice lídra ovládá nejen své uskupení TOP 09/STAN, ale také konkurenční buňku Pirátů skrze osobu svého letitého kamaráda.“

Advokát s pochybnou minulostí

Anketa Udělil Miloš Zeman letos státní vyznamenání správným osobnostem? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4027 lidí Více přímo na stránkách obce Psáry. Takové pochybení má v současnosti ještě hlubší význam s ohledem na fakt, že právě Musil má usednout v nově zamýšlené radě Prahy 3 jako zástupce Pirátů. Oblastmi jeho působení má být dohled nad firmami v majetku městské části a otázky transparentnosti.

Otázka dalšího vývoje na Praze 3

Podle aktuálních informací začala současná situace silně ovlivňovat vztahy uvnitř místní buňky Pirátů i TOP 09. Někteří členové pirátské organizace silně protestují proti návrhu složení rady městské části právě s ohledem na angažovanost Pavla Musila. Návrh složení rady byl pirátskou organizací odsouhlasen pouze těsným počtem hlasů. Důvodem údajně byly obavy z důsledků takového rozhodnutí, a dokonce z možnosti vnitřního rozkolu jejich uskupení. Mnoho členů je totiž podle našeho zdroje toho názoru, že celá věc může na Piráty házet stín s ohledem na hodnoty, ke kterým se dlouhodobě hlásí. TOP 09 řeší stejný problém. Od některých členů se začaly ozývat hlasy vyjadřující nespokojenost s chováním Jiřího Ptáčka, který svým zvláštním jednáním výrazně oslabil jinak silnou pozici místní organizace. Podle našich informací není toto konečný vývoj na Praze 3.

Autora článku můžete kontaktovat na emailu T.Novy@ParlamentniListy.cz

Praha 3 [ Praha ]



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Na Praze 3 vzniká koalice Pirátů, TOP 09 a Zelených Já, já, já, jenom já… Lídr pražské TOPky chce být starostou za každou cenu. Na povrch začínají vyplouvat smrduté detaily Pospíšilovy partaje Rázná slova starosty Alexandra Bellu v rádiu. K smutečnímu průvodu Kočkových i aktivistům z Kliniky VIDEO z Kliniky: Feri, Babiš, Krnáčová... Starosta na místě popsal, co si užil se zabraným barákem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový