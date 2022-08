Inteligence na bodu mrazu. Vyoral se opřel do paní ve svetru. Tam to ale neskončilo

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Pokud jde o plánovanou regulaci topení, komentátor soudí, že by politici měli začít u sebe. A navrhl hned několik sloganů, které by mohla vláda použít. Například: „Mám na sobě tři svetry, protože nejsem idiot,“ nebo „Nošením svetru zvítězíme nejen nad zimou, ale i nad Putinem.“ A předsedkyně Sněmovny? „Inteligence eurosoudružky Markéty Adamové Pekarové se limitně blíží bodu mrazu,“ říká Tomáš Vyoral.

Tak jsme si prošli hezké kolečko, ve kterém nejdřív ministerstvo vydalo tabulku s teplotami vytápění, následně ještě vydalo a pak zase stáhlo grafiku, podle které by domácnosti podaly podnět, kdyby bylo v jejich bytě moc zima nebo teplo a nakonec ve středu Petr Fiala ujišťoval, že „musí vyvrátit nesmysly, že někdo bude kontrolovat občany v kuchyni, na kolik mají nastavené topení.“ Není toho chaosu trochu příliš?

Kromě toho premiér zopakoval svou formulku, že vláda nenechá nikoho padnout. „Občané zaplatí za bydlení maximálně 30 % svých příjmů, a to včetně všech poplatků za vodu a energii. Veškeré náklady nad 30 %, v Praze nad 35 %, je stát připraven doplatit v rámci příspěvku na bydlení, o který je možné již žádat,“ uvedl. Nicméně se ukázalo, že se zřejmě nejedná o nic nového a že příspěvek na bydlení má parametry, které nakonec pomohou jen pár lidem. Je to opět už klasický chaos nebo snaha opít veřejnost rohlíkem?

Samozřejmě že stejně jako v případě propagandistického „deštníku proti drahotě“ jde opět pouze o populistické gesto či slovy fialového klasika „vyslání signálu“. Nic víc, nic míň. Fialově vládě jsou lidé, tedy ti čeští, pochopitelně, zcela putna. Navíc jakékoliv subvence, dotace, kompenzace a podobně otvírají obrovský prostor pro zneužívání – zejména stran skupin disponujících potřebnými informacemi. Tedy pro obyčejné lidi jde o zanedbatelnou pomoc. Kdyby vláda chtěla skutečně pomoci českým občanům, jakože – opakuji – nechce, pak by měla začít u zdrojů těchto problémů. Třeba u elektřiny většinově státního ČEZu, kterou u nás vyrábíme v dostatečné míře a za pakatel.

Kromě toho, vláda si stojí za jmenováním Petra Mlejnka na post šéfa civilní rozvědky. Podle premiéra Fialy pomohl objasnit kauzu Dozimetr. Akorát že vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová o žádném objasňování nic neví. Opět, není to snaha zahrát míč do autu? Co víc, není ohlášení doplatků snahou odvést pozornost od této kauzy, která kýve Rakušanovou židlí?

Myslím, že nejsem jediný, kdo si říká, kde je bambilion svazáků z Milionu chvilek pro demokracii? Vždyť se na náměstí slétávali i v době koronamoru, kdy to bylo „nedoporučováno“. Už i slepí a hluší musejí vidět a slyšet, že šlo o profesionální úderníky nasazené zejména proti Babišovi a Zemanovi. Jakmile je nyní u koryta jim spřízněná mafie – s nadsázkou řečeno – tak je vše povoleno. Je prakticky jasné, že nadnárodním Aspen Institutem odkojený Vít Rakušan coby kvalitní kádr jen tak odstaven nebude – kdyby se dělo prakticky cokoliv.

Dokladem toho budiž, že v rozporu s jakoukoliv etikou, zájmem o nestranné a nezaujaté vyšetřování Rakušan stále sedí v čele Ministerstva vnitra, zatímco jeho stranou otřásá evidentní propojení, nebo přinejmenším kontakty s byznysovými strukturami – v lepším případě. S organizovaným zločinem v případě horším. Jinak krycí manévry ve stylu vrtěti psem jsou běžným politickým nástrojem, takže klidně to tak může být.

A ještě k vytápění, předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová v nedělní Partii prohlásila, že si lidé na zimu „holt vezmou další svetr“. Nezavání to už až nebezpečnou arogancí? A její spolustraník Jan Jakob k tomu ještě přispěl prohlášením, že mu nevadí, pokud by se svetr stal symbolem boje proti Putinovi.

Inteligence eurosoudružky Markéty Adamové Pekarové se limitně blíží bodu mrazu, což je poměrně obvyklá diagnóza současné vládní svity v čele s ukrajinským premiérem a mistrem světa v gestikulaci rukama Fialou. Jde nejen o aroganci ze strany Pekarové a dalších vládních činitelů, ale o další orwellovské praktiky. Nabízím paralelu s nedávnou Hrou na covid, která se ke mně dostala a kterou jsem sám malinko ještě upravil:



Celá Česká republika plete svetry.

Svetr udělá za nízkou teplotou tečku.

Můj svetr chrání tebe, tvůj svetr chrání mě.

Buď zodpovědný a nos svetr.

Dva svetry jsou víc než jeden svetr.

Dojděte si pro posilovací svetr.

Mám na sobě tři svetry, protože nejsem idiot.

Nošením svetru zvítězíme nejen nad zimou, ale i nad Putinem.

Nevěřte prokremelské propagandě a proruským švábům a noste svetry!

Spolu se svetrem to zvládnem!

I generál Pavel, který by podle posledního průzkumu Medianu ve druhém kole předstihl Andreje Babiše, pak směrem k vládě říká, že „lidé, kteří najednou nemůžou vyjít s rodinným rozpočtem, nevědí, zda to vláda vnímá stejně vážně jako oni“. A samozřejmě varuje před populismem, ale také nabádá: „Během krize je důležitější udržet smír a klid ve společnosti, než lpět na principech pravicové politiky.“ Co myslíte, že na to vláda řekne?

Politika této vlády není pravicová, to zaprvé. Co se týká udržení klidu a smíru ve společnosti, s Petrem Pavlem souhlasím. Nicméně realita je taková, že už od sanitární koronavirové totality je společnost politickou „elitou“ rozdělována a rozeštvávána proti sobě. Troufám si tvrdit, že záměrně. Varování bývalého kariérního komunisty, převlékače kabátů a celoživotního oportunisty před populismem mi trochu připomíná varování zloděje před zloději.

V USA vyšlo najevo, že jedna z blízkých poradkyň prezidenta Bidena dříve pracovala pro společnost Pfizer. Manžel předsedkyně Kongresu Nancy Pelosiové pro změnu zase kupoval akcie výrobce grafických karet Nvidia, zrovna když se Kongres chystal schválit zákon o podpoře domácích výrobců čipů. A řada členů Kongresu pak předstihla index S&P 500. Co si o tom myslíte?

Obávám se, že nejde o nic nového ani výjimečného. Potenciální, skryté, ale i zcela nepokryté střety zájmů, vlastní obohacování a podobně jdou ruku v ruce s lidskou náturou. Politici, experti či kvazi politici, kvazi experti a nejrůznější poradci nejsou výjimkou. Ba naopak. Je to nečestné, je to nesportovní, je to nefér, podlé a zavrženíhodné, ale je to bohužel tak.

Ostatně vzpomeňme u nás na – dokonce mainstreamovými mediálními negramoty – usvědčeného tuneláře, lháře a sociopata Romana Prymulu, podle jehož chorých předpovědí ohledně koronateroru měla u nás třeba vybuchnout jaderná elektrárna. Ten coby náměstek, ministr pro likvidaci zdravotnictví a následně nekonečný poradce zakládal nejrůznější firmy v daném oboru v rozporu s dobrými mravy a rovnou páteří a na farmaceutický průmysl byl a je po celou dobu navázán. Stejně jako další „experti“ a vládní rádci typu Rastislava Maďara a vakcinační firmy Avenier, v níž po celou dobu svých „dobře míněných“ epidemiologických rad figuroval.

Zanedlouho nás čeká výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Vše nasvědčuje tomu, že se na něm SPOLU bude snažit vytřískat maximum přes paralely s dneškem. Jak se na to díváte?

Jako na propagandu největšího zrna. Jsem samozřejmě pro připomínání všech pro naši zemi klíčových událostí, ať už pozitivních či negativních. Ovšem pro připomínání, ne programové propagandistické zneužívání. To platí nejen pro politiky napříč politickým spektrem, ale i pro drtivou většinu mainstreamových médií v čele se závislou, neobjektivní a nevyváženou ČT.

Nebo slyšíte snad obdobné obavy během dalších smutných výročí typu mnichovského diktátu a zrady ze strany západních mocností nebo vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a následného teroru ze strany německých okupantů? Mediální a politické obavy a strašení jsou silně selektivní, a to vždy v souladu s daným režimem, kterému jsou aktuálně poplatny a jemuž slouží. Na to nikdy nezapomínejme. Média a politici nám neříkají, co se ve skutečnosti děje, ale co si máme myslet, že se děje. Nereflektují objektivně realitu, ale vytvářejí svou vlastní – ať už z důvodu vlastní omezenosti a hlouposti, nebo na objednávku.

