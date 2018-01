Inzerát „Stop imigrantům a Drahošovi“ je v pořádku. Analytik Kotrba vstupuje do zuřící debaty

Před pár dny se podařilo rozpoutat přestřelku v médiích a na sociálních sítích šéfredaktorovi Deníku, který na své twitterovém účtu s velmi kritickým komentářem uveřejnil podobu inzerátu, který podporuje prezidenta Miloše Zemana.

Daný inzerát měl vyjít a také vyšel v novinách následný den a Deník na stránku, kde byl umístěn, přidal článek, který podobnou praxi kritizoval. Pokračoval v tom i druhý den.

Na sociálních se k tomu objevovaly komentáře jako „hnus“, „špinavá antikampan“ apod. Jenže podle Štěpána Kotrby na tom nic nepřípustného není, naopak všechna hesla z inzerátu dávají smysl.

„No nevím, neměl-li by Miloš Zeman započítat angažovanost redakce Deníku do nákladů jako celostránkovou inzerci. Donutil totiž milion čtenářů přemýšlet nad obsahem původního inzerátu,“ napsal v úvodu svého komentáře na sociální síti Kotrba.

S heslem „stop imigrantům“ totiž podle něho v určité podobě podle všech průzkumů souhlasí 70 procent českých občanů. „Stop Drahošovi – no co čekáte od příznivců jeho protikandidáta jiného? Konstatování konformní s vedením slušné kampaně. Tato země je naše. To je konstatování téměř ústavní. Protože pokud by to tak nebylo, nemělo by občanství tohoto státu žádnou cenu. A to konstatování souvisí s tím, budou-li v této zemi určovat pravidla unijní poskoci či ekonomičtí uprchlíci. A pokud ‚Volte Zemana‘ říká Putin i Si Ťin-pching, nevadí mi ani, pokud by Miloše Zemana doporučoval herec Vladimír Brabec či Přátelé Miloše,“ konstatoval.

autor: Radim Panenka