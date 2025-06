Írán trhá smlouvu. Netanjahu varuje Trumpa. Loď USA v pohybu

Íránské rakety v pondělí zasáhly velká izraelská města a na obou stranách konfliktu po čtyřech dnech přibývají mrtví civilisté. Írán v pondělí navíc uvedl, že jeho parlament připravuje návrh zákona o odstoupení od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), ale dodal, že Teherán je i nadále proti vývoji zbraní hromadného ničení.

Smlouva o nešíření jaderných zbraní, kterou Írán ratifikoval v roce 1970, zaručuje zemím právo provozovat civilní jadernou energetiku výměnou za povinnost vzdát se atomových zbraní a spolupracovat s jaderným dohledem OSN a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Izrael začal minulý týden bombardovat Írán a tvrdí, že Teherán je na pokraji výroby jaderné bomby. Írán vždy tvrdil, že jeho jaderný program je mírový, ačkoli MAAE minulý týden prohlásila, že Teherán porušuje své závazky vyplývající ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Íránský prezident Masúd Pezeškán v pondělí zopakoval, že jaderné zbraně jsou v rozporu s náboženským výnosem nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Odstoupení od smlouvy

Podle íránských sdělovacích prostředků je návrh na odstoupení od NPT v počáteční fázi právního procesu. „Ve světle posledního vývoje přijmeme příslušné rozhodnutí. Vláda musí prosadit návrhy zákonů v parlamentu a tento návrh se teprve připravuje a my ho budeme v pozdějších fázích s parlamentem koordinovat,“ uvedl mluvčí vlády Esmail Baghají podle agentury Reuters.

Baghají řekl, že situace, jako je izraelský útok, „přirozeně ovlivňují strategická rozhodnutí státu“, a poznamenal, že izraelský útok následoval po rezoluci MAAE, která podle něj celou akci spustila. „Ti, kdo hlasovali pro rezoluci, připravili půdu pro útok,“ řekl Baghají.

O Izraeli, který se nikdy nepřipojil k NPT, vlády v regionu všeobecně předpokládají, že vlastní jaderné zbraně, ačkoli to nepotvrzuje ani nepopírá. „Sionistický režim je jediným držitelem zbraní hromadného ničení v regionu,“ dodal Baghají.

Pokračování bojů

Izrael mezitím prohlásil, že jeho vojenská kampaň se bude v nadcházejících dnech stupňovat, aby došlo k úplnému zničení íránského jaderného programu.

„Jsme na cestě k dosažení našich dvou hlavních cílů: odstranění jaderné hrozby a odstranění raketové hrozby,“ řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na letecké základně Tel Nof.

Snha o zatažení USA

Premiér Netanjahu zároveň zopakoval své tvrzení, že islámský režim v Íránu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za hrozbu pro svůj jaderný program, a aktivně pracoval na jeho zavraždění.

„Chtějí ho zabít. Je to nepřítel číslo jedna. Je to rozhodný vůdce. Nikdy se nevydal cestou, kterou se vydali jiní, kteří se s nimi pokoušeli vyjednávat způsobem, který je slabý, a dali jim v podstatě cestu k obohacování uranu, což znamená cestu k bombě, vycpávali je miliardami a miliardami dolarů,“ uvedl Netanjahu pro Fox News.

„Vzal tyto falešné dohody a v podstatě je roztrhal. Zabil Qasema Soleimaniho. Dal jasně najevo, a to i nyní: ‚Nemůžete mít jadernou zbraň, což znamená, že nemůžete obohacovat uran.‘ Postupoval velmi důrazně, takže pro ně je nepřítelem číslo jedna,“ má jasno Netanjahu.

Netanjahu prozradil, že se také stal terčem režimu poté, co byla do okna ložnice jeho domu vystřelena raketa. Dále se označil za Trumpova „partnera“ při oslabování íránské schopnosti vyzbrojit se jadernými zbraněmi.

Netanjahu prohlásil, že jeho země čelí „bezprostřední hrozbě“ jaderného zničení a nezbývá jí než jednat agresivně v „hodině dvanácté“. „Čelili jsme bezprostřední hrozbě, dvojí existenční hrozbě,“ řekl.

„Za prvé tu byla hrozba, že Írán bude pokračovat s výrobou atomové bomby z obohaceného uranu s konkrétním a deklarovaným záměrem nás zničit. Za druhé jsme museli jednat kvůli možnému zvýšení výroby balistických raket na takovou kapacitu, že by Írán měl 3 600 zbraní ročně... Do tří let 10 000 balistických raket, každá o hmotnosti jedné tuny, přilétajících rychlostí Mach 6 přímo na naše města, jak jste dnes viděli... A pak za 26 let 20 000 raket. To nemůže vydržet žádná země, a už vůbec ne země velikosti Izraele, takže jsme museli jednat,“ dodal. Podle Netanjahua tím Izrael nechrání jen sám sebe, ale také svět.

USA vysílají do oblasti letadlovou loď

Americká letadlová loď USS Nimitz podle informací týdeníku Newsweek opustila v pondělí ráno Jihočínské moře a zamířila na západ, jak vyplývá z údajů webu pro sledování lodí Marine Traffic.

Kvůli tomu bylo zrušeno její plánované přijetí v přístavu ve středním Vietnamu. Letadlová loď měla v plánu navštívit město Danang koncem tohoto týdne, ale podle několika zdrojů formální recepce plánovaná na 20. června byla odvolána.

Úderná skupina letadlových lodí Nimitz provedla minulý týden námořní bezpečnostní operace v Jihočínském moři jako „součást rutinní přítomnosti amerického námořnictva v Indopacifiku“, uvádí se na internetových stránkách velitele americké tichomořské flotily.

Údaje z námořní dopravy ukázaly, že letadlová loď se v pondělí ráno pohybovala na západ směrem na Blízký východ, kde se vyostřuje boj mezi Izraelem a Íránem.

