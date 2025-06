Íránská odveta: Už zní, kam by měla dopadnout

V reakci na americké útoky vyzval Hosejn Šariatmadárí, poradce íránského vůdce Alího Chameneího, k okamžité odvetě. Jako první navrhl raketový úder na americkou námořní flotilu v Bahrajnu.

„Po americkém útoku na jaderné zařízení Fordow jsme nyní na řadě my,“ varoval Hosejn Šariatmadárí, šéfredaktor novin Kayhan, známý konzervativní hlasatel, který se – jak informovala stanice CNN – již dříve označil za „zástupce“ nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

„Bez váhání a odkladů musíme jako první krok provést raketové údery na americkou námořní flotilu sídlící v Bahrajnu a současně uzavřít Hormuzský průliv pro americkou, britskou, německou a francouzskou lodní dopravu,“ napsal Šariatmadárí ve zprávě na platformě Telegram.

Zprávu měl zakončit citátem z Koránu: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete (najdete).“

#BREAKING "It is now our turn to act without delay. As a first step, we must launch a missile strike on the US naval fleet in Bahrain and simultaneously close the Strait of Hormuz to American, British, German, and French ships," said Khamenei's representative in Kayhan newspaper,… pic.twitter.com/1x8KJdcjvc — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

Historik, který na X vystupuje pod přezdívkou Big Serge je toho názoru, že íránská odveta přijde dříve, než si lidé myslí.

I think Iran retaliates, and sooner than people think. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) June 22, 2025

Válečný veterán John Kriesel poukázal na rozporuplný postoj části americké veřejnosti. „Zaujali mě lidé, kteří se bojí, že nás Írán kvůli tomuto útoku napadne, ale nebojí se toho, co by Írán udělal s jadernými zbraněmi,“ napsal na X a dodal, že není možné chtít obojí. Nelze se vyhnout konfliktu a zároveň ignorovat riziko, které by představoval jaderně vyzbrojený Írán.

I am intrigued by the people who are scared about Iran retaliating against us because of this attack, but are not afraid about what Iran would do with nuclear weapons. You can’t have it both ways, friends. — John Kriesel (@johnkriesel) June 22, 2025

Napětí po amerických útocích ale eskaluje nejen ze strany Íránu. K možné odvetě se začínají hlásit i jeho regionální spojenci.

Účet na X, který zprostředkovává aktuální informace o ozbrojených silách Jemenské republiky uvedl, že Jemen je připraven vstoupit do války. „Jemen oficiálně vstoupí do války,“ uvedl účet a připojil i varování: „Držte dál své lodě od našich teritoriálních vod.“

Yemen will officially enter the war keep your ships away from our territorial waters. — Yemen Military ???? (@Yemenimilitary) June 22, 2025

O možnosti, že jemenští Hútiové zaútočí na americké lodě v Rudém moři, pokud se USA zapojí do izraelských útoků na Írán, informovala také agentura Reuters. Už v sobotu to uvedl vojenský mluvčí skupiny.

Jemenští Hútíové se přitom na příměří se Spojenými státy dohodli teprve v květnu tohoto roku. Nová hrozba tak představuje možné porušení dohodnutého klidu zbraní.

