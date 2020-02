Islamista, tvrdí TV. Teror v Londýně: Nové informace. A další bodání, další krev

reklama

Útok v Londýně se měl odehrát kolem 14:00 místního času, deník The Telegraph podle svědectví jedné z žen napsal, že útok měl útočník započít v jednom z obchodů londýnské čtvrti Streatham. Svědek útoku pro The Telegraph řekl, že měl útočník jednu ženu bodnout do zad a jednoho muže do žaludku.

Bezpečnostní složky měly krátce po útoku sečnou zbraní útočníka zpacifikovat třemi výstřely. Podle fotografií z místa činu je patrné, že měl na sobě vestu připomínající výbušné zařízení. Z fotografií zastřeleného útočníka lze usoudit, že měl u sebe buďto nůž s dlouhou čepelí, nebo mačetu.



Televize Sky News uvedla, že útok měl co do činění s islámským radikalismem. Podle jejího korespondenta Alistaira Bunkalla měl být útočník pod dohledem.

Záběry z místa činu:

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z — Mark (@markantro) February 2, 2020

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc — Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020

Londýnská zdravotnická služba podle informací BBC hovoří o třech zraněných, kteří museli být převezeni do nemocnice.



Britský premiér Boris Johnson po incidentu poděkoval bezpečnostním složkám. „Děkuji všem záchranným složkám, které vyrazily k incidentu ve Streathamu, u něhož teď policie uvedla, že má souvislost s terorismem. Mé myšlenky jsou se zraněnými i s těmi, kteří tím byli nějak dotčeni,“ uvedl na svém Twitteru. Potvrdil, že se čin bude vyšetřovat jako terorismus.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Starosta Londýna Sadiq Khan též poděkoval záchranným sborům za jejich práci. „Teroristé se nás snaží rozdělit a zničit náš způsob života – tady v Londýně ovšem nikdy nedovolíme, aby se jim to podařilo,“ napsal dále ve svém stanovisku.

V britské metropoli se v uplynulých letech stalo několik teroristických útoků, při nichž umírali lidé. Naposledy útočník na konci loňského listopadu ubodal na mostě London Bridge dva lidi. V červnu 2017 zemřelo osm lidí, když teroristé tři z nich rovněž na London Bridge srazili autem a pět dalších ubodali v tržnici Borough Market. Policie trojici útočníků zastřelila. V březnu téhož roku najel útočník do chodců na mostě Westminster Bridge a čtyři z nich zabil. Než ho strážci zákona zastřelili, ubodal také policistu.



Krátce po útoku se odehrál podobný incident i v belgickém Gentu. Podle policie měl útočník v oblasti Bevrijdingslaan pobodat dva lidi. Jeden měl mít také zranění v oblasti žaludku.



Podle některých informací za útokem stála žena. Útočník měl být postřelen do paže a spoután policií. Útok zatím nebyl označen jako teroristický čin.

