Itálie: Katastrofa Bruselu. „Populisté vyhráli!“ naříká Bakalův tisk. Jak je to doopravdy?

Dlouho před volbami bylo podle průzkumů zřejmé, že vládnoucí Demokratická strana nezvítězí. Podle dosavadních odhadů by měli získat socialisté pod dvacet procent hlasů a sami již oznámili, že počítají s přechodem do opozice. Naopak radovat se může středo-pravicová koalice, kde hraje prim Forza Italia Silvia Berlusconiho a Liga severu Mattea Salviniho. Oproti očekávání však pravděpodobně získá více hlasů Salvini.

To by znamenalo, že vládu bude sestavovat euroskeptická Liga severu. Té se před pěti lety podařilo získat jen čtyři procenta hlasů, ale letos to zatím vypadá na minimálně čtyřnásobek. Itálie by se tak stala v jistém slova smyslu průkopníkem. Ačkoli další euroskeptici, jako například Wilders v Nizozemsku či Strache v Rakousku, v parlamentních volbách uspěli, ani jeden z nich nemohl pomýšlet na sestavování vlády.

Předběžné výsledky voleb v Itálii dělají starosti Bruselu. Ať už bude nakonec budoucí vláda sestavena jakkoli, euroskeptici v ní sehrají hlavní roli. K sestavení vlády je však zatím daleko, protože ani jedné koalici či straně se nepodařilo získat potřebnou většinu. Vedle Salviniho a Berlusconiho uspěl také Beppe Grillo se svým Hnutím pěti hvězd. To dokázalo získat naposledy přes 25 % hlasů, a nyní by to měla být dokonce jedna třetina.

Hnutí pěti hvězd se jednoznačně profiluje jako nejvíce euroskeptická strana, ještě před pár měsíci jednoznačně volala po vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Před volbami v tomto směru Grillo a spol. svoji rétoriku poněkud zmírnili, ale pravděpodobně spíše z taktických důvodů s cílem získat i umírněnější nespokojené voliče, než proto, že by změnili svůj postoj k Bruselu. Pro referendum by však museli získat širší podporu, a tak zatím nejspíš nebude na pořadu dne.

Hlavním vítězem voleb je v každém případě Liga severu, která dokázala vytěžit maximum z migrační krize. Salvini sliboval voličům, že zastaví další migrační vlnu a dokáže deportovat ty, kteří pobývají v zemi ilegálně. Vedle ekonomických problémů se právě migrace stala hlavním tématem voleb. Politický i mediální mainstream v Itálii i zahraničí neskrývá svůj šok nad ziskem tzv. „populistických“ stran, za které jsou označovány Liga severu i Hnutí pěti hvězd.

Server Aktuálně.cz ve svém titulku dokonce tvrdí, že „Itálie se ocitla na pokraji chaosu“ a vítěze voleb označuje za „populisty“. V podobném duchu komentují předběžné výsledky voleb v Itálii i další média. Ať už nakonec zvítězí Hnutí pěti hvězd či Berlusconi se Salvinim, mediální i politický mainstream nebude mít v příštích dnech klidné spaní. Italové coby zakládající země EHS, tedy předchůdkyně dnešní EU, se vydává na cestu, na jejímž konci může být za určité situace referendum o vystoupení z EU.

Psali jsme: Novinky z předvolební Itálie. Strana současného premiéra cílí na imigranty, televize dělá z opozice fašistické čerty... Itálii tento víkend čekají volby. Na Brusel jdou mrákoty Jan Bureš: Italská ekonomika - před volbami těžko věřit v pozitivní obrat Rozřezaná dívka, střelec a tisíce lidí v ulicích. V italské Maceratě stále není klid



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Josef Provazník