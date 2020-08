Italská televize chytila Salviniho na dovolené. Zeptala se na dění v Bělorusku. Odpověď přišla, ale moderátor se z ní ještě neprobral

Do práce se musí prodírat agresivním davem, je to jako gestapo, stěžoval si ve středu běloruský prezident Alexander Lukašenko na to, co zažívají ti, kdo neprotestují. Také řekl, že opozici už otevřeně sponzorují západní země, kterým doporučil, ať se zabývají žlutými vestami a protesty v USA. A vyvracel, že by ruská technika směřovala do Běloruska.

reklama

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 20076 lidí

Tamní moderátory prý názor na dění v Bělorusku zajímal proto, že se Evropa proti prezidentu Lukašenkovi tvrdě postavila. „Na které jste vlastně straně?“ vyzvídali ze studia, kde nebyl Salvini přítomen. Ten večer totiž trávil na dovolené. „Snad necháme rozhodnout Bělorusy, nebo to mám rozhodovat já z dovolené, o čem si mají rozhodnout Bělorusové?“ reagoval Salvini.

Podle moderátora by se však měl jasně vyjádřit a vymezit, jelikož volby měly být zmanipulované. „O volbách v Bělorusku ať si rozhodují Bělorusové,“ odpálkoval konferenciéra exministr vnitra s tím, že pro něho jsou důležitější Italové. Ti budou co nevidět platit daně, na které ovšem většina z nich nemá, jelikož neměla za co fakturovat. To však televizákům nestačilo. Stále se vraceli k dění v Bělorusku.

„Ať si v Bělorusku dělají, co uznají za vhodné,“ opáčil Salvini. „Tudíž Lukašenka neodsoudíte?“ zněla další otázka prostřednictvím telemostu. „A vám se zdá normální, že ministr, jehož práce je chránit hranici země, bude souzen a riskuje patnáct let vězení?“ vrátil kontr bývalý šéf vnitra.

Odkázal tak na svůj čerstvý případ, kdy byl Senátem zbaven imunity pro trestní stíhání kvůli tomu, že loni v srpnu odmítl povolit vylodění migrantů z lodi Open Arms v italském přístavu.

Anketa Jste pro manželství homosexuálů? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 5744 lidí

Dále prezident řekl, že někteří občané jsou cílem výhrůžek a nátlaku. „Společenská a politická situace v zemi zůstává napjatá, i když většina obyvatel země stále normálně pracuje. Toho jsme si vědomi. Jak jsem řekl včera, nesmíme usínat na vavřínech. Ti, kdo nás chtějí ukolébat, neuspějí,“ mínil Lukašenko. Výhrůžky rodinám vojáků, policistů, tajných služeb, vládních činitelů a žurnalistů prý pokračují. „Dokonce dochází k útokům na členy vlády. Viděli jste, jak se někteří protestující chovali k ministrovi zdravotnictví,“ prohlásil Lukašenko podle oficiální stránky.

Psali jsme: To nejhorší na konec: Italská farmářka natočila svůj pozemek po nájezdu migrantů. „Sežrali mý psy, vys*rali se všude kolem, ožrali... Kdo mi pomůže? Tak kdo?!"

„Existují hrozby a útoky na vedoucí pracovníky továren a podniků. Do práce musíte jít na kontrolní místo uličkou agresivního davu. Jako gestapo. Chci říct dělníkům, vyjádřit jim vděčnost a požádat je, aby neklopili oči na asfalt. Vy, dělníci, jste majiteli továrny a my se budeme zabývat těmi protestujícími, kteří se s vámi setkají na kontrolním stanovišti,“ vzkázal Lukašenko.

To ovšem není vše, co Lukašenko na pravidelném zasedání Rady bezpečnosti řekl. Uvedl také, že západní země financují protesty v zemi, ale slíbil, že bude jednat s protestujícími. „Západní státy už přímo, aniž se schovávají, otevřeně vybírají prostředky a zasílají je opozici do Běloruska. Vidíme to. Samozřejmě nemůžeme sledovat všechny peníze, které sem přicházejí. Protože hodně peněz přichází v hotovosti. To však nyní už víme a soustředíme se i na tuto otázku,“ pravil.

Německá kancléřka Angela Merkelová taky náhle iniciovala telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kvůli krizi v Bělorusku. Putin jí oznámil, že považuje vnější vměšování do vnitřních záležitostí Běloruska za nepřijatelné. Podle Merkelové je ale třeba zajistit, aby Lukašenkův režim nepáchal násilnosti na demonstrantech. Merkelová s Putinem hovořila i z důvodu vzájemné blízkosti ruského prezidenta a jeho běloruského protějšku. Putin s Lukašenkem v poslední době několikrát hovořil, Moskva měla o víkendu přislíbit vojenskou pomoc na základě smluv o kolektivní obraně.

Běloruskem otřásají velké demonstrace a celonárodní stávky po nedávných prezidentských volbách, které pošesté ovládl se ziskem přes 80 procent prezident Lukašenko. Opozice a velká část veřejnosti ale výsledky voleb považují za zmanipulované. Proti demonstrujícím následně tvrdě zasahovala policie, několik demonstrantů zemřelo a více než 7 000 bylo zatčeno.

„V Bělorusku nejsou žádné zásadní protiruské síly. Žádné fašistické síly v duchu toho, co jsme viděli na Ukrajině. Putin nemá žádný důvod vstupovat vojensky do Běloruska. To je zásadní zkreslení a vyvolává se tím úplně zbytečná hysterie, která vede k takovým reakcím, že se všechno přestřeluje a přehání,“ domnívá se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bezpečnostní poradce generál v záloze Andor Šándor. „Větší tlak Evropské unie vůči Bělorusku znamená větší příklon Běloruska k Rusku. K tomu je potřeba směřovat kroky Evropské unie. Jsem si téměř jist, že bojové nadšení našeho premiéra, jak se ho snaží prezentovat, nebude široce sdíleno na úrovni Evropské unie. Reakce EU nebude nijak dramatická,“ je přesvědčen.

Psali jsme: Lukašenko: Jak Gestapo, tak se chováte! Už víme, kudy chodí peníze. Zde je pravda o „ruské invazi“ EU a NATO Putinovi nezabrání. Roman Joch o síle Ruska i o Pompeovi. Hrozby pro Česko, nové odpovědi Foldyna: Co tady chceme řešit? Nechme Bělorusy, ať si vyřeší svoji záležitost Putin rozhodl, vše je jinak. Tohle Lukašenka musí bolet. A tvrdá slova EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.