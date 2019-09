Ivan Bartoš o Čapím hnízdu: Já si myslím, že je to prostě podvod

Trestní stíhání Andreje Babiše i ostatních v kauze Čapí hnízdo bylo nakonec zastaveno, protože společnost byla malou firmou, a tudíž na dotaci, kterou dostala, měla nárok. Piráti se však nechali slyšet, že něco takového je neudržitelné. Vycházejí prý z původního nálezu, který byl obsažen ve zprávě OLAF. „Nechápu, jak k takovému závěru pan státní zástupce došel. Našel jsem u něj rozpor v tom, že říkal, že zprávu OLAF respektuje. Ačkoli zde bylo propojení Čapího hnízda s Agrofertem skrze rodinu Babiše, tak řekl, že nelze hovořit o propojení,“ uvedl předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, co mu přijde velmi zvláštní.

Dokonce se podle svých slov obává toho, aby někdo tento příklad nevzal jako návod, že takové postupy jsou zcela v pořádku. Poukázal rovnou i na novou kauzu týkající se 272milionové údajně nerealizované reklamy ve společnosti Agrofert na Čapím hnízdě, na kterou upozornily německé orgány. „To je další věc, která podle Bartoše dokazuje, že zde propojení jednoduše existovalo,“ pousmál se pirátský předseda.

To, že zde však existuje rodinná propojenost, nemusí ještě znamenat, že si firmy konkurují, nebo postupují společně na trhu, to je jeden z argumentů, který se v odůvodněních objevuje. „Jak personální, tak finanční propojení je zřejmé. Ve věci ale ještě nepadlo poslední slovo, může s tím ještě něco udělat nejvyšší státní zástupce Zeman,“ trval si Bartoš na svém a vyzval k vyčkání na finální verdikt, i když sám zopakoval, že to vidí jako neudržitelné. „Jako politik můžu mít už teď názor na řadu věcí, kauzu sledujeme dlouho,“ vysvětlil, proč na závěry sám nepočká.

„Navíc mně u toho závěru státního zástupce připadá zvláštní, že se celou dobu hovořilo o nějakých důkazech, které policie měla doplňovat, ale finální zpochybnění proběhlo na gró celého problému – jestli v danou chvíli lze o farmě Čapí hnízdo hovořit jako o malém podniku, který může nárokovat dotace,“ zamračil se Bartoš.

Další argument, který pak státní zástupce přikládá a který jej vede k pohledu, že to není trestné, je ten, že je zde dlouhá výkladová historie toho, co je a co není malá firma ze strany Evropské unie. A proto těžko někoho prý trestat za něco, co bylo před deseti lety, když za tu dobu se tento výklad změnil. „Díval jsem se na statistiky případů v České republice, kdy se věcí zabývá státní zástupce, a jsou to skutečně promile, kdy je to v takové fázi zastaveno a věc nejde k soudu,“ poznamenal Bartoš.

Největší problém celé kauzy je podle předsedy Pirátské strany, že kauza je veřejností sledovaná a polarizuje společnost stejně tak jako premiér Babiš. „Poté, až se dobereme nějakého výsledku, chtěl bych vidět, zda by Babiš sám věci z toho spisu ukázal a bylo vidět, s čím se tam operovalo,“ řekl s tím, že státní zastupitelství by ve svém finále, až se vše uzavře, mělo především o výsledku informovat veřejnost a být v této věci transparentní.

Pokud by případ nejvyšší státní zástupce uzavřel stejně, Bartošův názor to nezmění. „Já si myslím, že to prostě podvod je, ať si to každý zdůvodní, jak chce,“ uvedl a dodal, že zde máme situaci, kdy osud kauzy člena vlády je v rukách nejvyššího státního zástupce Zemana, kterého však může vláda odvolat. „Situace je proto těžká, a nejen pro veřejnost,“ dodal Bartoš na závěr.

autor: nab