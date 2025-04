Ivan Langer hlásí konec v ODS, pokud bude koalice SPOLU pokračovat

Dlouholetý člen ODS a exministr vnitra Ivan Langer vystoupil před kamerami televize Nova. Do politiky vstupoval těsně po sametové revoluci. Rád využil možnost měnit věci podle vizí, které měl a kterých se snažil dosáhnout. Zdůraznil přitom, že Českou republiku miluje a je velkým patriotem.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 93% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3998 lidí

Konstatoval, že Poslanecká sněmovna není odrazem české společnosti. Ve Sněmovně se podle něj odráží spíše fakt, že mnohé zajímavé a silné osobnosti do politiky raději nechtějí.

Dnešní politickou situaci považuje za svého druhu zvláštní. „Svým způsobem ano, protože do toho zasáhlo ještě období covidu a to otroctví, do kterého jsme byli vrženi. A pak ta situace, která nastala před třemi lety. Útokem Ruska na Ukrajinu a svým způsobem uvržením Evropy do válečného stavu. A do třetice to, co se odehrálo v posledních prezidentských volbách v USA, protože ta stávající americká reprezentace vidí svět jinak, než jsme byli zvyklí,“ poznamenal Langer. Evropané podle Langera až příliš sázeli na to, že Spojené státy budou hradit společnou bezpečnost Západu. Ale administrativa Donalda Trumpa už to platit nechce, což v konečném důsledku znamená, že nastává změna světového řádu. „Takže tahle vláda, jakkoli jsem k ní kritický, to má v řadě ohledů těžší, než to měly mnohé předchozí vlády,“ podotkl Langer.

Pár slov věnoval i kauze, která proletěla Poslaneckou sněmovnou před řadou měsíců. Kauze s kokainem na toaletách. „Nemyslím to zle vůči žádnému členovi zákonodárného sboru, ale když občas kouknu na Sněmovnu, tak mám pocit, že jsou sjetí všichni,“ poznamenal se smíchem Langer do kamer. „Teď bez ohledu na vládu nebo opozici. Za mých časů to nebyl úplně asketický život v Poslanecké sněmovně, ale pokud se něčemu holdovalo, tak to byl nikotin, kofein, tein, případně alkohol. Ale že by někdo jel lajny, to si tedy nejsem vědom,“ dodal Langer.

Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7086 lidí

Osobně prý např. prosil Petra Fialu, aby digitalizaci státní správy nedal do rukou pirátům. „Říkal jsem mu: Nedělej to. Nedopadne to dobře. A nedopadlo,“ povzdechl si Ivan Langer.

Podle svých vlastních slov si není jist, zda Motoristé jsou takoví, jaká bývala ODS v době Čtyř poděbradských artikulů. A že to se odhalí až časem, reálnými kroky Motoristů.

Psali jsme: Hilšer před volbami vytáhl nákres: Rizikové vlivy na Českou televizi. Radí mu psychiatra Zklamání z ODS. Ivan Langer popsal jednání, kde byl Wilders je první. Ale ne poslední. Není to nic dobrého, tuší Ivan Langer Eurovolby: Ivan Langer tvrdě proti koalici SPOLU