Ivan Vyskočil udeřil: Černí v USA rabují obchody a dobroseři a zpitomělá aktivistická mládež jim v tom fandí. A kolegové ze Švanďáku, hluboce se za vás stydím!

„Jsa pouze obyčejný kmán, rozhodně si netroufám řešit mezinárodní politiku. Pan Werich říkal o jejich domácím rozhodování: „Já řeším takové ty důležité mezinárodní záležitosti, jako vztah našeho státu k Ruanda-Urundi, a žena má na starosti ty přízemní věci, jako co bude dnes k obědu a kolik stojí cibule.“ Cítím se podobně. Zajímá mne hlavně, kolik stojí brambory, proč nájem bytu mojí dcery přesahuje možnosti její, moje i její matky, proč mi přijde pokuta, když na pár minut zaparkuji v Praze před bytem kamaráda, který upoutaný na lůžko si zrovna nemohl jít nakoupit. Takže za těch 500 KáČé prokleju Hřiba i s Čižinským a úsloví, aby je cholera schvátila, jak říkávaly babičky, je to jedno z nejmírnějších. A nenapraví to v mých očích ani jejich ‚hrdinské činy‘, jako je přejmenovávání ulic, náměstí a bourání pomníků. Asi jsem v jejich očích jen ubohý přízemní dakl a patřičně se za to stydím, ale stejně jsou pro mne ty moje přízemní nářky daleko důležitější,“ říká hned na úvod dnešního Nedělního rána s humorem sobě vlastním Ivan Vyskočil.

Jsou tu jen proto, aby nás srali?

„V současné době se v mediích řeší cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan. Já v duchu svého úvodu to nijak neřeším. Mám, asi jako moji čtenáři, důležitější věci k řešení. Ať si pan Vystrčil jede, pro mne za mne, třeba do Tramtárie,“ krčí rameny Ivan Vyskočil a pokračuje. „Co nás asi nejvíc napadne je: „Že to se to holt jezdí, když se nejezdí za svoje prachy!“ A potom se člověk zamyslí. (To se mi občas také nedopatřením stává.) Najednou si uvědomí pravdivost toho rčení, jak se člověk nezajímá o politiku, až se náhle politika objeví u něj doma pod stolem. Říkáte si například, ať se pan Hřib i s tím druhým třeba stavějí na hlavu, odrážejí ušima, mně je to fuk? Do psí díry, ale proč mám za tu jejich neschopnost platit pokuty já?“ ptá se herec a diví se.

„To nejsou schopni pro takové případy, jako jsem popsal, vymyslet něco, co usnadňuje lidem život? Nebo jsou tu jen proto, aby nás srali? Na celého Borise Němcova i s náměstím jim, abych byl slušný, „kálí“ Bílý Tesák. (Stejně 90% národa neví, kdo byl Boris Němcov a co tak strašně přínosného udělal pro nás v ČR. A ty petice, na které se odvolávali, od cca 28 lidí za přejmenování, ať si s primátorem předčítají třeba na záchodě a hned je mohou i použít, když nečtou stejné petice proti přejmenování! ),“ rozčílil se herec.

Tak pan Vystrčil nám pojede na Tchaj-wan

„Václavu Havlovi tedy ony „grošíky“ také tak úplně nesmrděly. Záhy po uvedení do úřadu restituoval například Barrandovské terasy, Lucernu a kdoví, co ještě. Lucernu obratem prodal Chemopetrolu s oním podivným vedením a pár „grošů“ mu to jistě hodilo. Nemohu věřit, že jen z pacifické naivity rušil československý zbrojní průmysl. Po takovém tahu podle něj snad měly na celém světě skončit války?“ ptá se a hned si také rázně odpovídá. „Ne! Jen naše obchodní kontakty ochotně nahradili naši západní dobrodinci. A s tím pacifismem to také asi nebylo až tak naivní, když nás vzápětí v roce 99 přivedl do NATO (Nechci neslušně podezírat, že to s tím čs. zbrojním průmyslem nebylo zadarmo. Určitě ale měl za to mezinárodní uznání! Inu jaký div! Já bych také vynášel do nebe toho, kdo např. zruší ve městě všechny konkurenční cukrárny, mimo té mojí). A „humanitární bombardování“ má asi takovou výpovědní hodnotu, jako měly za socialismu „mírové rakety!“,“ nebere si servítky.

Hlavní jsou přece ty hodnoty. Lekce Rusku, lekce Číně….

„Pan Vystrčil také řekl, že je mu jedno, jestli na tom nějaký podnik bude něco tratit, hlavní jsou přece ty hodnoty,“ rozvíjí Ivan Vyskočil dál téma „cesta na Tchaj-wan“ a zamýšlí se. „No nevím, jestli to bude jedno těm, co možná přijdou v tom podniku o práci?“ Předsedovi Senátu pak vzkazuje. „Tak si na nás, pane Vystrčile, příště vymýšlejte nějaké lepší a méně průhledné argumenty. Snad by bylo poctivější rovnou říci, že jedete kopat do domečku obchodních vztahů, které tam pracně v Číně budoval pan prezident. Váš truc podnik už je a bude adorován nejen pražskou kavárnou, ale jistě i vašimi kolegy typu Drahoš (ten už prý jede s vámi), Hilšer, Fischer, Láska a všech těch, co vypadají, že tam nemají nic jiného na práci, než panu prezidentovi házet klacky pod nohy, ostouzet ho a vymýšlet na něho nesmyslné žaloby. Navíc prý tím dáme ohromnou výchovnou lekci Číně. Já nevím, ale já bych těmi lekcemi šetřil. Tu dáváme lekci Rusku, tu Číně a já nevím, jestli si z toho něco dělají? Spíše bych řekl, že škodíme sami sobě. Zejména proto, že celá Česká republika má tolik obyvatel, asi jako jedno menší čínské město (…a Řeporyje?? Ty nejsou ani na mapě!).“

Dříve Losna nebo Mažňák. A dnes? Jen abychom nedopadli jako v Americe

„Koho budeš volit, Losnu, nebo Mažňáka? Z legrace jsme se takto provokovali při natáčení Rychlých Šípů. Já byl na té lepší straně, neb jsem hrál Losnu,“ vzpomíná herec a vysvětluje. „To jen k těm věčným nářkům, jak někdo rozděluje společnost. Pamatujete, když začal zpívat Karel Gott? Jak se společnost dělila na příznivce Gotta, nebo Matušky? A byly to dlouho skoro nesmiřitelné tábory. Dnes opět. Havloidi, kavárna, Chvilkaři proti ostatním. Čili pomyslná hranice mezi jedněmi a druhými, je tady od nepaměti,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a varuje. „Jen nedej Bože abychom nedopadli jako v Americe! Tam teď probíhá jakási obměna čínské kulturní revoluce. Černí demonstrují a rabují obchody a dobroseři a zpitomělá aktivistická mládež všech barev jim k tomu fandí, div ne s Maovými rudými knížkami v rukách. Snaží se tuto pominutou revoluci přenést do celého světa a zejména na západ od nás se jim to částečně daří. Vzali si možná příklad z pana starosty Koláře a už také začali bourat a kádrovat sochy a měnit historii země,“ kroutí smutně hlavou Ivan Vyskočil.

Bouráním pomníků začínal každý dějinný průser

„Ale podívejme se do historie. Bouráním pomníků začínal každý dějinný průser. A historie současná? Islámský stát přece ničil historické památky ve snaze vymazat paměť národů. To je snad vzor těch aktivních obrazoborců?? Opravdu si nepřeju, aby to, o čem jsem v komické nadsázce psal, se stalo realitou. A tak by mohlo opravdu dojít na bronzového Jana Žižku, který tak malebně vládne Žižkovu z Vítkovy hory. Začalo to Koněvem a už byl pomalován Winston Churchill, dokonce polita barvou francouzská modla generál de Gaulle a chudák stařičký Kolumbus, který za života neměl zrovna na růžích ustláno, byl stržen z podstavce a s uraženou hlavou pomočen. Doufejme, že u těchto šiřitelů nových pořádků obstojí aspoň Svatý Václav i s koněm,“ přeje si herec.

Nápis na divadle? A co práva té šestnáctileté dívky znásilněné černým migrantem?

„Na Švandově divadle se objevil nápis BLACK LIVES MATTER. Tím se jako moji kolegové přidali na stranu demonstrantů. V tom případě se za ně hluboce stydím a přičítám to pouze jakémusi trucu. Ale postavili se za onoho pofiderního mučedníka? Za grázla, který evidentně opakovaně páchal trestnou činnost a nešťastným zákrokem přišel o život,“ pokyvuje herec a ptá se. „Nebylo by spíše na místě se brát za práva té šestnáctileté dívky znásilněné černým imigrantem? Ten byl odsouzen ke směšnému trestu dvou let a ve fešáckém českém kriminále??“

Kolegové ze Švanďáku, kam jste dali rozum?

Svým hereckým kolegům pak vzkazuje. „Kolegové ze Švanďáku, kam jste dali rozum a smysl pro spravedlnost? Slečna Issová, která teď hrubě zkritizovala Andreje Babiše a prezidenta Zemana? Po tom debaklu s Jiřím Mádlem, Přemluv bábu, dědka, - bych na jejím místě raději hrál divadlo, což dělá výborně, a dál účinkoval v roztomilé té reklamě - „Jak vám mohu pomociii???“ Tomu se aspoň vždy a rád zasměju,“ doporučuje Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Často mám dojem, že moji kolegové ve své emotivnosti příliš podléhají tendencím tzv. co se nosí - a méně užívají rozum a hlavně paměť na věci, které tu byly. A to nemyslím jen časy totalitní, s cenzurou a nesmyslnými aparátčíky papežštějšími, než papež, ale i na zlodějny Bakalovy, OKD, lumpárny s topnými oleji a další a další. O tom všem jsou knihy a publikace. Ono ale přečíst si něco, to je příliš namáhavé a tak melou jen to, co do nás snaživě hustí pan Šafr ve svém Forum24 a další, bůhví kým placení, výtečníci jemu podobní!,“ uzavírá rázně herec.

Pozor na ty, co chtějí nastolovat nový „spravedlivý“ svět!

„Milí čtenáři, tentokrát se loučím trochu jinak. Pokuste se nezbláznit z toho, co se děje kolem nás i daleko za naší hraniční závorou. Buďte ostražití. Podobná kulturní revoluce začínala také pomalu. Doplatila na to spousta lidí. Třeba v takové Kambodži nabrala takový obrat, že ke trestu smrti stačilo mít brýle. Brýle – rovnalo se vzdělanec! Tak lidi, pozor na ty, co chtějí nastolovat nový „spravedlivý“ svět!! Čekal by nás asi stejný konec jako sedláky u Chlumce,“ vzkazuje Ivan Vyskočil na úplný závěr dnešního Nedělního rána.

