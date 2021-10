Ivan Vyskočil v ráži: Hnusný, oni přáli Zemanovi smrt! Dan Hůlka byl také znechucen. A pak překvapil

Společenské a politické dění v pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima NEWS komentovali lidé ze světa showbyznysu. Prezident Miloš Zeman sklízel od Daniela Hůlky a zpěvačky Heidi Janků ostrou kritiku za své výroky. Svého obhájce naopak našel v osobě herce Ivana Vyskočila, ten kritizoval umělce, kteří přáli prezidentu Zemanovi smrt. Společně diskutovali i na téma očkování, blížících se voleb, spolupráce Česka a Maďarska, czexitu či migrace.

reklama

Jako první směřoval dotaz týkající se státního vyznamenání na Daniela Hůlku, který před rokem prezidentu Zemanovi ocenění získané před pěti lety vrátil. Tento krok jej ani s odstupem času nemrzí: „Stále si za tím krokem stojím a vůbec mě nemrzí. Učinil jsem tak ve chvíli, kdy Miloš Zeman – o kterém jsem si vždy myslel jen to nejlepší, a že je můj přítel – mě nehezky napadl v tisku za můj projev na Palackém náměstí. A hlavně, když během lockdownu prohlásil ‚neschopní ať zkrachují‘. Říkal jsem si, že to není možné, ten Miloš se úplně změnil. Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 7% Není 75% Nevím / Je mi to jedno 18% hlasovalo: 19089 lidí

Já jsem ho měl vždy rád za to, že stál za obyčejnými lidmi, ale najednou se mi zdálo, že se proti těmto lidem úplně obrátil, zatímco si sám na vršku jel svůj luxusní život. Místo aby dal naději, jen setne. Byla to taková poslední kapka. Miloš mě zklamal jako přítel, jako člověk i jako prezident. Nechtěl jsem, aby si někdo myslel, že stojím za člověkem, který něco takového prohlásil, s tím se nemohu ztotožnit,“ přiblížil zpěvák, že zná mnoho lidí, jejichž malé firmy během covidu zkrachovaly a rozhodně ne vlastní vinou.

Zpěvačka Heidi Janků rozhodnutí vrátit státní vyznamenání chápe, spíše se diví, že tak její kolega neučinil mnohem dříve: „Protože co pan prezidnet vypouští poslední dobou z úst... je to dehonestující nejenom pro lidi, kteří podnikají,“ pustila se do kritiky české hlavy státu, že v době, kdy bylo potřeba, zemi nestmeloval.

„Já jsem tedy vyznamenání nevrátil a také si za tím stojím,“ připojil opačný názor Ivan Vyskočil, který se nepřidává ani k názoru, že Zeman nestmeloval společnost. „Možná že ten výrok nebyl šťastný, ale rozhodně si nemyslím, že prezident nestmeluje republiku. Myslím, že mluví ústy mnoha lidi, kteří mají normální rozum,“ hájil Zemana.

Výrazně společnost rozděluje také názor na očkování proti nemoci covid-19

Podle Hůlky očkování nebylo dostatečně vysvětleno a není zde ani snaha tak činit. „Pro normálně uvažujícího člověka z toho pak výplývá, že u očkování jde víc o byznys než o naše zdraví,“ míní Hůlka, jenž zdůrazňuje, že vakcíny jsou navíc neprověřené. „Rozdělili jsme se na dva tábory – očkování a neočkování. A kdo z nás má pravdu, zjistíme až za 5–10 let, kdy se projeví dlouhodobé účinky vakcín, za které dnes nikdo neručí,“ dodal.

Zpěvačka Janků, která očkovaná je a stejně tak i celá její rodina, sama přiznává, že ze začátku na očkování také nechtěla právě kvůli informacím, které Hůlka zmiňoval. „Sháněla jsem informace od lékařů a naopak mně ale bylo řečeno, že bych se očkovat měla, jsem chronický pacient, kdybych náhodou covid dostala, pumpovali by do mne tolik léků, že by to mé ledviny a játra nemusely vydržet,“ popsala, že jí k vakcinaci dohnaly obavy o její zdraví.

„Když jsme chodili do školy, přišli doktoři, naočkovali nás. Tebe také, viď?“ obrátil se Vyskočil na Hůlku a dodal: „A díky tomu jsme neměli obrnu, záškrt a spálu.“ Na tom, zda očkovat či ne, by se podle něj měli předně shodnout odborníci, kteří tomu rozumí, a neměli by lidi naopak plést.

„Očkování je každého věc, nikoho nesoudím, dokud to bude na dobrovolné bázi, nevidím na tom nic špatného,“ ukončil téma Daniel Hůlka.

Zdravotnictví poté propírali tak trochu z jiného úhlu, a sice v rámci hospitalizace prezidenta Miloše Zemana.

Vyskočil na adresu některých kolegů z umělecké komunity, kteří situaci ostře komentovali, reagoval slovy: „Zahlceni neopodstatněnou nenávistí k panu prezidentovi chrlí hnus a zklamání, že se pan prezident z nemocnice vrátil.“

„Přát komukoliv smrt, pokud to není masový vrah, je něco odporného, naprosto se to neshoduje zejména s uměleckou duší. Mohl bych jmenovat. Je to hnusný, a to se prostě nedělá, to se nedělá,“ řekl znechuceně a souhlasně přikyvoval jeho názoru i Hůlka.

Zdravotní stav prezdienta není věcí veřejnou

Dopodrobna znát zdravotní kartu pana prezidenta není podle Heidi Janků na místě. „Je to prostě lékařské tajemství. Každý člověk v jakékoli funkci by měl být soudný a vědět, jestli se svým zdravotním stavem může tu funkci vykonávat,“ míní.

Ani ve chvíli, kdy proběhly zprávy o tom, že je Zeman v nemocnici, nenapadlo Hůlku, že by přátelství s ním obnovil. „To udobření tam nepřichází v úvahu. Oba dva jsme dubové palice. Myslím, že ani jeden z nás neustoupí. Jsem rozhodně ale dalek na míle tomu, abych Milošovi přál jakoukoli nemoc, nedej bože smrt. V žádném případě nepociťuji vůči prezidentovi žádnou nenávist,“ zdůrazňuje, že by Zemanovi nikdy nepřál nic zlého.

Přesunuli se k blížícím se volbám

Janků má už dlouhodobě jasno, koho bude volit, bude to pravicová koalice. „Jsem podnikatelka a myslím, že už by to chtělo změnu,“ naznačila, že její hlas získá koalice SPOLU.

Vyskočila tato představa velmi pobavila: „No, pokud by to měla být změna s panem Fialou a s tím slepencem, tak tu změnu opravdu nechci,“ smál se. V jeho případě příchází v úvahu pouze čtyři strany: „Je to Babišovo ANO, SPD, KSČM a Trikolóra. Mezi těmi se budu rozhodovat,“ prozradil. Tentokrát hlasitě rozesmál Heidi Janků on. „Já si možná odsednu,“ žertovala. Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6490 lidí

„Tu změnu, něco lepšího tady zatím nevidím. S ODS máme špatné zkušenosti celá léta. Topka ta miluje Brusel a vše udělá. A KDU-ČSL? Ty hlavně aby tam byly, odsouhlasí všechno a je jim to úplně jedno,“ glosoval Vyskočil, zatímco Janků nepřestávala kroutit nesouhlasně hlavou.

Vyskočilovi by se líbila vláda hnutí ANO a SPD. „Tak to by Andrej dostal do držky, Tomio je mladší,“ podotkl Hůlka. „A já bych asi emigrovala,“ hrozila se Janků.

Hůlkovi je ze současné politické scény nejsympatičtější Trikolóra. „Doufám, že se dostanou do Sněmovny. Největší zločin české vlády byl, jak se během lockdownu zachovala k dětem, nikde ve světě nebyly školy zavřené tak dlouho jako u nás. Podepsalo se to na dětech psychicky i fyzicky. Zrovna Trikolóra o tomhle palčivém tématu hodně mluví, chce dětem pomoc a zabránit tomu, aby byly takto šikanované,“ popsal, čím si získala jeho hlas.

Spousta odborníků i profesorů říká „nechme děti covidovému šílenství stranou“. S tím souzní i Heidi Janků: „Nechala bych je i nějakým způsobem promořit. To, co tu děti prožívaly, byl strašný masakr. Byla to katastrofa pro děti i pro učitele,“ zhodnotila.

Děti by neměly nosit žádné roušky, navázal Vyskočil s tím, že se mu rovněž u Trikolóry velmi zamlouvá, jak se za děti pere. Je podle něj také zločin, že do školy chodí neziskovky: „Lejou jim do hlavy jen pitomosti LGBT. Je to zločin na dětech!“ konstatoval.

Stranou nezůstala ani návštěva maďarského premiéra Viktora Obrána v Česku.

Je podle Janků správný směr sbližování České republiky a Maďarska? „Mně by se líbilo, kdyby se to orientovalo spíše na Západ a trochu jsme se mu příblížili i mentálně. Souznění Babiše a Orbána... no tak jsou to vůdci, asi si mají co říct,“ komentovala vřelý vztah Babiše a Orbána.

„Je naprosto v pořádku, že je tu Viktor Orbán,“ napřímil se Vyskočil a dodal: „Já mu naopak fandím, protože některé věci zastavuje, jako jsou nesmysly o 60 pohlavích, které se mají lít dětem do hlavy. Blízké vztahy s Maďarském, Polskem a Slovenskem... to je přece samozřejmost!“ uvedl.

„Také si myslím, že se svými sousedy bychom se měli kamarádit než se rozkmotřovat. Já osobně mám Maďarsko velmi rád, mají výborné jídlo a víno,“ zasnil se Hůlka.

Některé strany ve svém programu mají czexit nebo alespoň referendum o vystupení z Evropské unie.

Nebyla by to ekonomická sebevražda? „Cítím šikanu Evropské unie ve spoustě případů. Myslím, že by nám czexit prospěl,“ vyjádřil se Hůlka s tím, že unijní systém dotací ekonomiku jen ničí.

„Česká města vzkvétají! Bez pomoci EU by to takto nebylo,“ namítla Heidi Janků.

„Města vzkvétají díky tomu, že tu máme šikovné lidi,“ mávl nad jejím argumentem Vyskočil rukou. „Když jsme do EU vstupovali, bylo to úplně něco jiného, než je to dnes. Ty blázni, kteří nám začínají diktovat Green Deal, to je takový malér! Jestli to tak půjde dál, tak elektřinu nezaplatíme jako normální lidi a v těch bytech se ani neohřejeme!“ rozvášnil se Vyskočil.

Jako další velké téma následovala migrace

Hosty rozesmál videozáznam, v němž padl výrok Ringa Čecha, že „třetí svět je fronta na chleba, kde se neustále souloží“. „Jsem pro pomáhání lidem v místě, kde žijou,“ dodal k tomu smějící se Hůlka.

Na dotaz, zda by Janků u sebe nějakého migranta neubytovala, zažertovala: „Nějakého mladého Syřana myslíte?“ popadala se smíchy za břicho. „To opravdu ne... tihle k nám ani nechtějí, u nás nemají k tomu sociální podmínky,“ míní.

„Rozhodně nevítat, rozhodně odmítat migranty. I když já už jednu mladou Turkyni uvítal a byl jsem s ní velmi spokojen,“ propukl i Vyskočil ve velký smích.

Závěrem okomentovali vypjaté česko-polské vztahy v souvislosti s dolem Turów. Hůlka, Janků a Vyskočil by chtěli, aby se vztahy s Poláky určitě brzy urovnaly a došlo ke vzájemné dohodě a obešlo se to celé bez pokut.

Psali jsme: „To my nemůžeme...“ Szijjártó odkryl pravdu o EU slovy samotných ministrů Orbán má pravdu, socialismus se na nás valí ze Západu. A mladí co nepamatují totalitu tomu ještě tleskají, lituje lídryně pravice Expert: Tady bude zle. Rabování. Fiala a Bartoš? Je jen jedna možnost Premiér Babiš: Maďarsko jediné skutečně bránilo schengenskou hranici





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.