Ivan Vyskočil ztracen v Praze: Ulice Ukrajinských hrdinů? Kterých? Těch u masakru v Oděse, nebo... Prosím tabulku jako měl Koněv

„Moji milí čtenáři, z rodinných důvodů jsem se na pár neděl odmlčel. Některým, co na mé články reagují urážkami a ponižováním, se možná ulevilo a těm, kteří mi píšou hezky, jsem možná chyběl,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil.

Máslo za 69 korun? I v Chorvatsku to bylo levnější

„Chtěl jsem si pozvedhnout náladu a odejel jsem s kamarády do Chorvatska. Po dni a půl krásného počasí začalo hustě pršet a zima, jakou asi v Chorvatsku ani nepamatují. Tak jsme se zabalili a odjeli domů. Jet k moři, takovou dálku, jen takzvaně „na víkend“, taková frajeřina se mi ještě nepovedla,“ pokyvuje a pokračuje.

„Ani doma jsem si náladu nespravil. Šel jsem nakoupit k snídani rovnou do našeho přilehlého hypermarketu „kvalita plus, ceny mínus“ a čuměl na máslo za 69 korun. I v tom Chorvatsku to bylo levnější. Zdá se mi, že „signály“ pana Fialy ještě nedošly na ta pravá místa. Jistě vyšle další a bude přitom mávat rukama, jako když hodlá vzlétnout. Jízlivě mě napadlo, jestli nebyl skaut, nebo u námořnictva a zda neposiluje své signály také signalizací s praporkama. Praporky ale asi nechal doma a proto se ta „signalizace“ stále nějak nedaří,“ pokyvuje hlavou herec a dodává. „Zatím doputovaly signály pouze k nám, k plebsu: „Nejezte, netopte, nesviťte a nejezděte autem ani na motorce“. Jistě znáte ten vtip, jak starý lakomec odnaučoval koně žrát? A kůň ho zradil. Když už to skoro uměl… tak chcípnul.“

Budou rozdávat kožichy a kulichy?

„Sleduji ta silácká prohlášení naší amatérské vlády, jak všechno, co je jen vzdáleně cítit azbukou, odmítneme! Ale nemáme se obávat, neb vláda se o nás postará. Příliš mě to neuklidňuje ani nenaplňuje optimismem. Nevím. Možná už mají připravené kožichy a kulichy, které se budou rozdávat na zimu společně se svačinovými balíčky? Ale hřát nás za to bude pocit, že jsme konečně svobodní?“ ptá se Ivan Vyskočil a dodává.

„Zkrátka vidíte, že já hlupáček-prosťáček tomu vůbec nerozumím. Pana Fialu ve světě prý všude chválí a dokonce jsem se dočetl, že prý není žádný suchar a při jednáních je prý nesmírně vtipný. Je to možná pravda, jen my hňupové jsme nepochopili jeho úžasný černý humor. Jak nás humorně vypek! A místo českých starostí řeší jen a jen Ukrajinu a s ním i jeho celá vláda. To jsem vás napálil, smetáci, co? Směje se ten vtipálek Fiala,“ nešetří sarkasmem herec.

Místo Pod kaštany teď Borise Němcova. Přidat vysvětlující tabulky!

„Část Korunovační se zas náhle jmenuje Ukrajinských hrdinů. Pro nás hlupáčky vyžaduji taktéž vysvětlující tabulku. Je to těch ukrajinských hrdinů, kteří se tak hrdinně činili při pověstném masakru v Babim Jaru, nebo těch hrdinů, které tak pěkně ztvárnil Franta Vláčil ve filmu „Stíny horkého léta“? (O Banderovcích, co okupují samotu ve slovenských horách). Nebo snad těch hrdinů, co se tak hrdinsky podíleli na masakru v Oděse, o kterém se v našich sdělovacích prostředcích „taktně“ mlčí? Nebo těch opravdu hrdinných kluků, kteří společně s ostatními příslušníky národů SSSR osvobozovali Československo? Ale proč zase tedy pouze jim a ne těm ostatním? Nezlobte se na mě, páni konšelé, jsem hňup a prosťáček a se mnou jistě i spousta dalších, co se neumějí správně orientovat. Vyžaduji, prosím, vysvětlovací tabulku!“ vzkazuje zákonodárcům.

„Tak se s vámi loučím, milí čtenáři, a doufám, že vám nebudu příště mávat ze zamřížovaného okénka. Ale chápu, pitomce jako já teď tady nemůžeme potřebovat!“ uzavírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

