Já nejsem politický aktivista! Jaromír Bosák se u Emmy Smetana pustil znovu do vysvětlování záležitosti s Ruskem

Slova známého sportovního komentátora České televize Jaromíra Bosáka, která pronesl v letošním přímém přenosu slavnostního ceremoniálu fotbalového mistrovství, že by se fotbalový šampionát, byť výborně zorganizován, neměl v Rusku z mnoha důvodů konat, nezůstala bez povšimnutí. Kvůli vyjádření o Rusku byl totiž oheň na střeše a na mnoha frontách Bosák čelil vlně kritiky. Přesto si za svým názorem stále stojí a rozhodně by jej vyslovil znovu. „Na Rusko jsou tu lidé příliš citliví,“ řekl v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.

„Nejsem člověk, který by názory měnil. Já si za tím stojím. Je trošku úsměvné, že když jsem tutéž větu použil po mistrovství světa v Jižní Africe a výrazně před mistrovstvím světa v Kataru, že ani v jedné zemi se mistrovství světa nemělo a nemá konat z mnoha důvodů, tak to nikomu nevadilo,“ připomněl Bosák, který se diví, že u Ruska to byl takový problém.

Tento rozdíl si prý vysvětluje tím, že spousta lidí je zkrátka na Rusko citlivá. „Moudří lidé by asi pokývali, že jsem měl pravdu. A jakmile jsem se ale dotknul Ruska, tak byl oheň na střeše,“ dodal.

Důvody, proč se šampionát neměl v Rusku konat, jsou podle Bosáka politické i rize sportovní. „Například státem organizováný doping, to jsou velké problémy pro mnoho dalších sportovců,“ řekl s tím, že se blíží mistrovství Evropy v atletice a Rusové zase nebudou moct vystartovat pod svou vlajkou právě z těchto důvodů. Za další pak zmínil podezření na to, že za volbou Ruska stála korupce. „Když k tomu pak přidám politické motivy, ať už je to Krym, nebo sestřelení malajsijského letadla, tak je to několik důvodů, proč by se zde šampionát neměl konat,“ vysvětloval.

Původní zdroj

Na tom, že tyto politické důvody zvedá sportovní komentátor veřejnoprávní televize, nevidí nic špatného. „Z principu a definice komentáře vyplývá, že to je žurnalistický útvar, ve kterém je obsažen názor,“ míní Bosák, který poukázal na to, že onu kritizovanou větu zmínil pouze jednou, když se dlouho čekalo na ceremoniál vítěze, což už se ani netýkalo fotbalu jako takového. „Já nejsem popisovač, já jsem komentátor a názorová složka tam musí být obsažena,“ odpověděl na otázku, proč spíše nepopisoval čekání na ceremoniál.

Odmítá, že by se okamžikem, kdy pronesl větu o tom, že se šampionát neměl konat v Rusku, stal politickým aktivistou. Naopak je nespokojen s tím, že je mu to takto neustále podsouváno. „Mluví se o tom, že to bylo politikum. A jaké je politikum v tom, že mají Rusové problém s dopingem? A jaký je politický problém v tom, že podle všech dostupných zpráv byl šampionát v Rusku doslova koupený a uplacený?“ začal se ptát Bosák s tím, že když už se budeme bavit o tom, že se sport a politika prolínají, tak pokud by šlo pouze o sport, asi by se tam neukazovali čelní představitelé na významých světových evropských, ale i národních akcích.

„Vlastně od politiky dnes už nemůžete nic odtrhnout, ta nežije sama o sobě. Prezident, premiéři, ministři - ti všichni sport nutně potřebují,“ je přesvědčen Bosák, který prý doposud nezažil mohutnější kritiku než za tento svůj výrok. „Ja ji ale nesledoval. Nejsem člověk, co probírá internetové diskuse pod články. Reagoval jsem pouze na mé facebookové stránce,“ uzavřel s tím, že na slušné reakce se snažil slušně odpovídat, ale bohužel se na kritice částečně podíleli klasičtí trollové, se kterými nemá smysl komunikaci rozvíjet.

