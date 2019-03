Já to tak nemyslel! Vyhozený šéf muslimů na diktafon prozradil, čeho chtěl videem docílit

Ústředí muslimských obcí zrušilo Kušnarenkovi jak předsednictví, tak členství. Předseda ústředí Muneeb Alrawi Lidovým novinám řekl, že o odvolání Kušnarenka rozhodlo ústředí jednomyslně a funkci šéfa pražské obce po něm zatím převezme místopředseda. Kušnarenko na to reagoval tím, že se proti rozhodnutí nebude odvolávat, chce, aby se situace uklidnila, informují Lidové noviny. Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 15% Šefcovič 55% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 6637 lidí

V rozhovoru Kušnarenko uvádí, že reakce na své video nečekal. „Naopak jsem myslel, že česká společnost bude mít větší pochopení. Jen v průběhu posledního týdne byli napadeni muslimové na Novém Zélandu, v Londýně a v Nizozemsku,“ říká a dodává, že získat zbrojní průkaz pomůže klidně jak muslimům, tak nemuslimům. Zbraň by lidé podle něj mohli použít jen v případě, že by se cítili skutečně ohroženi teroristy, tedy v souladu se zákonem. Jako případného pachatele teroristických činů na muslimech vidí jednak příznivce ISIS, pro které by členové pražské obce byli údajně umírněnými muslimy, ale také extremisty jako na Novém Zélandu.

Uznává, že měl na videu více vysvětlit, o co mu šlo, tedy o nastolení otázky, jak je Česko chráněné před teroristickými a extremistickými útoky. „Když se budou protiislámské nálady stupňovat, může přijít nějaký blázen, koupit nelegální zbraň a jít střílet například do mešity, kde jsou neozbrojení lidé. Jestliže ale útočník ví, že proti němu může stát někdo ozbrojený, desetkrát si rozmyslí, jestli něco skutečně udělá. Proto i nápad na ostrahu mešit,“ argumentuje bývalý předseda pražské muslimské obce. Uznává, že videem mohl rozvířit právě takové nálady, ale islamofobii je prý třeba řešit společně. Zatím se mu však prý na nabídku pomoci se získáním zbrojního průkazu nikdo neozval. Říká, že pomoc nabízel jako soukromá osoba, a nikoliv jako předseda pražské obce.

Pasivní cesta a umírněnost, které hlásá ústředí muslimských obcí, prý nefungují, jak ukazují zkušenosti z okolního světa. „Pořád se páchá terorismus a extremismus, tomu nemůžeme stále ustupovat. Musíme své chování změnit. Je to hlavně otázka většího dialogu se silovými složkami státu. Tady nejde o to, že jsem muslim, i když se muslimská společnost do té české bohužel řádně nezačlenila. Já chci, aby se na mě nahlíželo jako na občana. A jako občan se cítím ohrožen,“ tvrdí Kušnarenko.

