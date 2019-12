Jak komunisté dokázali prosadit více změn v rozpočtu než ČSSD, zajímalo Tvarůžkovou. Nemusíme nic tajit, nadechla se poslankyně a spustila

Sněmovna má už za sebou schvalování rozpočtu a před sebou ještě úpravu rodičovského příspěvku. Nejdříve státní rozpočet se schodkem 40 miliard korun komunistům vadil, nakonec jej ale podpořili. „Líbil by se nám schodek kolem 30 miliard s tím, že zbylých deset miliard jsme chtěli do investic, což se v důsledku podařilo,“ upřesnila Aulická Jírovcová, proč nakonec komunisté státní rozpočet i v takovémto pojetí podpořili. Schodek podle poslankyně oproti minulým letům není až tak rapidní.

Zdůraznila, že v rámci spolupráce s touto vládou se KSČM snaží pomáhat v sociální oblasti, aby docházelo především k navýšení mezd, nebo tam, kde docházelo k velkému podfinancování. „Jde o obrovské náklady, kde se v minulosti bohužel neřešily, a tím pádem dochází k velkým výdajům, za které je tato vláda kritizována,“ poukázala na značné výdajové dopady, jež mají výrazný vliv na schodek.

Moderátorka Tvarůžková se Aulické Jírovcové poté dotázala, zda by vláda neměla mít i koncept, který myslí i na budoucnost. Připomněla, že už v roce 2014 premiér Andrej Babiš sliboval, že v roce 2017 bude již vláda hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. „Jsem přesvědčena, že plánování do budoucna by vláda měla řešit, od toho se musí odvíjet legislativní úpravy,“ připustila, že koncepčnost v naší republice skutečně chybí.

Komunistům se podařilo na poslední chvíli prosadit poměrně zásadní přesuny. Moderátorka se zajímala, zda o koncepčnosti rozpočtu svědčí například přesun 600 milionů korun z kapitoly věda, výzkumu, inovace pro menší obce na opravu škol a bytů. „Tyto pozměňující návrhy jsme měli vždy projednané a prodiskutované s ministry a s Ministerstvem financí. Můžeme hovořit i o částečné nekoncepčnosti, otázka je, zda nebudou příslušnému ministrovi tyto peníze někde chybět, za to ale odpovídá příslušný ministr,“ krčila poslankyně KSČM rameny.

Jak si vysvětluje, že vláda premiéra Babiše v dotčených přesunech a změnách vyšla KSČM v podstatě vstříc více než vládní ČSSD? „Nemusíme nic tajit, byla to otázka vyjednávání. My jsme říkali, že je třeba dodat peníze na sociální služby, a ministryně práce Jana Maláčová s tím souhlasila. Chtěli jsme, aby pozměňující návrh šel od nás, protože my jsme ta strana, která vládu toleruje,“ připomněla Aulická Jírovcová.

„Pojí vás tímto užší závazky s Babišem, který vám komunistům umožnil porevolučně jako jediným mít takový vliv na vládní rozhodování?“ položila Tvarůžková další otázku. „Jsem přesvědčena, že nás nepojí nic závazného kromě našich sedmi bodů, které jsme dávali a které chceme prosazovat,“ uvedla poslankyně.

Tvarůžková následně poukázala na poslední průzkumy volebních preferencí, které nenaznačují, že by komunisté na toleranci vlády Andreje Babiše příliš „vydělávali“. Podle Aulické Jírovcové jde především o mediální prezentaci a o to, jak to lidé pak vnímají. „Samotné průzkumy se trochu liší, minulý měsíc jsme měli osm procent, teď jsme na pěti procentech. Hodně záleží, jací lidé jsou osloveni,“ myslí si.

„My jsme si stanovili své priority, svých sedm bodů, daří se je plnit, a to bylo to gró, se kterým jsme do toho šli,“ dodala spokojeně Aulická Jírovcová. Že jim bude hnutí ANO přebírat voliče, podle jejích slov bylo jasné od začátku. „Tohle je naše snaha, abychom naše voliče dostali zpět včetně těch, kteří nás dřív nevolili,“ doplnila.

Prozradila, jak jako poslankyně nyní pohlíží na problémy, které se Babiše dotýkají, například v podobě auditu Evropské komise, jenž hovoří o tom, že je premiér ve střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert. „Já jsem auditní zprávu nečetla. Je pro mě spíš podivné, že je v důvěrném režimu, ale můžeme ji už číst v mediálním prostoru. Když to převedu, kdyby poslanec zveřejnil něco důvěrného, tak může být také trestně stíhán,“ přemítala poslankyně.

„Je okolo toho hodně otázek, ale vnímám i argumenty ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Je třeba počkat na další vývoj. Dotčená ministerstva i premiér jsou v pozici obrany. Beru to ale vážně a vnímám i informace z médií. Řekli jsme, že budeme vládu tolerovat, pokud by ale vyvstaly nějaké zásadní problémy, budeme o tom hovořit,“ odpověděla Aulická Jírovcová na dotaz, zda má premiér ze strany KSČM bezmeznou podporu.

