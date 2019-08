Jak se ČSSD postaví k žalobě na Zemana? Otázka cti. A kritika „povstalců“. To vše padlo na ČT

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek prohlásil, že Ústava v minulých měsících porušena nikdy nebyla. „Prezident Zeman se pohyboval za hranou Ústavy. Situace se ale vyřešila,“ podotkl k premiérovým slovům Robin Povšík a vyzval, že nyní je třeba hledět především do budoucna.

Po pátečním jednání stranického vedení a poslaneckého klubu ČSSD se zdá, že situace v menší vládní straně se zklidnila. „Nikdo nezastírá, že zde byly problémy. Vždy jsem ale stál za tím, že koaliční smlouva porušena nebyla a na ministerstvech jsme řádně pracovali a úspěšné vyjednáváme i státní rozpočet,“ namítl Povšík na poznámky, že sociální demokraté se nyní tváří, jako by vládní spolupráce byla zalitá sluncem.

„Koaliční spolupráce je dobrá a je ve prospěch jak sociální demokracie, tak i této země,“ je přesvědčen Povšík.

Ze závěrů předsednictva také plyne, že ČSSD nebude blokovat podání ústavní žaloby. Tento fakt podle Povšíka ale nebude blokovat jmenování Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministrem kultury. „Myslím, že pan prezident se prostřednictvím svého mluvčího jasně vyjádřil, že Zaorálka bude jmenovat v úterý,“ nemá obavy z toho, že by dané slovo nemělo být dodrženo.

Krajské organizace, které volají po tom, aby ČSSD z koalice odešla, jako ta ústecká či z jižní Moravy, jsou momentálně hlasití kritici, kteří ve straně nemají žádné velké slovo. „Nějakou podporu mají, je to ale zjevná minorita. Majorita je přesvědčena, že má smysl pokračovat v tomto projektu, který je úspěšný,“ konstatuje Povšík, jenž považuje na nutné zopakovat, že problém vytvořil prezident Miloš Zeman a nebyla porušena koaliční smlouva.

Svědčí o síle předsedy strany, když se mu dvakrát nepovede prosadit navržené kandidáty na ministry? „Takto bych neuvažoval. Předseda Hamáček je dobrým předsedou, daří se mu rozkolísanou ČSSD s jejími vnitřními problémy udržet pohromadě,“ myslí si Povšík o Hamáčkovi, jenž má podle jeho úsudku ve straně dobrou a přirozenou autoritu.

Připomíná, že Hamáčkův názor, že mají setrvat ve vládě, byl navíc podpořen hlasováním, v němž nebyl podpořen návrh na ukončení vládní spolupráce. Povšík by si přál, aby ČSSD vydržela v koalici s hnutím ANO až do konce volebního období. Jestli tomu tak bude, si však jistý není. Byl by rád, kdyby to zvládli. Záleží prý především na druhém koaličním partnerovi. „Hnutí ANO má občas tendenci nás mentorovat a pošťuchovat,“ uvedl Povšík s tím, že by si přál, aby k nim hnutí ANO bylo přívětivější a aby dokázalo potlačit své choutky do sociálních demokratů rýpat.

Stojí si za tím, že prostřednictvím ministerstev, která vedou, a prostřednictvím svých ministrů ČSSD prokazuje, že je schopna prosazovat sociálnědemokratickou politiku. „Věříme, že se nám to v příštích parlamentních volbách pozitivně vrátí,“ dodal Povšík na závěr.

To, že ČSSD nakonec vyřešila situaci tímto způsobem a tak rychle. se podle politického analytika Lukáše Jelínka stalo za cenu pošlapání Ústavy. „Teď mě bude velmi zajímat, jak se sociální demokraté postaví k ústavní žalobě, kolik z nich ji aktivně podpoří. To je už totiž hodně otázka cti, jestli připustí, že se tu Zeman choval protiústavně,“ uvedl.

Je toho názoru, že by tím mělo být jasně řečeno, že si prezident takové manýry nesmí osvojovat. „Nevíme, kdo přijde na Hrad po Zemanovi. Může se pak chovat klidně ještě odvázaněji,“ přemítá politolog.

Povšík hovořil o tom, že sociální demokraté by si přáli, aby hnutí ANO bylo hodnější. Takto se ale nechová sebevědomá vládní strana. „Tak se chovají spíše sociální demokraté, kteří potřebují přesvědčit své spolustraníky, že má smysl ve vládě zůstávat,“ poznamenal Jelínek.

Hnutí ANO podle něj udělalo v pátek velký ústupek v podobě dohody mezi ministryní financí a ministryní práce, které se potkaly někde v půlce svých představ o rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. „To pomohlo na předsednictvu převážit názor, že by snad ČSSD chtěla odcházet z vládní koalice,“ myslí si Jelínek.

„V okamžiku, kdy Andrej Babiš vystartuje se svými řečmi o tom, že sociální demokraté mají ve svých genech utrácení a umísťují pouze své spolustraníky na ministerstva, tak to může opět vyvolat vlnu odporu uvnitř sociální demokracie,“ zdůrazňuje Jelínek, který si proto umí představit, že podobná jednání a hlasování proběhnou ještě několikrát v průběhu tohoto volebního období.

Voliči ČSSD by podle Jelínka nepochopili opuštění vlády kvůli obsazení Ministerstva kultury, na druhou stranu by podle Jelínka měli sociální demokraté začít myslet i na svůj vnitřní stav. „Pan Povšík říká, že Česko těží z toho, že je zde dobrá vláda. Nemyslím si ale, že by z toho těžila samotná ČSSD, která se potřebuje dát dohromady po mnoha stránkách,“ uzavřel Jelínek s tím, že sociálním demokratům se bude práce těžko odvádět, když budou řešit komplikované konflikty se svým koaličním partnerem.

autor: nab