Jak se ve zdraví dožít důchodu? Choďte na procházky, radí dáma od lidovců

reklama

„Vláda mohla udělat to, co ty předchozí – strčit hlavu do písku a tvářit se, že se jí důchodová reforma netýká. Případně, že reformu udělat chce, ale nic neudělat. Také mohla počkat do roku 2030, kdy se nám odchod do důchodu prodlužuje na 65 let, a ještě jsme nedosáhli pomyslné hranice. Jenže další vláda by si s tím už skutečně musela nějak poradit,“ vysvětlovala Jelínková, která v senátních volbách v Kroměříži prohrála s Janou Zwyrtek Hamplovou.

Fialovu vládu pro tyto nepopulární kroky označila za odvážnou: „Chce do toho jít, dělá to zejména vůči střední generaci a vůči mladým. Kvůli nim jdeme s kůží na trh, dostáváme zprava, zleva za parametry, které se objevují v médiích, ale děláme to, aby měli nějaké důstojné důchody. Tato vláda nabízí jistotu, ne luxus,“ pokračovala.

„Andrej Babiš možná nabídl krátkodobý luxus, ale zbavil nás jistoty. My naopak ve směru jistoty jít chceme – jak pro stávající seniory, případně pro ty, kteří do penze brzy půjdou, tak pro generace mladší,“ pronesla politička od lidovců.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě střední generace se ale nyní dotýká informace o odchodu do důchodu ve věku 68 let. „To je pořád nějaká pomyslná hranice, ke které nemusíme dojít, není na ní konečná shoda. Pokud by se k ní přistoupilo, byl by náběh postupný,“ zmínila. Moderátor upozornil, že to je tedy ta střední generace, na kterou vláda říká, že „myslí“, ale rozhodně to tímto způsobem tato generace nevnímá. „Hranice se každý rok trochu posunuje, pokud by se k tomu přistoupilo, byla by zde i zohledněna třeba délka, jak člověk pracuje, a délka dožití,“ pravila Jelínková.

Na poznámku moderátora, že se sice prodlužuje délka života, ale nikoliv ta v pevném zdraví, doporučila lidem se o své zdraví starat a chodit na procházky. „Možná bychom se ve veřejném prostoru měli bavit a zamyslet nad tím, jak bychom sami mohli začít pracovat na svém zdraví. Abychom pravidelně chodili na preventivní prohlídky. Snažili se žít zdravěji. Někdo namítne, že zdravější potraviny jsou dražší a nemůže si je dovolit. Ale procházka nic nestojí, už tím se udržujete v kondici,“ zmínila s tím, že lidé sami by měli přemýšlet nad tím, zda se chtějí vyššího věku dožít ve zdraví, nebo nikoliv.

„Všichni jsme na jedné lodi a ráda bych vyzvala ke vzájemné mezigenerační solidaritě. Veřejné finance nejsou v dobré kondici, tento stát potřebuje také ufinancovat zdravotní a sociální služby. Pokud bychom jednu výdajovou stránku přepískli, tak by nemusela být péče tak dostupná,“ vyjevla Jelínková.

Kritici často narážejí na to, že vláda tedy nemusela rušit EET, která do státní kasy přinášela desítky miliard korun. Ale vláda státní kasu hojí na seniorech. „Vláda chystá parametry dalších úspor, určitě v tom nebudou senioři sami. Mimo všechny ty zákonné valorizace se ještě zvedalo výchovné, myslím, že senioři i v té době inflace byli zasanováni,“ dodala místopředsedkyně KDU-ČSL a těm nejchudším doporučila jít si zažádat o příspěvky na bydlení apod.

Psali jsme: Docent Valenčík, expert na důchody, o vládním plánu: Obyčejná krádež. Záplava lží, jaká tu ještě nebyla Důchody: Vláda zkrouhne růst. Začal řev. „Prostě to nejde,“ zaznělo z TOP 09 Fiala vysílal. Hájil škrty. „Fiskální fraška“, strhala jeho argumentaci ekonomka Důchody? Žádné politické rozhodnutí ještě nepadlo, ujišťoval Fiala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.