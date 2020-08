Jak si žijí migranti, zatímco Italové přespávají v autech? Hotel, snídaně, oběd, večeře, cigára. Extrémně drsné video se dostalo na facebook… a ten?… necenzurovanou verzi pustil světu

Pouze konflikt posune děj dál, stojí v pravidlech dramatické tvorby. Platí to nejen o divadle, ale taky o scénářích nebo televizních inscenacích. Jsou ovšem situace, které píše sám život. Takový je i starší záznam debaty exministra vnitra Itálie Mattea Salviniho s výrazným obhájcem migrantů, který se znovu dostává do zájmu široké veřejnosti. Jestli lze něčemu přidat nálepku pikantní, tak tento souboj by měl dostat dvojitou dávku.

reklama

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9771 lidí

K věci.

Hned na začátku záznamu je slyšet ostrý Salviniho hlas, jímž hřímá ve studiu. „Sto dvacet tisíc ilegálních migrantů bude navráceno zpět do svých domovů!“ konstatuje exministr vnitra. „Tak to není!“ oponuje jeho diskusní sok. „Nemůžeme si už dovolit vás vídat. Tečka,“ reaguje politik. „Nevím, koho vídá pan Salvini, ale my máme interní data,“ pokračuje názorový dvojboj. Salvini opáčí, že vídá své zdroje, respektive všechny zdroje, které jeho informace potvrdí. Podle obhájce migrantů jde pouze o zdroje viníka.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 5943 lidí

Dle oficiálních údajů prý nadpoloviční většina příchozích migrantů do Itálie požádala o azyl, a 40 procent odešlo do Německa a Švýcarska. To Salviniho dopálí. „A poslali je zpátky nám. Myslíte, že jsou blbí jako my? Lidé jako vy umisťují migranty do tříhvězdičkových hotelů se snídaní, obědem, večeří a cigaretama!“ vypálil Salvini svou salvu.

Reakce? Dotaz, jestli někdy podobná slova řekl migrantům do očí... To Salviniho odbrzdilo a před plným sálem se nechal slyšet, že ho mrzí, že v tomto okamžiku platí Itálie dům v srdci Sardinie. Pro koho? Údajně pro migranty. „Zatímco Italové přespávají v autech,“ dodal ještě.

Jelikož nechceme celou debatu doslovně přepsat, vyberme jednu ze závěrečných vět Mattea Salviniho. Ten se v jednu chvíli neudržel a svému oponentovi poradil, aby jel dělat politiku do Afriky. „Tam si jděte hájit práva Afričanů!“ vykřikl.

Salviniho razantní přístup sice boduje u voličů, ne tolik u jeho spolustraníků v parlamentu anebo u zástupců Bruselu. Jak už ParlamentníListy.cz několikrát napsaly, tento italský senátor za Ligu (původně Liga severu) může být souzen v kauze týkající se jeho protiimigrační politiky. Horní komora tamního parlamentu ho totiž před nedávnem zbavila imunity pro trestní stíhání kvůli tomu, že loni v srpnu odmítl povolit vylodění migrantů z lodi Open Arms v italském přístavu.

To mu ovšem nebrání v tom, aby na svém facebooku, který sleduje skoro 4,5 milionu fanoušků, pravidelně ukazoval videa „zkázy“ a „hrůzy“, jež Itálii způsobuje nelegální migrace. Díky Salviniho věhlasu má řada jeho videí stovky tisíc přehrání.

Psali jsme: Italská poslankyně přeřvala řetězovou motorovku. Stačilo, aby začala o tom, jak se vláda chová k nakaženým migrantům. Video, které přibilo stovky tisíc lidí do křesla

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 50% Neobávám 21% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 29% hlasovalo: 5340 lidí

„Stejné situaci bychom čelili i my, kdybychom byli blíž moře, nezávidím jim to a musí to být i naše věc, za kterou se musíme postavit,“ stojí v debatě pod videem. „Salvini má pravdu, hájí především občany vlasti a ne ty, kteří tu přišli jen natahovat ruce pro sociální dávky,“ zastal se Mattea Salviniho diskutující. A přidávají se i další.

„Evropský parlament by se měl vyčistit a nasadit tam Salviniho a jemu podobné politiky, to by bylo něco na tu migrantskou lenivou bandu.“ „Afričan nám bude kázat, že evropské zákony jsou špatné. Hrůza! Kdo ho platí za ty kecy? Pane Salvini, držíme palce,“ píše další diskutující. Rozhodně není sám.

„Pan Salvini mu to řekl správně, ať jim jde pomáhat domů do Afriky. Veřejnoprávní televize moc neukazují, co se děje ve světě, a měly by.“ „A furt tu budou dělat zle, ať se vrátí, odkud přišli a tam si dělají pořádek. Všichni mají kapsy plné peněz, práce jim nic neříká, tak není divu, že se jim zpět nechce. Už jich mají všichni plné zuby. Jen vše ničí a ničeho si neváží,“ uzavírá jiný divák.

Psali jsme: Na tohle se dívá hodně blbě. Italka šla z nádraží, když si všimla migranta, jak krouhnul kočku. Pak vzal dřevo, zapálil oheň, začal ji kuchat. A to jsme teprve na začátku videa… Expert: Bejrút? To bylo jinak. Nebyl to žlutý kouř, to byly zbraně To nejhorší na konec: Italská farmářka natočila svůj pozemek po nájezdu migrantů. „Sežrali mý psy, vys*rali se všude kolem, ožrali... Kdo mi pomůže? Tak kdo?!" Italská poslankyně přeřvala řetězovou motorovku. Stačilo, aby začala o tom, jak se vláda chová k nakaženým migrantům. Video, které přibilo stovky tisíc lidí do křesla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.