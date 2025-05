Jak to bude s jádrem na Ukrajině? Drábová smetla návrhy

V rámci svých plánů s Ukrajinou 47. prezident USA mimo jiné navrhuje, že by Američané provozovali Záporožskou jadernou elektrárnu, která sice leží na území Ukrajiny, ale již několik let ji okupují Rusové. Dana Drábová konstatovala, že Rusové elektrárnu Ukrajincům ukradli.

A nápad, že by elektrárnu provozovali Američané a dodávali elektřinu jak Ukrajincům, tak Rusům, považuje za „fantasmagorii“.

„Já to považuji, s odpuštěním, za jednu z četných fantasmagorií, které se líhnou buď v okolí Donalda Trumpa nebo v jeho hlavě. Takhle to prostě fungovat nebude. Já si hlavně nedovedu představit tu americkou roli ve spoluprovozování jaderných elektráren, Takhle se to prostě u mírového využívání jaderné energie nedělá. Takhle to prostě nejde. Tam ta odpovědnost musí jít za jednou osobou nebo jednou institucí a takovéto dělení pravomocí je prostě nepřípustné,“ zdůraznila Drábová. „Ale co je nepřípustné ve světě Donalda Trumpa?“ dodala s pokrčením ramen.

Pozornost věnovala také Česku a Číně.

V Česku je podle Drábové možné prodlužovat fungování jaderné elektrárny Dukovany, pokud budou bloky nadále úspěšně procházet úspěšnými kontrolami.

Na rozdíl od EU v Číně narůstá počet reaktorů, z nichž může Čína získávat energii. Staví desítky reaktorů. „Oni byli schopni dosáhnout takové dynamiky, a to nejen v hi-tech oborech, … ale třeba v umělé inteligenci,“ poznamenala v závěru svého vstoupení s tím, že na Čínu si musíme dávat pozor.

Psali jsme: Pošarová (SPD): Dobrá rada nad bitcoin Drábová by těžila bitcoiny. Česko řeší, co s přebytky energie Drábová, Němcová, Wollner a další. Trumpovi stačilo málo, aby popudil místní VIDEO Náraz do Černobylu, exploze. Dana Drábová uklidňuje situaci