Jak to bylo doopravdy s aktivistkou, protestující v podprsence proti Dukovi. O žádném „narušení mše“ se nedá mluvit

V úterý se v katedrále svatého Víta odehrála mše k připomenutí čtyřicátého výročí volby Jana Pavla II. papežem. Příležitosti využila aktivistka jménem Aneta Petani. Ta chtěla protestovat proti kardinálu Dominiku Dukovi a profesoru Petru Piťhovi, kteří kritizovali Istanbulskou úmluvu a varovali před přílišnou podporou homosexuálů na úkor tradičních vztahů.

Aktivistka svůj protest provedla jen v podprsence a černých kalhotách. Na odhalené tělo si napsala „Láska k pravdě“ a „Proč jste jim nasadili korunu z trnů“. Na hlavě měla trnovou korunu. Takto v průběhu mše poklekla před oltářem.

Média se o její protest velmi zajímala a citovala dokonce i to, co řekla ještě před mší. „Čekám reakci, proto taky protestuji. Můj protest má být tichý, i když bude pro představitele katolické církve v něčem kontroverzní,“ vykládala již dopředu a její slova citoval web Novinky.cz. Chce tím prý vyjádřit svůj nesouhlas s postojem vedení katolické církve k Istanbulské úmluvě.

„Protest je inspirovaný kapucínským řádem, který používá tělo k vyjádření názoru,“ vybral si z jejího prohlášení web Aktuálně.cz. Ten také následně uvedl, že Petani měla být po svém protestu z katedrály „vynesena“.

Prakticky všechna média považovala její protest za hlavní událost celé akce v chrámu svatého Víta. Na sociálních sítích téma „s trnovou korunou proti Dukovi“ vášnivě sdílela komunita liberálních odpůrců vedení katolické církve.

Liberální levicový web A2larm.cz měl přímo z místa exkluzivní fotografie a vše prezentoval pod titulkem „Křesťanka protestovala ve Svatovítské katedrále proti Piťhovi a Dukovi“.

Jak to ale bylo ve skutečnosti, dokazují svědectví některých přímých účastníků mše ve svatovítské katedrále.

Ekonomka Hana Lipovská odmítá, že by dáma mši „narušila“, jak hlásají titulky médií. (Aktuálně.cz: Polonahá aktivistka narušila mši ve Svatém Vítu, protestovala proti Piťhovi i Dukovi. Novinky.cz: Aktivistka s trnovou korunou narušila Dukovu mši v katedrále sv. Víta).

Lipovská prý během mše protest vůbec nezaregistrovala a stejně tak ho nezaregistrovala drtivá většina účastníků. „V prostoru Svatovítské se totiž i (polo) nahá aktivistika ztratí do bezvýznamna. Nevšímal si jí nikdo, snad kromě té ostrahy.“

Zato prý mezi diváky značně rezonovalo, když kardinál Duka připomněl nejdůležitější vzkaz papeže Jana Pavla II., který odpůrce levicové totality vyzýval: Nebojte se!

V katedrále byla přítomna i publicistka Lucie Sulovská, která „narušení mše“ viděla takto:

„Najednou vidím, jak po straně vlečou dva muži nějakou bezvládnou osobu, říkám si, buď se někdo nasosal, nebo omdlel, no nic. Pak si otevřu ty internety a vidím, že se odehrál aktivistický protest, že k tomu ČTK hned vydala tiskovou zprávu i s rozhovorem s aktérkou, a je to tím pádem ve všech médiích úplně nahoře. V samotné katedrále si toho všimlo odhadem deset lidí a většina si myslela to, co já.“

